Seciteci abre inscrições de curso preparatório gratuito para concurso da Seduc

O Projeto Barra em Cena, que terá espetáculo teatral e oficina de teatro gratuitos, será retomado neste sábado (26.4), a partir das 19h, no município de Barra do Garças (511 km de Cuiabá). Com atividades até junho, o projeto é viabilizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do Edital Viver Cultura – Expressões Artísticas da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso (Secel).

A iniciativa tem como propósito promover o acesso da população da cidade à produção teatral contemporânea, valorizando diferentes linguagens e estéticas das artes cênicas mato-grossenses.

“O primeiro espetáculo que realizamos, Helena, lotou o Valdon Varjão. Percebemos que existe um público sedento por essa arte. Para muitos, foi a primeira experiência no teatro”, ressalta a coordenadora do Projeto, Yandra Firmo.

No sábado, ocorre o espetáculo teatral Retirante Asa Branca no Centro Cultural Valdon Varjão. Na peça, o ator Ismael Diniz conduz o público por uma narrativa que retrata o percurso dos sertanejos em tempos de seca. Por meio do corpo, ele dá forma à luta diária, às tentativas de mudança e à peregrinação por um futuro melhor. A asa branca, ave símbolo do sertão imortalizada na música de Luiz Gonzaga, surge em cena como representação da esperança.

Já no domingo (27.4), o projeto irá oferecer o curso gratuito Adaptação de Obras Literárias para o Palco, voltado a jovens e adultos interessados em teatro. A atividade será realizada das 9h às 13h, no Centro Cultural Valdon Varjão.

Ministrado pelo professor e mestre em Artes Cênicas por Luciano Paulo da Silva, o curso explora o processo criativo de transformar obras literárias em peças teatrais. Os participantes serão conduzidos por técnicas de adaptação e conhecerão os desafios da transposição de diversos gêneros literários para o palco.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas online. Clique aqui.

Além destas, o projeto Barra em Cena oferecerá outras atividades até o mês de julho. Entre elas se encontram a apresentação do espetáculo tempo de Voo, com João do Couto, prevista para o dia 10 de maio, e também da performance Carne com Yandra Firmo no dia 7 de junho.

Cronograma das atividades:

26.4 – Espetáculo Retirante Asa Branca com Ismael Diniz

27.4 – Oficina Adaptação de Obras

10.5 – Apresentação espetáculo tempo de Voo com João do Couto

11.5 – Oficina com João Do Couto

07.6 – Apresentação da Performance – Carne com Yandra Firmo

08.6 – Oficina com Yandra Firmo

12.6 – Oficina “Inclusive eu”

Fonte: Governo MT – MT