Secel e Oi Futuro apresentam iniciativas premiadas no programa MOVE_MT 2

Obra foi inaugurada em julho de 2023 pelo Governo do Estado – Foto: Marcos Vergueiro/Secom-MT Obra foi inaugurada em julho de 2023 pelo Governo do Estado – Foto: Marcos Vergueiro/Secom-MT

A população de Cuiabá passou a contar com atendimento mais digno e os servidores com ambientes de trabalho adequados durante a intervenção estadual na Saúde de Cuiabá. Foram entregues a nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Jardim Leblon, a reforma completa de seis Unidades Básicas de Saúde (UBS) e a transferência de três unidades que funcionavam em prédios precários e insalubres para locais com melhores estruturas.

A UPA foi entregue com estrutura moderna e equipada, após o Governo do Estado ter retomado a obra que estava paralisada há sete anos, durante a gestão municipal. Com 6,5 mil metros quadrados, a unidade possui aparelho de raio-X, box de emergência com seis leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para atendimento de casos graves e 16 leitos de observação.

USF do Bairro Despraiado está entre as obras entregues pela equipe de Intervenção – Foto: Secom-MT

Durante a intervenção foram 100% reformadas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos bairros Despraiado, Novo Mato Grosso, São Gonçalo, Campo Velho, Jardim Vitória I e Jardim Imperial. A unidade do São Gonçalo estava com obra parada há três anos e a do Jardim Imperial por mais de 10 anos. As outras quatro apresentavam infiltrações, danos nos telhados, forros caindo, mofo, equipamentos faltando ou danificados, entre outros problemas.

Todas tiveram as redes elétrica e hidrossanitária refeitas ou passaram por manutenção e tiveram as portas trocadas, paredes pintadas, forros novos colocados, e piso refeito. Também foram entregues com equipamentos novos e mais modernos e algumas, com novos serviços de odontologia, como foi o caso da unidade do Campo Velho.

USF do Jardim Imperdial foi inaugurada com equipes completas de profissionais – Foto: Marcos Vergueiro/Secom-MT

Já a USF Jardim Imperial foi inaugurada com equipes completas, compostas por médico, odontólogo, enfermeiro e técnicos de enfermagem e odontológicos, e atendimento das 7h às 19h, sem pausa para almoço, sala de vacina aberta durante todo o expediente, e farmacêutico, o que possibilita que a unidade dispense medicamentos cujas receitas precisem ficar retidas.

CEM foi transferido de prédio insalubre para espaço com estrutura para atender pacientes de forma adequada – Foto: Marcos Vergueiro/Secom-MT

Além das reformas, durante a intervenção, três unidades mudaram de endereço para prédios com melhores estruturas, como é o caso do Centro de Especialidades Médicas (CEM).

A unidade especializada deixou de funcionar em um prédio antigo, com condições insalubres, sem acessibilidade, e ganhou um novo espaço amplo, moderno, climatizado e com acessibilidade, no bairro Bandeirantes, em dezembro do ano passado.

Com isso, o CEM passou a ter 36 consultórios, laboratório e farmácia, com a oferta de mais de 20 especialidades médicas, além de planejamento familiar, ambulatório de saúde mental, colposcopia, pequenas cirurgias, psicologia, nutrição e serviço social. O espaço é amplo, climatizado, e com acessibilidade.

Recepção do novo prédio do SAE – Foto: Secom-MT

Outra unidade que mudou de prédio foi o Serviço de Atendimento Especializado (SAE), que funcionava em um local no Bairro Grande Terceiro, sem condições de trabalho e de atendimento, e foi transferido para um imóvel moderno e totalmente preparado para receber os pacientes, no Bairro Lixeira.

O SAE, unidade especializada em atendimentos a pacientes diagnosticados com HIV/Aids, Hepatites Virais e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Entre problemas encontrados no prédio antigo estavam a falta de equipamento, móveis inadequados, paredes com infiltração ou com mofo.

O novo prédio da unidade possui seis consultórios médicos, sendo um adaptado para receber pessoas com deficiência, dois consultórios de enfermagem, laboratório, farmácia, um consultório para atendimento psicológico e um para acompanhamento do serviço social.