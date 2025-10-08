MATO GROSSO
Seciteci divulga programação completa da 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
A programação completa da 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) já está disponível. Realizado pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (Fapemat), o evento é gratuito, aberto ao público em geral e será realizado de 22 a 24 de outubro na modalidade híbrida, com apresentações online e atividades presenciais no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá.
Durante todos os dias, das 8h às 17h, o público poderá conferir uma programação fixa com: Exposição do Circuito Itinerante da Ciência de Mato Grosso – MT Ciências; Exposição dos trabalhos da XVII Mostra Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (MECTI); Exposições das Instituições parceiras; Mostra de Projetos; Oficinas Tecnológicas Maker; e Competições.
Neste ano, a temática da SNCT é “Planeta Água: cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território”. Além da programação fixa, serão realizadas diversas palestras e oficinas durante os três dias.
Ao todo, estão previstas apresentações de 90 trabalhos científicos, cerca de dez palestras, três mesas-redondas e quatro exposições. As atividades promoverão discussões sobre recursos hídricos e climáticos, inovação e tecnologias, educação ambiental e sustentabilidade, bioeconomia e biodiversidade, e mulheres na ciência.
Os parceiros da 22ª SNCT são a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), o Centro Universitário de Várzea Grande (UNIVAG), a Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Águas Cuiabá, a Faculdade Multivix e a União das Faculdades Católicas de Mato Grosso (UNIFACC).
Confira a programação completa:
22/10 – QUARTA-FEIRA
Manhã
8h Abertura Oficial – Local: Auditório Borboleta
9h Palestra “Tomates Marcianos e a nossa vida fora da terra” Rebeca Gonçalves (Astrobióloga) – Local: Auditório Borboleta
Tarde
14h Palestra “A água/Purukwá que permeia os rios e fonte de vida” – Profa. Dra. Eliane Boroponepá Monzilar (UNEMAT) – Local: Auditório Borboleta
14h Conferência “Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso (PCTI/MT)” – Local: Auditório dos Pássaros
14h Oficina “Introdução a Modelagem e Impressão 3D” – Prof. Mateus de Souza Rocha (ETE Cuiabá) – Local Sala 11
14h Oficina “Mudanças Climáticas no Pantanal: como os cientistas trabalham?” – Daiana Ferreira Dias e Vanessa Ribeiro Garcia Leal (UNEMAT) – Local Sala 12
14h Oficina “Amazônia Viva: Água Potável a todos” – Local: Carreta Cybertruck: Estação do Conhecimento
15h Palestra “Cultura Oceânica e Teleconexões Atmosféricas: a relação entre eventos oceânicos globais e o clima regional brasileiro” – Prof. Dr. Mitchel Druz Hiera (UFR) – Local: Auditório Borboleta
15h Oficina “Obtenção de sabão a partir de óleo de cozinha usado” Prof.ª Dr.ª Michelle Fernanda Brugnera (UFMT) – Local Sala 12
15h Oficina “Amazônia Viva: Água Potável a todos” – Local: Carreta Cybertruck: Estação do Conhecimento
23/10 – QUINTA-FEIRA
Manhã
8h Palestra “Empregabilidade e Carreiras no setor de Comércio e Serviços” – Adriana Damasceno (SENAC) – Local: Auditório Borboleta
8h Oficina “Missão Futuro Fresco” – Profa. Dra. Érica Lemos Gulinelli; Prof. Dr. Fábio Friol Guedes de Paiva; Profa. Dra. Gisele Carignani; Profa. Dra. Jessica Seabra; Profa. Dra. Natallia Sanches e Souza (UNIVAG) – Local: Sala 11
08h Oficina “Uso consciente da tecnologia: como combater o vício tecnológico” Prof.ª Dr.ª Patrícia Cristiane de Souza (UFMT) – Local Sala 12
08h Oficina “Amazônia Viva: Água Potável a todos” – Local: Carreta Cybertruck: Estação do Conhecimento
09h Palestra “Como a Floresta constrói água?” – Sandro Andreani (ECOFLORA Ambiental e Florestal) – Local: Auditório Borboleta
09h Oficina “Estatística para um futuro sustentável” – Prof.ª MSc. Elianara Martins de Almeida (UFMT) – Sala 11
09h Oficina “Fauna de Mato Grosso e Recursos Hídricos: em busca de educação ambiental” Prof.ª MSc. Elen Moraes Carvalho (IFMT) – Sala 12
09h Oficina “Amazônia Viva: Água Potável a todos” – Local: Carreta Cybertruck: Estação do Conhecimento
10h COP 30-Diálogos Mato-Grossenses “Mato Grosso no Clima Global: Produção de Alimentos, Conservação e Bioeconomia” – Local: Auditório Borboleta
Tarde
14h às 17h Mostra Synergia (FACULDADE CATÓLICA) – Local: Auditório dos Pássaros
14h Palestra “Ciclo da Água” – Bruna Paim (Águas Cuiabá) – Local: Auditório Borboleta
14h Oficina “Rios Vivos: Coleções como ferramenta de educação” – Janeide Caboclo da Silva e Monique Flávia Leite da Conceição (UNEMAT) Local: Sala 11
14h Oficina “Plantio com Biolodo” – Jully Anne Carvalho e Thiago Cavalcante (Águas Cuiabá) – Local: Sala 12
14h Oficina “Amazônia Viva: Água Potável a todos” – Local: Carreta Cybertruck: Estação do Conhecimento
15h Palestra “Consumo Sustentável de Pescado: É possível” Prof.ª Dr.ª Luciana Kimie Savay da Silva – UFMT – Local: Auditório Borboleta
15h Oficina “Inteligência Artificial para Jovens: qual a sua relação com o seu futuro?” Soriel de Mattos (SENAC) – Local Sala 11
15h Oficina “Amazônia Viva: Água Potável a todos” – Local: Carreta Cybertruck: Estação do Conhecimento
24/10 – SEXTA-FEIRA
Manhã
08h Palestra “O Pantanal como Componente do Planeta Água: Desafios Climáticos, Inovação e Sustentabilidade dos Biomas de Mato Grosso” – Prof. Dr. Ernandes Sobreira; Prof. Dr. Rivanildo Dallacort; Profa. Dra. Carolina Joana da Silva – (UNEMAT) – Local: Auditório Borboleta
08h Oficina “IA que salva o rolê: usando a IA com Ética e Autonomia nos Estudos” – Prof. Felipe Miranda (Escola Arena – SEDUC) – Local: Sala 11
08h Oficina “Meus dados, meus direitos” Prof. Dr. Nelcileno Virgílio de Souza Araújo (UFMT) – Local: Sala 12
09h Palestra “Visões Atuais da Pesquisa para a Amazônia Legal” – Profa. Dra. Rosana Lia Ravache (UNIVAG) – Local: Auditório Borboleta
09h Oficina “ODS: O Futuro começa agora” SEBRAE – Local: Sala 11
10h Palestra “Qualidade das Águas do Mato Grosso” – Prof. Dr. Tadeu Miranda de Queiroz (UNEMAT) – Local: Auditório Borboleta
Tarde
14h Roda de Conversa “Mulheres na Ciência” Profª Dra. Vera Maquêa (UNEMAT); Profª Dra. Regina Olea (IFMT); Profª Dra. Edna Maria Bonfim da Silva (UFR); Ms. Lecticia Figueiredo (SECITECI); Paloma Dierings Côrtes – Local: Auditório Borboleta
14h Oficina “Verdades Fragmentadas: como identificar deepfake e fakenews no dia a dia” – Prof. Felipe Miranda (Escola Arena – SEDUC) – Local: Sala 11
14h Oficina “Modelagem Interativa do Relevo e dos Recursos Hídricos com Caixa de Areia 3D” Prof. Dr. Ibraim Fantin da Cruz (UFMT) – Local Sala 12
15h Divulgação dos ganhadores da XVII Mostra Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação – MECTI, e entrega do Prêmio do Edital nº 11/2025 FAPEMAT/SECITECI – Local: Auditório Borboleta
*Sob supervisão de Beatriz Passos
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Reforma da Escola Dom Wunibaldo Talleur reforça parceria entre Estado e Prefeitura e amplia oferta de vagas em Rondonópolis
A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT), entregou na manhã desta quarta-feira (8.10), a reforma geral da Escola Municipal de Educação Básica Dom Wunibaldo Talleur, que recebeu investimento de R$ 4,8 milhões, fruto de convênio entre o Governo de Mato Grosso e a Prefeitura do Rondonópolis.
A unidade, totalmente revitalizada, agora conta com 13 salas de aula e capacidade para atender 780 estudantes, sendo cerca de 390 por turno, em um ambiente mais moderno, seguro e adequado ao processo de ensino-aprendizagem.
Durante a cerimônia de entrega, o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, destacou o conjunto de investimentos realizados pela Seduc em Rondonópolis. Segundo ele, mais de R$ 52,3 milhões estão sendo aplicados em obras de reforma, ampliação e construção de quadras poliesportivas em diversas unidades escolares.
Entre as instituições beneficiadas estão as escolas Domingos Aparecido dos Santos, Elizabeth de Freitas Magalhães, Antônio Guimarães Balbino, Odorico Leocácido da Rosa, Sebastiana Rodrigues de Souza e Renilda Silva Moraes.
Além dessas, a Seduc também constrói duas novas unidades, a Escola Estadual Carlos Pereira Barbosa e outra no Residencial Mathias Neves, que juntas somam mais de R$ 20 milhões em investimentos.
“Rondonópolis tem recebido atenção especial do Governo de Mato Grosso, com investimentos que garantem infraestrutura moderna e ensino de qualidade. Nosso objetivo é que cada escola seja um espaço acolhedor e transformador para estudantes e profissionais da educação”, afirmou o secretário Alan Porto.
Desde 2019, a Seduc já entregou R$ 22,7 milhões em obras na cidade, entre elas a Escola Estadual Militar Tiradentes Major PM Ernestino Veríssimo da Silva, no bairro Jardim Maria Tereza, e a própria Dom Wunibaldo Talleur.
O prefeito de Rondonópolis, Claudio Ferreira, ressaltou a importância do Regime de Colaboração entre Estado e Município para o avanço da educação local.
“Essa parceria tem garantido resultados concretos. Em breve, entregaremos à rede estadual estudantes alfabetizados na idade certa, fruto de um trabalho conjunto que faz da nossa educação um modelo para Mato Grosso”, destacou.
O secretário municipal de Educação, Carlos Junior, também reforçou que o regime de colaboração tem possibilitado a execução de programas estruturantes, como o Alfabetiza MT e o Mais MT Muxirum.
“O Alfabetiza assegura que nossas crianças aprendam a ler e escrever na idade adequada, enquanto o Muxirum promove inclusão e resgate da cidadania para jovens e adultos que não concluíram os estudos”, explicou.
Carlos Junior ainda anunciou que o município iniciou, neste ano, a adesão ao Programa Mais Inglês, com cinco escolas participantes.
“A meta é expandir a iniciativa para toda a rede a partir de 2026, garantindo que nossas crianças também tenham acesso ao aprendizado da língua inglesa desde cedo”, concluiu.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Evento de inovação reúne servidores públicos em maratona com inteligência artificial
Com o objetivo de impulsionar a transformação digital e fortalecer a cultura de inovação no setor público, o Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag-MT), realiza o IdeIAthon – Maratona de Inovação com Inteligência Artificial (IA). O evento, promovido em parceria com o Sebrae-MT, será realizado nos dias 14 e 15 de outubro, na Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (Famato), no Centro Político Administrativo, em Cuiabá, das 8h às 18h.
As inscrições são individuais e limitadas, sendo que serão selecionados apenas 65 inscritos conforme critérios de ordem de inscrição, diversidade de órgãos públicos, equilíbrio de gênero e pluralidade de perfis (serão escolhidos profissionais de Tecnologia/IA e Negócio/Gestão). A confirmação será enviada por e-mail oficial da organização. Quem não for selecionado nesta edição terá prioridade na próxima.
O evento integra a programação do Outubro Movimente 2025, que celebra cinco anos de conexões que transformam, consolidando-se como um dos principais espaços de troca, aprendizado e inspiração voltados à inovação, colaboração e ao serviço público do futuro em Mato Grosso.
Programação
O IdeIAthon reunirá servidores públicos do Estado e da Rede InovaGovMT em uma imersão prática voltada à criação de soluções inovadoras com o uso de inteligência artificial.
Durante dois dias intensos, os participantes vivenciarão todas as etapas do processo de inovação, desde a identificação de problemas e ideação até a validação, prototipação com IA e apresentação final das propostas.
O formato prevê equipes multidisciplinares, compostas por perfis de tecnologia e gestão, que terão apoio de mentores especializados e participarão de talks introdutórios (conversas) que abordarão conceitos e ferramentas digitais de IA. Os participantes serão divididos em equipes, sendo que cada grupo deverá aplicar inteligência artificial em alguma fase do desenvolvimento da solução.
No primeiro dia (14.10), os participantes acompanharão a abertura oficial e a formação das equipes, seguidas pelas etapas de entendimento do problema e ideação, com uso de ferramentas de IA. À tarde, será o momento de desenvolver o mínimo produto viável (MVP) com apoio de mentores.
Já no segundo dia (15.10), as equipes finalizarão os protótipos, participarão de um talk sobre pitch (apresentação curta e objetiva de uma ideia, projeto, produto ou negócio) e farão a defesa de suas soluções para uma banca avaliadora. As melhores propostas serão premiadas durante o encerramento do Outubro Movimente.
A participação é obrigatória nos dois dias de evento. Os inscritos da área de tecnologia deverão levar notebook próprio com autonomia de bateria e configurações básicas para uso de ferramentas de IA.
Serviço | IdeIAthon – Maratona de Inovação com Inteligência Artificial integra o evento Outubro Movimente 2025 – 5 anos de conexões que transformam
Data: 14 e 15 de outubro de 2025, das 8h às 18h
Local: Famato – Centro Político Administrativo, Cuiabá/MT
Participantes: Servidores públicos do Estado de Mato Grosso
Realização: Seplag-MT e Sebrae-MT
Inscrição: acesse aqui
Fonte: Governo MT – MT
Comarca de Paranatinga abre credenciamento de psicólogos e assistentes sociais
Cartório Eleitoral de Cáceres mantém horário ampliado até 31 de outubro
Reforma da Escola Dom Wunibaldo Talleur reforça parceria entre Estado e Prefeitura e amplia oferta de vagas em Rondonópolis
Seciteci divulga programação completa da 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
Escola recebe projeto FloreSer e promove reflexão sobre relações
Segurança
Polícia Civil prende jovem que busca droga em Rondônia para vender em Rondolândia
Um jovem, de 18 anos, investigado por comercializar entorpecentes no município de Rondolândia (1.600 km a noroeste de Cuiabá), foi...
Polícia Civil cumpre mandados de prisão de autores de roubo a loja de eletrodomésticos em Cuiabá
A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou a Operação Grade Fechada, na manhã desta quarta-feira (8.10), e cumpriu dois mandados...
Polícia Civil prende mais de 90 foragidos da Justiça no mês de setembro por meio da Gepol
A Polícia Civil, por meio da Gerência Estadual de Polinter e Capturas (Gepol), realizou 91 prisões no mês de setembro...
MT
Brasil
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Brasil6 dias atrás
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
-
Brasil6 dias atrás
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
-
ARTIGOS & OPINIÕES6 dias atrás
COP30: executivo lista 3 desafios logísticos que estarão em pauta
-
ARTIGOS & OPINIÕES6 dias atrás
Dislipidemia: o inimigo silencioso do coração
-
Várzea Grande6 dias atrás
SEM INTERNET
-
Economia & Finanças6 dias atrás
Governo e mercado divergem em números da economia
-
ARTIGOS & OPINIÕES2 dias atrás
A ementa da Lei Maria da Penha tinha 98 palavras. Nenhuma era “Maria da Penha”
-
MEIO AMBIENTE7 dias atrás
Deputado Max Russi destaca a importância da aprovação do Estatuto do Pantanal