Secel realiza quarta edição da caravana Fluxo no território cultural Juruena

O auxílio da Defesa Civil de Mato Grosso junto ao município de Paranatinga (a 380 km de Cuiabá), no levantamento de danos e decretação de situação de emergência, possibilitou que o município conseguisse a liberação de R$ 7,2 milhões pelo Governo Federal para obras de recuperação.

Paranatinga foi um dos municípios mato-grossenses que foram atingidos por fortes chuvas no mês de janeiro deste ano. As enchentes deixaram famílias desabrigadas e 11 pontes de madeira destruídas.

“A Defesa Civil do Estado foi fundamental do começo ao fim. Desde o primeiro momento das chuvas, o Estado disponibilizou uma equipe que ficou nos dando todo o suporte necessário. Estávamos com uma nova gestão na Prefeitura, que tinha assumido 17 dias antes, e os agentes estaduais permaneceram no município auxiliando em todas as etapas, do desastre até a elaboração do plano de trabalho”, afirmou a coordenadora de Defesa Civil de Paranatinga, Pamela Padilha.

Para auxiliar o município, o Governo do Estado prestou auxílio imediato, por meio do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, que atuou no gerenciamento do desastre e montou um centro de operações na cidade. A instalação permaneceu por cerca de 2 semanas e foi importante para a coordenação das ações de resposta no município.

Corpo de Bombeiros resgatou famílias desabrigadas após chuvas intensas

Além da distribuição de 680 cestas de alimentos, filtros de água, kit de higiene e limpeza e cobertores, enviados pelo Governo do Estado sob determinação da primeira-dama Virginia Mendes, os agentes do Estado auxiliaram no atendimento à população, cadastramento de abrigos temporários, levantamento dos danos, e na declaração da situação de emergência, que foi homologada pelo Estado no dia 24 de janeiro.

A equipe estadual ainda auxiliou a prefeitura no pedido de reconhecimento federal da situação de emergência e na elaboração do plano de trabalho para reconstrução das áreas afetadas.

Defesa Civil Estadual fez o levantamento dos danos causados pelas chuvas

O secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, destacou que a elaboração do plano de trabalho foi fundamental para a liberação de R$ 7,2 milhões do Governo Federal para a reconstrução das pontes na cidade e considerou o município um exemplo para as demais cidades afetadas por desastres.

“Paranatinga fez um trabalho relevante e apresentou o plano de reconstrução apontando a destruição das pontes de madeira devido às chuvas. Nessa semana, aprovamos esse plano e estaremos empenhando os recursos para que o município seja capaz de reconstruir essas pontes destruídas”, observou, durante participação em evento no Tribunal de Contas do Estado na última quarta-feira (14.5).

Ação integrada possibilitou atendimento rápido às famílias afetadas pelas chuvas

Para o superintendente de Proteção e Defesa Civil do Estado, tenente-coronel BM Luís Cláudio Pereira da Cruz, o caso de Paranatinga é um exemplo claro da importância da atuação integrada entre estado e município.

“O trabalho conjunto fortalece a rede de proteção e nos permite levar um atendimento mais rápido à população. Com uma atuação integrada, conseguimos agir com mais eficiência e reduzir os danos para quem já está em uma situação mais vulnerável”, ressaltou.

Conforme a coordenadora municipal de Defesa Civil, Pamela Padilha, após a liberação dos recursos, o município deverá publicar uma licitação para a construção de pontes de concreto em substituição às pontes de madeira no município.

Fonte: Governo MT – MT