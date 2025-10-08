Connect with us

MATO GROSSO

Seciteci divulga programação completa da 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

08/10/2025

A programação completa da 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) já está disponível. Realizado pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (Fapemat), o evento é gratuito, aberto ao público em geral e será realizado de 22 a 24 de outubro na modalidade híbrida, com apresentações online e atividades presenciais no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá.

Durante todos os dias, das 8h às 17h, o público poderá conferir uma programação fixa com: Exposição do Circuito Itinerante da Ciência de Mato Grosso – MT Ciências; Exposição dos trabalhos da XVII Mostra Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (MECTI); Exposições das Instituições parceiras; Mostra de Projetos; Oficinas Tecnológicas Maker; e Competições.

Neste ano, a temática da SNCT é “Planeta Água: cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território”. Além da programação fixa, serão realizadas diversas palestras e oficinas durante os três dias.

Ao todo, estão previstas apresentações de 90 trabalhos científicos, cerca de dez palestras, três mesas-redondas e quatro exposições. As atividades promoverão discussões sobre recursos hídricos e climáticos, inovação e tecnologias, educação ambiental e sustentabilidade, bioeconomia e biodiversidade, e mulheres na ciência.

Os parceiros da 22ª SNCT são a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), o Centro Universitário de Várzea Grande (UNIVAG), a Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Águas Cuiabá, a Faculdade Multivix e a União das Faculdades Católicas de Mato Grosso (UNIFACC).

Confira a programação completa:

22/10 – QUARTA-FEIRA

Manhã

8h Abertura Oficial – Local: Auditório Borboleta

9h Palestra “Tomates Marcianos e a nossa vida fora da terra” Rebeca Gonçalves (Astrobióloga) – Local: Auditório Borboleta

Tarde

14h Palestra “A água/Purukwá que permeia os rios e fonte de vida” – Profa. Dra. Eliane Boroponepá Monzilar (UNEMAT) – Local: Auditório Borboleta

14h Conferência “Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso (PCTI/MT)” – Local: Auditório dos Pássaros

14h Oficina “Introdução a Modelagem e Impressão 3D” – Prof. Mateus de Souza Rocha (ETE Cuiabá) – Local Sala 11

14h Oficina “Mudanças Climáticas no Pantanal: como os cientistas trabalham?” – Daiana Ferreira Dias e Vanessa Ribeiro Garcia Leal (UNEMAT) – Local Sala 12

14h Oficina “Amazônia Viva: Água Potável a todos” – Local: Carreta Cybertruck: Estação do Conhecimento

15h Palestra “Cultura Oceânica e Teleconexões Atmosféricas: a relação entre eventos oceânicos globais e o clima regional brasileiro” – Prof. Dr. Mitchel Druz Hiera (UFR) – Local: Auditório Borboleta

15h Oficina “Obtenção de sabão a partir de óleo de cozinha usado” Prof.ª Dr.ª Michelle Fernanda Brugnera (UFMT) – Local Sala 12

15h Oficina “Amazônia Viva: Água Potável a todos” – Local: Carreta Cybertruck: Estação do Conhecimento

23/10 – QUINTA-FEIRA

Manhã

8h Palestra “Empregabilidade e Carreiras no setor de Comércio e Serviços” – Adriana Damasceno (SENAC) – Local: Auditório Borboleta

8h Oficina “Missão Futuro Fresco” – Profa. Dra. Érica Lemos Gulinelli; Prof. Dr. Fábio Friol Guedes de Paiva; Profa. Dra. Gisele Carignani; Profa. Dra. Jessica Seabra; Profa. Dra. Natallia Sanches e Souza (UNIVAG) – Local: Sala 11

08h Oficina “Uso consciente da tecnologia: como combater o vício tecnológico” Prof.ª Dr.ª Patrícia Cristiane de Souza (UFMT) – Local Sala 12

08h Oficina “Amazônia Viva: Água Potável a todos” – Local: Carreta Cybertruck: Estação do Conhecimento

09h Palestra “Como a Floresta constrói água?” – Sandro Andreani (ECOFLORA Ambiental e Florestal) – Local: Auditório Borboleta

09h Oficina “Estatística para um futuro sustentável” – Prof.ª MSc. Elianara Martins de Almeida (UFMT) – Sala 11

09h Oficina “Fauna de Mato Grosso e Recursos Hídricos: em busca de educação ambiental” Prof.ª MSc. Elen Moraes Carvalho (IFMT) – Sala 12

09h Oficina “Amazônia Viva: Água Potável a todos” – Local: Carreta Cybertruck: Estação do Conhecimento

10h COP 30-Diálogos Mato-Grossenses “Mato Grosso no Clima Global: Produção de Alimentos, Conservação e Bioeconomia” – Local: Auditório Borboleta

Tarde

14h às 17h Mostra Synergia (FACULDADE CATÓLICA) – Local: Auditório dos Pássaros

14h Palestra “Ciclo da Água” – Bruna Paim (Águas Cuiabá) – Local: Auditório Borboleta

14h Oficina “Rios Vivos: Coleções como ferramenta de educação” – Janeide Caboclo da Silva e Monique Flávia Leite da Conceição (UNEMAT) Local: Sala 11

14h Oficina “Plantio com Biolodo” – Jully Anne Carvalho e Thiago Cavalcante (Águas Cuiabá) – Local: Sala 12

14h Oficina “Amazônia Viva: Água Potável a todos” – Local: Carreta Cybertruck: Estação do Conhecimento

15h Palestra “Consumo Sustentável de Pescado: É possível” Prof.ª Dr.ª Luciana Kimie Savay da Silva – UFMT – Local: Auditório Borboleta

15h Oficina “Inteligência Artificial para Jovens: qual a sua relação com o seu futuro?” Soriel de Mattos (SENAC) – Local Sala 11

15h Oficina “Amazônia Viva: Água Potável a todos” – Local: Carreta Cybertruck: Estação do Conhecimento

24/10 – SEXTA-FEIRA

Manhã

08h Palestra “O Pantanal como Componente do Planeta Água: Desafios Climáticos, Inovação e Sustentabilidade dos Biomas de Mato Grosso” – Prof. Dr. Ernandes Sobreira; Prof. Dr. Rivanildo Dallacort; Profa. Dra. Carolina Joana da Silva – (UNEMAT) – Local: Auditório Borboleta

08h Oficina “IA que salva o rolê: usando a IA com Ética e Autonomia nos Estudos” – Prof. Felipe Miranda (Escola Arena – SEDUC) – Local: Sala 11

08h Oficina “Meus dados, meus direitos” Prof. Dr. Nelcileno Virgílio de Souza Araújo (UFMT) – Local: Sala 12

09h Palestra “Visões Atuais da Pesquisa para a Amazônia Legal” – Profa. Dra. Rosana Lia Ravache (UNIVAG) – Local: Auditório Borboleta

09h Oficina “ODS: O Futuro começa agora” SEBRAE – Local: Sala 11

10h Palestra “Qualidade das Águas do Mato Grosso” – Prof. Dr. Tadeu Miranda de Queiroz (UNEMAT) – Local: Auditório Borboleta

Tarde

14h Roda de Conversa “Mulheres na Ciência” Profª Dra. Vera Maquêa (UNEMAT); Profª Dra. Regina Olea (IFMT); Profª Dra. Edna Maria Bonfim da Silva (UFR); Ms. Lecticia Figueiredo (SECITECI); Paloma Dierings Côrtes – Local: Auditório Borboleta

14h Oficina “Verdades Fragmentadas: como identificar deepfake e fakenews no dia a dia” – Prof. Felipe Miranda (Escola Arena – SEDUC) – Local: Sala 11

14h Oficina “Modelagem Interativa do Relevo e dos Recursos Hídricos com Caixa de Areia 3D” Prof. Dr. Ibraim Fantin da Cruz (UFMT) – Local Sala 12

15h Divulgação dos ganhadores da XVII Mostra Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação – MECTI, e entrega do Prêmio do Edital nº 11/2025 FAPEMAT/SECITECI – Local: Auditório Borboleta

*Sob supervisão de Beatriz Passos

Fonte: Governo MT – MT

Reforma da Escola Dom Wunibaldo Talleur reforça parceria entre Estado e Prefeitura e amplia oferta de vagas em Rondonópolis

08/10/2025

A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT), entregou na manhã desta quarta-feira (8.10), a reforma geral da Escola Municipal de Educação Básica Dom Wunibaldo Talleur, que recebeu investimento de R$ 4,8 milhões, fruto de convênio entre o Governo de Mato Grosso e a Prefeitura do Rondonópolis.

A unidade, totalmente revitalizada, agora conta com 13 salas de aula e capacidade para atender 780 estudantes, sendo cerca de 390 por turno, em um ambiente mais moderno, seguro e adequado ao processo de ensino-aprendizagem.

Durante a cerimônia de entrega, o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, destacou o conjunto de investimentos realizados pela Seduc em Rondonópolis. Segundo ele, mais de R$ 52,3 milhões estão sendo aplicados em obras de reforma, ampliação e construção de quadras poliesportivas em diversas unidades escolares.

Entre as instituições beneficiadas estão as escolas Domingos Aparecido dos Santos, Elizabeth de Freitas Magalhães, Antônio Guimarães Balbino, Odorico Leocácido da Rosa, Sebastiana Rodrigues de Souza e Renilda Silva Moraes.

Além dessas, a Seduc também constrói duas novas unidades, a Escola Estadual Carlos Pereira Barbosa e outra no Residencial Mathias Neves, que juntas somam mais de R$ 20 milhões em investimentos.

“Rondonópolis tem recebido atenção especial do Governo de Mato Grosso, com investimentos que garantem infraestrutura moderna e ensino de qualidade. Nosso objetivo é que cada escola seja um espaço acolhedor e transformador para estudantes e profissionais da educação”, afirmou o secretário Alan Porto.

Desde 2019, a Seduc já entregou R$ 22,7 milhões em obras na cidade, entre elas a Escola Estadual Militar Tiradentes Major PM Ernestino Veríssimo da Silva, no bairro Jardim Maria Tereza, e a própria Dom Wunibaldo Talleur.

O prefeito de Rondonópolis, Claudio Ferreira, ressaltou a importância do Regime de Colaboração entre Estado e Município para o avanço da educação local.

“Essa parceria tem garantido resultados concretos. Em breve, entregaremos à rede estadual estudantes alfabetizados na idade certa, fruto de um trabalho conjunto que faz da nossa educação um modelo para Mato Grosso”, destacou.

O secretário municipal de Educação, Carlos Junior, também reforçou que o regime de colaboração tem possibilitado a execução de programas estruturantes, como o Alfabetiza MT e o Mais MT Muxirum.

“O Alfabetiza assegura que nossas crianças aprendam a ler e escrever na idade adequada, enquanto o Muxirum promove inclusão e resgate da cidadania para jovens e adultos que não concluíram os estudos”, explicou.

Carlos Junior ainda anunciou que o município iniciou, neste ano, a adesão ao Programa Mais Inglês, com cinco escolas participantes.

“A meta é expandir a iniciativa para toda a rede a partir de 2026, garantindo que nossas crianças também tenham acesso ao aprendizado da língua inglesa desde cedo”, concluiu.

Fonte: Governo MT – MT

Evento de inovação reúne servidores públicos em maratona com inteligência artificial

08/10/2025

Com o objetivo de impulsionar a transformação digital e fortalecer a cultura de inovação no setor público, o Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag-MT), realiza o IdeIAthon – Maratona de Inovação com Inteligência Artificial (IA). O evento, promovido em parceria com o Sebrae-MT, será realizado nos dias 14 e 15 de outubro, na Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (Famato), no Centro Político Administrativo, em Cuiabá, das 8h às 18h.

As inscrições são individuais e limitadas, sendo que serão selecionados apenas 65 inscritos conforme critérios de ordem de inscrição, diversidade de órgãos públicos, equilíbrio de gênero e pluralidade de perfis (serão escolhidos profissionais de Tecnologia/IA e Negócio/Gestão). A confirmação será enviada por e-mail oficial da organização. Quem não for selecionado nesta edição terá prioridade na próxima.

O evento integra a programação do Outubro Movimente 2025, que celebra cinco anos de conexões que transformam, consolidando-se como um dos principais espaços de troca, aprendizado e inspiração voltados à inovação, colaboração e ao serviço público do futuro em Mato Grosso.

Programação

O IdeIAthon reunirá servidores públicos do Estado e da Rede InovaGovMT em uma imersão prática voltada à criação de soluções inovadoras com o uso de inteligência artificial.

Durante dois dias intensos, os participantes vivenciarão todas as etapas do processo de inovação, desde a identificação de problemas e ideação até a validação, prototipação com IA e apresentação final das propostas.

O formato prevê equipes multidisciplinares, compostas por perfis de tecnologia e gestão, que terão apoio de mentores especializados e participarão de talks introdutórios (conversas) que abordarão conceitos e ferramentas digitais de IA. Os participantes serão divididos em equipes, sendo que cada grupo deverá aplicar inteligência artificial em alguma fase do desenvolvimento da solução.

No primeiro dia (14.10), os participantes acompanharão a abertura oficial e a formação das equipes, seguidas pelas etapas de entendimento do problema e ideação, com uso de ferramentas de IA. À tarde, será o momento de desenvolver o mínimo produto viável (MVP) com apoio de mentores.

Já no segundo dia (15.10), as equipes finalizarão os protótipos, participarão de um talk sobre pitch (apresentação curta e objetiva de uma ideia, projeto, produto ou negócio) e farão a defesa de suas soluções para uma banca avaliadora. As melhores propostas serão premiadas durante o encerramento do Outubro Movimente.

A participação é obrigatória nos dois dias de evento. Os inscritos da área de tecnologia deverão levar notebook próprio com autonomia de bateria e configurações básicas para uso de ferramentas de IA.

Serviço | IdeIAthon – Maratona de Inovação com Inteligência Artificial integra o evento Outubro Movimente 2025 – 5 anos de conexões que transformam
Data: 14 e 15 de outubro de 2025, das 8h às 18h
Local: Famato – Centro Político Administrativo, Cuiabá/MT
Participantes: Servidores públicos do Estado de Mato Grosso
Realização: Seplag-MT e Sebrae-MT
Inscrição: acesse aqui

Fonte: Governo MT – MT

Economia & Finanças

