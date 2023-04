Secel prepara Arena Pantanal para receber primeiro jogo do Brasileirão 2023 em MT

A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) já preparou a Arena Pantanal para receber o primeiro jogo da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol (Brasileirão). A partida ocorre neste sábado (22.4), às 17h30 (horário local), quando o Cuiabá recebe o Bragantino (SP) pela segunda rodada da disputa.

Foram determinadas manutenções de rotina, como reparo nas instalações elétricas e hidráulicas, e do sistema de combate a incêndio (alarme, hidrantes, extintores e sinalização de saída de emergência). Também, manutenção da iluminação da área de circulação de público (escadaria, banheiros e corredores).

Entre as ações está a obtenção do Alvará de Vigilância Sanitária, com a limpeza de caixas d’água, e do Laudo de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, do Corpo de Bombeiros, assim como a renovação do laudo de segurança, de responsabilidade da Polícia Militar. A renovação do documento é realizada anualmente e é uma das exigências da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), organizadora do campeonato.

O secretário de Esporte, Cultura e Lazer, Jefferson Carvalho Neves, afirma que todos os preparativos para receber os jogos do Campeonato Brasileiro da Série A foram realizados, com monitoramento contínuo das ações.

“Trabalhamos muito para deixar a Arena Pantanal em condições de receber as 19 partidas, ao longo do ano, dos grandes times do Brasil e o nosso Cuiabá. É hora do nosso povo aproveitar esse nosso patrimônio público, a Arena Pantanal, e termos ao lado de casa grandes espetáculos que o esporte pode nos proporcionar”, manifesta.

Manutenção permanente

O secretário adjunto de Esporte e Lazer, David Moura, ressalta que todas as manutenções necessárias são feitas periodicamente na Arena Pantanal, devido ao uso desde o início do ano, como para o Campeonato Mato-grossense, encerrado no início do mês, e para o Brasileirão.

Ele destaca que a manutenção da iluminação do gramado e da área externa do estádio também já foi providenciada, com orçamento em andamento.

“Nós fazemos manutenção permanente na Arena Pantanal, um dos nossos equipamentos públicos mais importantes. As empresas e prestadores de serviços cuidaram para o gramado ficar 100%, assim como a limpeza e jardinagem também. Estamos preparados para esse primeiro jogo”, diz David Moura. “O Complexo da Arena Pantanal é seguro e as famílias podem vir com tranquilidade”, acrescenta.