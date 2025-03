Secel percorre municípios mato-grossenses para dialogar com gestores e trabalhadores dos setores cultural e esportivo

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) percorre 10 municípios das regiões Norte e Centro-norte de Mato Grosso, entre a próxima segunda e sexta-feira (10 e 14.3).

Formada por equipes das áreas de cultura, de esporte e lazer, e da administração sistêmica, a caravana leva o nome de “Fluxo” por representar um movimento de encontros, orientações e diálogos nos municípios mato-grossenses.

Participam dos encontros gestores municipais e profissionais dos setores cultural e esportivo de toda a região, conforme agenda definida em cada município. Entre os temas a serem tratados estão a Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), editais do Governo de Mato Grosso, projetos em andamento, ações de incentivo à economia criativa, patrimônio histórico, convênios, obras, além de ações para o fortalecimento do esporte em todo o Estado.

A primeira rota abrange o Território Teles Pires, que integra as divisões regionais do Conselho Estadual de Cultura de Mato Grosso. O órgão consultivo é parceiro da iniciativa para levar informações sobre a importância da participação social e o papel dos Conselhos Estadual e Municipal de Cultura.

Além disso, a comitiva busca orientar sobre a implantação do CPF da Cultura nos municípios, que representa os elementos fundamentais para o fortalecimento do Sistema Estadual de Cultura: Conselho, Plano e Fundo.

Programação

A primeira parada será em Nova Mutum na segunda-feira (10), a partir das 8h. A agenda começa por visitas a alguns equipamentos culturais do município, como a Casa da Cultura, Casa do Artesão e Biblioteca Municipal. Em seguida, haverá reunião aberta ao público na Câmara Municipal, localizada no centro da cidade.

Ainda na segunda (10), a partir das 14h, a equipe chega a Santa Rita do Trivelato. Por lá, o encontro com gestores e trabalhadores do setor acontece no auditório da Prefeitura Municipal. Na mesma data, às 17h, está prevista a visita a Boa Esperança do Norte, com reunião no Clube da Terceira Idade, localizado no centro da cidade.

Na manhã de terça-feira (11), a partir das 8h30, a agenda será no município de Sorriso, com visitas à produtora local de audiovisual, ao Gabinete do Prefeito e à Casa do Artesão. O encontro geral com gestores e comunidade será realizado na Biblioteca Pública Municipal Monteiro Lobato.

Na tarde de terça (11), às 14h, o município de Vera recebe a comitiva, que se reunirá no Centro de Eventos Olímpio Giacomelli, no bairro Esperança. A programação do dia prossegue no município de Sinop, com reuniões na Escola Municipal de Artes e na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, a partir das 19h.

O fluxo de diálogos continua na quarta (12), a partir das 14h, em Peixoto de Azevedo. No município, o encontro será realizado no Centro Cultural Luiz Gonzaga, no bairro Alvorada.

Na quinta (13), a agenda recomeça às 8h, no município de Guarantã do Norte, com reunião na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. No mesmo dia, às 17h, a equipe chega a Alta Floresta para se reunir no Teatro Experimental de Alta Floresta (TEAF), que fica no Setor Industrial da cidade.

A rota da caravana Fluxo será encerrada no município de Lucas do Rio Verde, na sexta-feira (14), às 15h, com encontro marcado no Auditório da Prefeitura Municipal. Cabe destacar que em todas as reuniões abertas são convidados representantes dos demais municípios da região.

