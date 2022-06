Secel realiza etapa regional dos Jogos Escolares e Jogos Estudantis de Seleções Mato-grossenses em Confresa

Entre esta sexta-feira (03) até o dia 08 de junho, a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) realiza a sétima etapa regional dos Jogos Escolares e Jogos Estudantis de Seleções Mato-grossenses, em Confresa, município distante 1.160 km da capital. As competições reúnem cerca de 350 estudantes, da região esportiva Nordeste do Estado, em disputas nas modalidades de basquete, handebol, futsal e vôlei.

A abertura oficial do evento será nesta sexta-feira (03.06), às 19h30, no estádio Camilão, no centro de Confresa. Com acendimento da pira olímpica, o fogo simbólico do esporte, e desfile oficial das delegações participantes, a solenidade marca o início das competições e contará com presença de público, de autoridades e representantes da Secel-MT.

“Avançamos para mais uma fase regional, desta vez a mais de 1 mil quilômetros de distância de Cuiabá. Agradecemos a parceria da prefeitura de Confresa e a confiança dos demais municípios da região, que reconhecem a importância do esporte escolar em suas comunidades”, destaca o titular da Secel, Jefferson Carvalho Neves.

Ao todo, 34 equipes masculinas e femininas disputam esta fase regional, representando os municípios de Canabrava do Norte, Confresa, Luciara, Porto Alegre do Norte, São Félix do Araguaia, São José do Xingu e Vila Rica.

No Jogos Escolares, as disputas são entre estudantes de 12 a 14 anos, que compõem as 11 equipes de escolas públicas e privadas da região. Já nos Jogos Estudantis, as partidas envolvem 23 seleções municipais, formadas por estudantes de 15 a 17 anos.

As equipes campeãs, em cada modalidade e gênero, avançam paras as fases estaduais de suas respectivas competições, que serão realizadas em julho. Para realizar as competições escolares mato-grossenses, a Secel-MT conta com a parceria da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) e do município-sede.