Secel realiza a sexta etapa regional dos Jogos Escolares e Jogos Estudantis de Seleções Mato-grossenses

Cerca de 800 estudantes, com idade entre 12 e 17 anos, da região esportiva Leste, começam a disputar os Jogos Escolares e Jogos Estudantis de Seleções Mato-grossenses, nesta sexta-feira (27.05), em Canarana. O município, distante 645 km da capital mato-grossense, sedia a sexta etapa regional das competições escolares promovidas pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

A abertura oficial do evento será às 19h, no estádio municipal Elídio Corbari, em Canarana. Com presença de público e autoridades, a solenidade é composta pela entrada oficial das delegações, hasteamento de bandeira, juramentos e acendimento do fogo simbólico.

As competições prosseguem até a próxima quarta-feira (01.06), nos ginásios Edemar Parzianello e Pedro Cancian, e nas quadras da Escola Estadual Paulo Freire e do Esporte Clube Canarana. Ao todo, 87 equipes masculinas e femininas competem nas modalidades basquete, handebol, futsal e vôlei, representando os municípios de Água Boa, Barra do Garças, Campinápolis, Canarana, Gaúcha do Norte, Nova Xavantina, Novo São Joaquim, Querência e Ribeirãozinho.

Nos Jogos Escolares, que abrangem estudantes de 12 a 14 anos, as equipes escolares campeãs em cada modalidade e gênero avançam para etapa estadual, que será realizada de 16 a 22 de julho, em Sorriso.

Nos Jogos Estudantis, as disputas envolvem seleções municipais formadas por estudantes de 15 a 17 anos, sendo que as equipes campeãs regionais garantem vaga para a fase estadual, que acontece de 24 a 30 de julho, em Lucas do Rio Verde.

Para realizar as competições escolares mato-grossenses, a Secel-MT conta com a parceria da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) e do município-sede. As próximas etapas regionais serão sediadas nos municípios de Confresa, Várzea Grande, Pontes e Lacerda e Alto Garças.