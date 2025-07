Secel publica resultados finais dos editais Literatura em Cena e Premiação Marília Beatriz

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) publicou, na quarta-feira (16.7), os resultados finais de seleção dos editais Literatura em Cena e Premiação Marília Beatriz, que visam incentivar e fomentar a leitura em Mato Grosso. As duas seleções públicas integram o ciclo I da Política Nacional Aldir Blanc e, juntas, somam R$ 1 milhão de investimento.

Com a publicação, os proponentes das propostas selecionadas terão até quarta-feira (23) para entregar os documentos obrigatórios de habilitação jurídica e fiscal. A documentação deve ser encaminhada de forma online, em formato PDF, por meio do formulário disponível na página do edital, no site da Secretaria (link aqui).

O Edital Premiação Marília Beatriz selecionou 12 projetos. Destas 7 vagas para categoria ficção, 01 para não ficção, 2 para a produção editorial e 2 para o fomento à leitura.

Já o Literatura em Cena selecionou 8 projetos. Sendo 2 vagas para a categoria criação, desenvolvimento, 2 para circulação e literatura, 2 para a vivência cultural e ação formativa e 2 para apresentações artísticas.

Editais do Ciclo PNAB

Com investimento de R$26 milhões, os editais do ciclo PNAB irão atender diversas áreas culturais do Estado, como patrimônio histórico, biblioteca, literatura, economia criativa e outros.

Entre os editais que já se encontram com o resultado final publicado estão o Formação Técnica de Auxiliar de Bibliotecas; Ações Formativas – Patrimônio Histórico e Museológico e Operacionalização dos Recursos Recebidos pela PNAB em Mato Grosso.

Fonte: Governo MT – MT