Secel promove oficina de escrita criativa em parceria com a Academia Mato-Grossense de Letras

No próximo domingo (16) será realizada, em Várzea Grande, a terceira edição da corrida de rua Movimento pelo Clima, organizada pelo Instituto Centro de Vida, uma organização não-governamental que atua nos temas da transparência, governança ambiental e políticas públicas. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) é um dos apoiadores do evento. Cerca de 350 atletas são esperados para a prova.

A corrida é parte das comemorações pelo 32º aniversário da entidade e, estrategicamente, une conscientização sobre a emergência climática, o incentivo ao plantio de árvores e à prática de esportes ao ar livre. A prova terá percursos de 5 km e 10 km, com largada prevista para as 7h, na rotatória da Avenida Universitária, região do Chapéu do Sol, em Várzea Grande.

No período de 13 a 15 de abril, a organização da prova estará fazendo a entrega dos Kits da corrida no Piso 2 do Pantanal Shopping, no quiosque Ponto de Troca – em frente à C&A. Para retirar o kit, basta apresentar um documento com foto. Na quinta-feira (13) a retirada dos kits começa às 15h, já nos demais dias a partir das 10, indo até às 20h. As inscrições encerraram-se no dia 8 de abril.

As mudanças climáticas representam um dos maiores desafios do nosso tempo. Por isso, o debate sobre elas se torna mais necessário a cada dia que passa. Se a ação humana é um dos principais agravantes deste cenário de temperaturas elevadas, o que podemos fazer para mitigar os seus efeitos?

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – Durante a corrida, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso terá um espaço para divulgação da pesquisa lançada no início deste mês com o objetivo de coletar a opinião e as necessidades da sociedade para definição de prioridades e aprimoramento da atuação institucional, que devem nortear o Planejamento Estratégico Institucional (2024-2031)



