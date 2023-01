Secel está com inscrições abertas para capacitação de empreendedores em Rondonópolis e Barra do Garças

O projeto MT Criativo na Estrada e Báyò, que trabalha o desenvolvimento do empreendedorismo negro, está com inscrições abertas para as etapas de Rondonópolis e Barra do Garças. A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo Sympla. O evento é uma realização da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) por meio da Superintendência de Desenvolvimento da Economia Criativa.

A programação conta com ações descentralizadas, encontros, palestras, oficinas e mentorias. No período da manhã é realizada uma pesquisa diagnóstica sobre afroempreendedorismo com os artistas e empreendedores criativos. Já no período vespertino o público participa de palestras sobre Economia Criativa, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), Profissionalização da Cultura: MEI, Tributos e Previdência, e finaliza com Elaboração e Gestão de Projetos Culturais.

Um dos objetivos do evento é realizar um diagnóstico do empreendedorismo negro feito pelo projeto Báyò, que tem o objetivo de reconhecer os empreendedores negros e seus negócios criativos e/ou socioculturais mediante a realização de pesquisa diagnóstica, formação e ação de mercado. É realizado pela Secel com o apoio do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos.

O projeto MT Criativo na Estrada e Báyò já passou por Chapada dos Guimarães, Cáceres, Vila Bela da Santíssima Trindade, Poconé, Nossa Senhora do Livramento e Santo Antônio de Leverger. Ainda será realizado em Cuiabá e Várzea Grande.

De acordo com a superintendente de Desenvolvimento da Economia Criativa da Secel, Keiko Okamura, a recepção tem sido muito boa nos municípios. “Temos recebido um público muito expressivo e participativo. Além disso, os municípios por onde passamos têm manifestado interesse em manter uma parceria para a realização de mais eventos de capacitação como este. Estamos felizes com os resultados”, conta.

Inscrição

Em Rondonópolis será realizado no dia 31 de janeiro, das 8h às 18h, no Centro Cultural José Sobrinho, localizado na Rua Barão do Rio Branco, nº 2650, bairro Jardim Santa Luzia. A inscrição pode ser feita aqui.

Já em Barra do Garças o evento ocorre no dia 02 de fevereiro, das 8h às 18h, no Centro de Cultura e Artes Valdon Varjão, na Avenida Antônio Paulo da Costa Bilego, bairro Jardim Mariano. Os interessados podem se inscrever aqui.

Informações

Telefones: (65) 3613 0240 / 9 8462 9667

E-mail: [email protected]

Instagram: @mt_criativo

Facebook: @matogrossocriativo

Site: www.mtcriativo.mt.gov.br

Fonte: GOV MT