Seciteci forma primeira turma de curso técnico em Apoio a Pessoas com Deficiência do país

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) realizou, nesta quinta-feira (12.9), a cerimônia de formatura da primeira turma do curso técnico em Serviços de Apoio a Pessoas com Deficiência no Ambiente Escolar. A formação técnica ofertada é a primeira no Brasil.

Com duração de cerca de 1 ano, o curso busca capacitar profissionais em estratégias de inclusão que garantam aos estudantes um acesso pleno à educação, abrindo novas oportunidades de carreira para educadores interessados em trabalhar na área da inclusão educacional.

Foram disponibilizadas 600 vagas, distribuídas igualmente entre os polos de Cuiabá, Várzea Grande e Primavera do Leste. O primeiro grupo de formandos fazia parte da turma cuiabana. A formatura aconteceu no Cine Teatro Cuiabá, localizado no centro da capital mato-grossense.

O secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Allan Kardec, ressaltou que os formandos, cuja maioria já tinha experiência com cuidado de crianças, estão agora em outro nível de formação e prontos para prestar o suporte adequado a pessoas com diferentes tipos de deficiência no ambiente escolar.

“É o Governo de Mato Grosso aumentando o catálogo brasileiro de ocupações. A partir desta formatura, outros estados e municípios poderão ofertar esta capacitação, que, certamente, foi uma experiência exitosa. Queremos repetir no próximo ano”, afirmou.

A formanda Rosilene Arruda era uma das alunas que já trabalhava com alunos, mas, por meio do curso, adquiriu outra visão de sua profissão. “O curso abriu minha mente. Com certeza, levarei os aprendizados para minha vida e prática profissional, levando ajuda para essas crianças que precisam de nós nas escolas”, disse Rosilene.

O presidente do Conselho Estadual de Educação, Gelson Menegatti, também deu destaque ao pioneirismo do curso. “Quero enaltecer o papel da Seciteci, que topou este desafio. Agora, já temos novos técnicos de uma área inédita no Brasil. É Mato Grosso pioneiro novamente na educação”, disse.

O curso técnico em Serviços de Apoio a Pessoas com Deficiência no Ambiente Escolar é fruto da parceria entre a Seciteci e a Fundação Educa Mais, com apoio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.



