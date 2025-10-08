Seciteci divulga programação completa da 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

A programação completa da 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) já está disponível. Realizado pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (Fapemat), o evento é gratuito, aberto ao público em geral e será realizado de 22 a 24 de outubro na modalidade híbrida, com apresentações online e atividades presenciais no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá.

Durante todos os dias, das 8h às 17h, o público poderá conferir uma programação fixa com: Exposição do Circuito Itinerante da Ciência de Mato Grosso – MT Ciências; Exposição dos trabalhos da XVII Mostra Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (MECTI); Exposições das Instituições parceiras; Mostra de Projetos; Oficinas Tecnológicas Maker; e Competições.

Neste ano, a temática da SNCT é “Planeta Água: cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território”. Além da programação fixa, serão realizadas diversas palestras e oficinas durante os três dias.

Ao todo, estão previstas apresentações de 90 trabalhos científicos, cerca de dez palestras, três mesas-redondas e quatro exposições. As atividades promoverão discussões sobre recursos hídricos e climáticos, inovação e tecnologias, educação ambiental e sustentabilidade, bioeconomia e biodiversidade, e mulheres na ciência.

Os parceiros da 22ª SNCT são a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), o Centro Universitário de Várzea Grande (UNIVAG), a Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Águas Cuiabá, a Faculdade Multivix e a União das Faculdades Católicas de Mato Grosso (UNIFACC).

Confira a programação completa:

22/10 – QUARTA-FEIRA

Manhã

8h Abertura Oficial – Local: Auditório Borboleta

9h Palestra “Tomates Marcianos e a nossa vida fora da terra” Rebeca Gonçalves (Astrobióloga) – Local: Auditório Borboleta

Tarde

14h Palestra “A água/Purukwá que permeia os rios e fonte de vida” – Profa. Dra. Eliane Boroponepá Monzilar (UNEMAT) – Local: Auditório Borboleta

14h Conferência “Plano Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso (PCTI/MT)” – Local: Auditório dos Pássaros

14h Oficina “Introdução a Modelagem e Impressão 3D” – Prof. Mateus de Souza Rocha (ETE Cuiabá) – Local Sala 11

14h Oficina “Mudanças Climáticas no Pantanal: como os cientistas trabalham?” – Daiana Ferreira Dias e Vanessa Ribeiro Garcia Leal (UNEMAT) – Local Sala 12

14h Oficina “Amazônia Viva: Água Potável a todos” – Local: Carreta Cybertruck: Estação do Conhecimento

15h Palestra “Cultura Oceânica e Teleconexões Atmosféricas: a relação entre eventos oceânicos globais e o clima regional brasileiro” – Prof. Dr. Mitchel Druz Hiera (UFR) – Local: Auditório Borboleta

15h Oficina “Obtenção de sabão a partir de óleo de cozinha usado” Prof.ª Dr.ª Michelle Fernanda Brugnera (UFMT) – Local Sala 12

15h Oficina “Amazônia Viva: Água Potável a todos” – Local: Carreta Cybertruck: Estação do Conhecimento

23/10 – QUINTA-FEIRA

Manhã

8h Palestra “Empregabilidade e Carreiras no setor de Comércio e Serviços” – Adriana Damasceno (SENAC) – Local: Auditório Borboleta

8h Oficina “Missão Futuro Fresco” – Profa. Dra. Érica Lemos Gulinelli; Prof. Dr. Fábio Friol Guedes de Paiva; Profa. Dra. Gisele Carignani; Profa. Dra. Jessica Seabra; Profa. Dra. Natallia Sanches e Souza (UNIVAG) – Local: Sala 11

08h Oficina “Uso consciente da tecnologia: como combater o vício tecnológico” Prof.ª Dr.ª Patrícia Cristiane de Souza (UFMT) – Local Sala 12

08h Oficina “Amazônia Viva: Água Potável a todos” – Local: Carreta Cybertruck: Estação do Conhecimento

09h Palestra “Como a Floresta constrói água?” – Sandro Andreani (ECOFLORA Ambiental e Florestal) – Local: Auditório Borboleta

09h Oficina “Estatística para um futuro sustentável” – Prof.ª MSc. Elianara Martins de Almeida (UFMT) – Sala 11

09h Oficina “Fauna de Mato Grosso e Recursos Hídricos: em busca de educação ambiental” Prof.ª MSc. Elen Moraes Carvalho (IFMT) – Sala 12

09h Oficina “Amazônia Viva: Água Potável a todos” – Local: Carreta Cybertruck: Estação do Conhecimento

10h COP 30-Diálogos Mato-Grossenses “Mato Grosso no Clima Global: Produção de Alimentos, Conservação e Bioeconomia” – Local: Auditório Borboleta

Tarde

14h às 17h Mostra Synergia (FACULDADE CATÓLICA) – Local: Auditório dos Pássaros

14h Palestra “Ciclo da Água” – Bruna Paim (Águas Cuiabá) – Local: Auditório Borboleta

14h Oficina “Rios Vivos: Coleções como ferramenta de educação” – Janeide Caboclo da Silva e Monique Flávia Leite da Conceição (UNEMAT) Local: Sala 11

14h Oficina “Plantio com Biolodo” – Jully Anne Carvalho e Thiago Cavalcante (Águas Cuiabá) – Local: Sala 12

14h Oficina “Amazônia Viva: Água Potável a todos” – Local: Carreta Cybertruck: Estação do Conhecimento

15h Palestra “Consumo Sustentável de Pescado: É possível” Prof.ª Dr.ª Luciana Kimie Savay da Silva – UFMT – Local: Auditório Borboleta

15h Oficina “Inteligência Artificial para Jovens: qual a sua relação com o seu futuro?” Soriel de Mattos (SENAC) – Local Sala 11

15h Oficina “Amazônia Viva: Água Potável a todos” – Local: Carreta Cybertruck: Estação do Conhecimento

24/10 – SEXTA-FEIRA

Manhã

08h Palestra “O Pantanal como Componente do Planeta Água: Desafios Climáticos, Inovação e Sustentabilidade dos Biomas de Mato Grosso” – Prof. Dr. Ernandes Sobreira; Prof. Dr. Rivanildo Dallacort; Profa. Dra. Carolina Joana da Silva – (UNEMAT) – Local: Auditório Borboleta

08h Oficina “IA que salva o rolê: usando a IA com Ética e Autonomia nos Estudos” – Prof. Felipe Miranda (Escola Arena – SEDUC) – Local: Sala 11

08h Oficina “Meus dados, meus direitos” Prof. Dr. Nelcileno Virgílio de Souza Araújo (UFMT) – Local: Sala 12

09h Palestra “Visões Atuais da Pesquisa para a Amazônia Legal” – Profa. Dra. Rosana Lia Ravache (UNIVAG) – Local: Auditório Borboleta

09h Oficina “ODS: O Futuro começa agora” SEBRAE – Local: Sala 11

10h Palestra “Qualidade das Águas do Mato Grosso” – Prof. Dr. Tadeu Miranda de Queiroz (UNEMAT) – Local: Auditório Borboleta

Tarde

14h Roda de Conversa “Mulheres na Ciência” Profª Dra. Vera Maquêa (UNEMAT); Profª Dra. Regina Olea (IFMT); Profª Dra. Edna Maria Bonfim da Silva (UFR); Ms. Lecticia Figueiredo (SECITECI); Paloma Dierings Côrtes – Local: Auditório Borboleta

14h Oficina “Verdades Fragmentadas: como identificar deepfake e fakenews no dia a dia” – Prof. Felipe Miranda (Escola Arena – SEDUC) – Local: Sala 11

14h Oficina “Modelagem Interativa do Relevo e dos Recursos Hídricos com Caixa de Areia 3D” Prof. Dr. Ibraim Fantin da Cruz (UFMT) – Local Sala 12

15h Divulgação dos ganhadores da XVII Mostra Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação – MECTI, e entrega do Prêmio do Edital nº 11/2025 FAPEMAT/SECITECI – Local: Auditório Borboleta

*Sob supervisão de Beatriz Passos

Fonte: Governo MT – MT