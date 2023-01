Secel divulga resultado preliminar da seleção dos projetos inscritos no edital Viver Cultura

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) publicou nesta quarta-feira (18) o resultado preliminar da fase de seleção do edital Viver Cultura. Ao todo, 1242 projetos culturais foram inscritos e 266 selecionados. O Governo de Mato Grosso está investindo R$ 10 milhões no edital para contemplar diversos projetos de música, dança, teatro, circo, culturas indígenas, ribeirinhas e de matrizes africanas, entre outros.

O prazo para entrar com recurso encerra nesta sexta-feira (20). Quem desejar recorrer deve utilizar o modelo de termo de interposição de recurso (Anexo IX), disponível no site da Secel. Conforme o item 9.8 do edital, todos os campos precisam ser preenchidos e o documento deve ser enviado pelo endereço de e-mail do proponente, que foi indicado na inscrição, para o e-mail [email protected] ou protocolado na sede da Secel.

A publicação do resultado final da fase de seleção está prevista para o dia 3 de fevereiro.

Viver Cultura

O edital tem o objetivo de fomentar a criação e o desenvolvimento de experiências artístico-culturais, práticas, vivências culturais, ações formativas, atividades de livre demanda, circulação, festivais, mostras e exposições, que se relacionem de maneira direta com o setor produtivo da cultura.

As propostas selecionadas estão distribuídas nas categorias: criação e desenvolvimento, ações formativas, práticas e vivências culturais, cultura da infância e/ou pessoa idosa, e circulação, manutenção, mostras, exposições e festivais.

Serviço

Resultado preliminar da fase de seleção do edital Viver Cultura

Prazo para recurso: até 20 de janeiro de 2023

Acesso ao edital, anexos e resultados: www.secel.mt.gov.br/editais

Informações no e-mail [email protected] ou nos telefones (65) 3613-0233 / 3613-0245

Fonte: GOV MT