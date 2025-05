Seciteci abre inscrições para 1.200 vagas em cursos técnicos gratuitos

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) abre, a partir desta quarta-feira (28.5), inscrições para 16 cursos técnicos gratuitos e noturnos. Serão 1.200 vagas para quem está cursando ou já concluiu o Ensino Médio. Os interessados podem se inscrever até às 23h59 do dia 12.06.

Os cursos técnicos do edital 06/2025 são distribuídos nas áreas: Administração, Agricultura, Agroindústria, Agropecuária, Agronegócio, Análises Clínicas, Contabilidade, Edificações, Enfermagem, Farmácia, Guia de Turismo, Informática, Logística, Manutenção de Máquinas Industriais, Segurança do Trabalho e Zootecnia.

Os cursos serão realizados nas Escolas Técnicas Estaduais (ETECs), distribuídos pelas unidades de Água Boa, Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Campo Verde, Cuiabá, Diamantino, Juara, Lucas do Rio Verde, Matupá, Poxoréu, Primavera do Leste, Rondonópolis, Tangará da Serra e Várzea Grande.

Os cursos variam em cada município e foram escolhidos de acordo com a vocação econômica local. “É o Governo do Estado, por meio da Seciteci, oferecendo oportunidade de qualificação profissional para jovens e adultos, segundo o que a sociedade e o mercado de trabalho demandam”, afirma o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Allan Kardec.

Pela primeira vez, as inscrições serão feitas por meio do Sistema Gestor de Concursos (SGC) da própria Seciteci. O link estará disponibilizado ao longo desta quarta-feira na aba editais do site da Seciteci.

Depois do período de inscrições, a lista final de inscritos será publicada no dia 30 de junho. A listagem incluirá um número específico para cada candidato. No dia 2 de julho será feito um sorteio público desses números para definir a classificação dos selecionados. A transmissão será feita ao vivo pelo canal da Seciteci, no YouTube (Acesse Aqui), às 14h.

O sorteio é uma forma de democratizar o acesso aos cursos, uma vez que as vagas serão ofertadas para quem está cursando ou já concluiu há muito tempo a Educação Básica.

As aulas ocorrerão a partir do segundo semestre de 2025 e terão duração de 12 a 24 meses, dependendo do curso.

Para mais informações, confira o edital 06/2025 clicando aqui.

*Sob supervisão de Téo Meneses.

Fonte: Governo MT – MT