Secel realiza etapa regional de competições escolares mato-grossenses em Alta Floresta

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) inicia, nesta sexta-feira (13.05), em Alta Floresta, mais uma etapa regional dos Jogos Escolares e Jogos Estudantis de Seleções Mato-grossenses. Desta vez, são os estudantes da região esportiva Norte que disputam as vagas para a fase estadual das competições escolares.

A solenidade de abertura com entrada oficial das delegações ocorre às 19h, no Ginásio Municipal Geraldo Ramos Pezão. Até a próxima quarta-feira (18.05), os jogos prosseguem no mesmo ginásio e também nas quadras das escolas estaduais Jaime Veríssimo de Campos e 19 de maio, na quadra da Casa Pinardi e no ginásio Chico Brahma.

Para o secretário municipal de Esporte e Lazer de Alta Floresta, Pedro Salustiano, as competições estimulam muitos fatores positivos na formação humana, como criatividade, desenvolvimento cognitivo, raciocínio, interação entre pessoas e cumprimento de regras.

“Estamos muitos felizes por ajudar a proporcionar tantos valores de vida saudável. E somos gratos por nosso município ser parceiro do Governo do Estado e da Secel nesse grande evento. Vamos recepcionar com muita alegria e satisfação todos os atletas, delegações e autoridades dos 14 municípios da região presentes aqui. Será um grande e prazeroso evento e que ficará na memória de cada um”, enfatiza o secretário municipal.

Com disputas de basquete, futsal, handebol e vôlei, o evento reúne mais de 1.100 integrantes das equipes formadas por estudantes da região Norte de Mato Grosso. Participam equipes dos municípios de Alta Floresta, Apiacás, Colíder, Guarantã do Norte, Itaúba, Marcelândia, Matupá, Nova Canaã do Norte, Nova Monte Verde, Novo Mundo, Nova Bandeirantes, Paranaíta, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte.

Nos Jogos Escolares, que abrangem estudantes de 12 a 14 anos, são 42 equipes de escolas públicas e privadas competindo pelos títulos regionais, femininos e masculinos, de suas respectivas modalidades. As equipes campeãs avançam para etapa estadual que será realizada de 16 a 22 de julho, em Sorriso.

Nos Jogos Estudantis, as disputas envolvem 54 seleções municipais da região formadas por estudantes de 15 a 17 anos. As equipes campeãs regionais em cada modalidade e gênero garantem a vaga para a fase estadual que acontece de 24 a 30 de julho, em Lucas do Rio Verde.

Para realizar as competições escolares mato-grossenses, a Secel-MT conta com a parceria da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) e do município-sede. As próximas etapas regionais serão sediadas nos municípios de Juara, Canarana, Confresa, Várzea Grande, Pontes e Lacerda e Alto Garças.