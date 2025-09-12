MATO GROSSO
Seciteci forma primeira turma de curso técnico em Apoio a Pessoas com Deficiência do país
A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) realizou, nesta quinta-feira (12.9), a cerimônia de formatura da primeira turma do curso técnico em Serviços de Apoio a Pessoas com Deficiência no Ambiente Escolar. A formação técnica ofertada é a primeira no Brasil.
Com duração de cerca de 1 ano, o curso busca capacitar profissionais em estratégias de inclusão que garantam aos estudantes um acesso pleno à educação, abrindo novas oportunidades de carreira para educadores interessados em trabalhar na área da inclusão educacional.
Foram disponibilizadas 600 vagas, distribuídas igualmente entre os polos de Cuiabá, Várzea Grande e Primavera do Leste. O primeiro grupo de formandos fazia parte da turma cuiabana. A formatura aconteceu no Cine Teatro Cuiabá, localizado no centro da capital mato-grossense.
O secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Allan Kardec, ressaltou que os formandos, cuja maioria já tinha experiência com cuidado de crianças, estão agora em outro nível de formação e prontos para prestar o suporte adequado a pessoas com diferentes tipos de deficiência no ambiente escolar.
“É o Governo de Mato Grosso aumentando o catálogo brasileiro de ocupações. A partir desta formatura, outros estados e municípios poderão ofertar esta capacitação, que, certamente, foi uma experiência exitosa. Queremos repetir no próximo ano”, afirmou.
A formanda Rosilene Arruda era uma das alunas que já trabalhava com alunos, mas, por meio do curso, adquiriu outra visão de sua profissão. “O curso abriu minha mente. Com certeza, levarei os aprendizados para minha vida e prática profissional, levando ajuda para essas crianças que precisam de nós nas escolas”, disse Rosilene.
O presidente do Conselho Estadual de Educação, Gelson Menegatti, também deu destaque ao pioneirismo do curso. “Quero enaltecer o papel da Seciteci, que topou este desafio. Agora, já temos novos técnicos de uma área inédita no Brasil. É Mato Grosso pioneiro novamente na educação”, disse.
O curso técnico em Serviços de Apoio a Pessoas com Deficiência no Ambiente Escolar é fruto da parceria entre a Seciteci e a Fundação Educa Mais, com apoio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.
*Com supervisão de Juliane Caju
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Corpo de Bombeiros localiza corpo de jovem vítima de afogamento
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) localizou, na quinta-feira (11.9), o corpo de um jovem vítima de afogamento em um açude nos fundos de uma empresa no bairro Nossa Senhora da Guia, em Várzea Grande.
Ao chegar no local, a equipe do 2º Batalhão Bombeiro Militar (2º BBM), foi informada que o jovem era funcionário da empresa, chegou a atravessar uma vez e retornou. No entanto, ao tentar nadar novamente em direção ao centro do açude, a cerca de nove metros da margem, submergiu repentinamente e não foi mais visto.
Após obter informações das testemunhas, os bombeiros identificaram o ponto provável do desaparecimento. Apesar de ser início da noite, as condições do local permitiram o início imediato das buscas subaquáticas.
O corpo da vítima foi entregue à Polícia Judiciária Civil (PJC), que ficou encarregado dos procedimentos legais necessários.
*Sob supervisão de Hannah Marques
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
“Em MT, o governo dá condições para investir”, destaca deputado federal José Medeiros
O deputado federal José Medeiros ressaltou, durante o lançamento da pedra fundamental da usina Evermat, nesta sexta-feira (12.9), em Sinop, que o Governo de Mato Grosso cria um ambiente seguro e favorável para investimentos no Estado.
“Temos aqui um governo que ajuda os investidores e facilita a vida de quem quer produzir. Isso faz toda a diferença, porque há estados em que o empreendedor é enxotado pela burocracia ou por ideologias. Aqui é diferente. O governador Mauro Mendes e o vice-governador Otaviano Pivetta mostram que querem o setor produtivo perto, dizendo: venham investir, nós vamos dar condições. Isso é o que o Brasil precisa: boas governanças que não atrapalham, mas estimulam o desenvolvimento”, afirmou. A usina vai transformar milho em etanol e coprodutos, gerando empregos e ampliando a industrialização no norte do Estado.
O presidente da Evermat, Tiago Stefanello, destacou a importância da parceria entre Estado e iniciativa privada para viabilizar novos investimentos.
“O Estado está trazendo as soluções para nós, investindo em infraestrutura e desenvolvimento econômico, e a iniciativa privada vai somar forças para executar. O vice-governador tem mostrado isso na prática: não adianta só pensar e não executar. Fazimento. É assim que conseguimos transformar ideias em realidade, gerar empregos e capacitar mão de obra”, afirmou.
Mato Grosso se destaca no setor industrial de agricultura, com 18 usinas de biodiesel em operação, 12 usinas de etanol funcionando e outras seis em construção. O Estado também criou a Zona de Processamento de Exportação (ZPE) de Cáceres, a 219 km de Cuiabá, oferecendo liberdade cambial, segurança jurídica e incentivos fiscais para ampliar a competitividade do setor produtivo.
O vice-governador Otaviano Pivetta reforçou que os avanços comprovam que Mato Grosso está preparado para crescer ainda mais.
“Se continuarmos nesse ritmo, teremos mil quilômetros de rodovias novas por ano, além de dezenas de escolas modernas, capazes de formar o capital humano que precisamos. Isso garante oportunidades para todos e consolida o desenvolvimento do nosso Estado”, concluiu.
Após a solenidade em Sinop, a comitiva seguiu para a inauguração do novo auditório da Unemat e depois para Sorriso, onde vistoriaram obras da BR-163 e participaram do Fórum de Prefeitos do Agro, organizado pelo Datagro e pela prefeitura do município.
Fonte: Governo MT – MT
Pacientes do SUS farão mais de 29 mil exames, consultas e cirurgias em mutirão do Agora Tem Especialistas neste sábado (13)
MT
Economia & Finanças
