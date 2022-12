Seciteci divulga lista de inscrições e local da seletiva para o curso de Programador de Sistemas

O Governo do Estado, por meio das secretarias de Planejamento e Gestão e Segurança Pública, publicou nesta sexta-feira (02), na edição extra do Diário Oficial, a homologação do concurso público para formação do cadastro reserva para os cargos de escrivão e investigador de polícia, soldado e oficial do Corpo de Bombeiro e soldado e oficial do corpo de saúde da Polícia Militar.

O Estado não realizava concurso para as forças de segurança há quase 10 anos. O último foi em 2013. O governador Mauro Mendes disse que com a homologação do resultado, quem ganha é a população.

“Em breve, poderemos nomear muitos servidores que vão ajudar a manter a segurança pública de Mato Grosso entre as melhores do país. E quem ganha com isso são todos os mato-grossenses”.

O concurso, lançado no início deste ano, teve cerca de 62 mil inscritos para as três forças da Segurança. As nomeações estão previstas para ocorrerem a partir do próximo ano. O certame tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois. Serão nomeados cerca de mil novos servidores.

De acordo com o titular da Seplag, Basílio Bezerra, a convocação dos novos servidores ocorrerá de acordo com a necessidade e a capacidade financeira do Estado. Já as nomeações, estão previstas para início do próximo ano devido às vedações do período eleitoral.

“Esse concurso demonstra mais uma vez a importância que a atual gestão tem dado a todos as áreas do Estado, especialmente às forças de segurança. Este efetivo somará esforços e estratégias de combate à criminalidade desenvolvidas pelo Estado, que está em constante movimento de reforço de suas instituições policiais a fim de bem servir a população”.

Para o secretário de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, a realização deste concurso comprova, entre todos os investimentos feitos e as ações desenvolvidas ao longo de quatro anos, a importância da segurança pública para o governador Mauro Mendes.

“Esses novos policiais vão preencher uma lacuna de oito anos e possibilitar grandes avanços nas forças de segurança de Mato Grosso”, assinala Bustamante.

Confira AQUI o resultado.

Fonte: GOV MT