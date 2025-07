Secel publica resultados preliminares de seleção dos editais Pontos de Cultura e Pontão de Cultura

Um grupo de quatro servidores da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) participou do primeiro Encontro Nacional do Programa Mulheres Mil, que desenvolve ações de inclusão social e produtiva de mulheres em vulnerabilidade social. Iniciado na manhã de segunda-feira (28.7), em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o evento foi encerrado nesta quarta-feira (30) e serviu para troca de experiências verificadas no país.

O Encontro visou socializar experiências vivenciadas pelos profissionais dos Institutos Federais, Universidades e secretarias estaduais que desenvolvem projetos dentro do Mulheres Mil, com foco no atendimento de mulheres cisgênero, transgênero e travestis em situação de vulnerabilidade social e econômica.

A programação contou com palestras, oficinas, rodas de conversa e relatos de experiências vivenciadas com a aplicação do programa em diferentes regiões do Brasil.

O grupo enviado pela Seciteci foi constituído pela equipe Técnica e Gestora do Mulheres Mil: Bruna Figueiredo (coordenadora do Programa) e Lairce Campos (supervisora do Programa), além da coordenadora de Educação Profissional da Seciteci, Girlayne Menezes, e o servidor Erivaldo Portela.

Segundo Bruna Figueiredo, já em sua primeira experiência a Seciteci apresentou resultados efetivos para o programa, como a caracterização dos territórios e a utilização de metodologias que criaram ambiente de sororidade entre as alunas e fortalecimento da identidade feminina. Houve também relatos de inserção produtiva e saída de ciclos de violência.

“O programa Mulheres Mil nasceu enquanto política pública para suprir lacunas de mulheres em exclusão educacional histórica das mulheres negras, indígenas e migrantes, acolhendo também trajetórias educacionais interrompidas por trabalho, maternidade ou violência”, explicou Bruna.

O evento possibilitou à equipe conhecer práticas de instrumentos utilizados na metodologia do programa, como o Mapa da Vida, e compreender as nuances do público e os desafios. Outra novidade foi que, a partir dos desafios enfrentados pelas redes na execução do programa, os grupos puderam indicar melhorias e demandas diretamente à equipe da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec/MEC).

O 1º Encontro Nacional do Programa Mulheres Mil foi promovido pelo Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul), em parceria com os Institutos Federais Sul de Minas (IFSULDEMINAS) e do Sertão Pernambucano (IFSertãoPE).

*Com supervisão de Téo Meneses.

