MATO GROSSO
Seciteci integra programação da 5ª Semana da Inovação de Mato Grosso
A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), participa da 5ª edição da Semana da Inovação de Mato Grosso (SIMT), em Tangará da Serra. O evento, que se iniciou nesta quinta-feira (11.9), conta com apoio do Governo de Mato Grosso e coordenação da Rede de Inovação de Mato Grosso – Inova MT.
Até o dia 13 de setembro será ofertada uma programação gratuita de palestras, workshops, além de atividades de imersão e networking. O objetivo é debater e impulsionar iniciativas inovadoras e tecnológicas que auxiliem no desenvolvimento do Estado.
O tema central desta edição é “Caminhos que levam à inovação no agro”. Neste primeiro dia, o foco foi os processos inovadores para a sustentabilidade. Na sexta-feira (12), a atenção será voltada para cadeias produtivas sustentáveis, com o ex-ministro da Agricultura Antônio Cabrera e uma palestra magna da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) sobre Bioinsumos.
O tema do último dia será “Olhando o futuro dos Ecossistemas Inovadores e suas Governanças”. A programação de encerramento inclui oficinas, apresentação de startups e um debate sobre a tokenização no agronegócio.
Além das palestras e workshops, os visitantes também podem participar das atividades do Circuito Itinerante da Ciência de Mato Grosso, MT Ciências. O projeto da Seciteci leva ao evento um Planetário digital, drone, óculos de realidade virtual e jogos pedagógicos em 3D
O público-alvo principal são representantes do setor produtivo, governo, academia, investidores e empreendedores. No entanto, todo cidadão interessado em tecnologia e inovação também está sendo convidado a participar da ação. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados pela plataforma Sympla, clicando aqui.
A 5ª edição da Semana da Inovação de Mato Grosso (SIMT) é uma iniciativa do Inova MT, com o Ecossistema Inovação de Tangará da Serra (ConectaTGA), Prefeitura de Tangará da Serra e Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas (Sebrae MT). O apoio institucional é realizado pelo Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e Inovação (Seciteci), e patrocínio de várias marcas que contribuem com o ecossistema de inovação mato-grossense.
O SIMT está sendo realizado no Centro de Eventos de Tangará da Serra (situado na Av. Parque da Serra), entre os dias 11 e 13 de setembro de 2025. Para conferir mais informações, como a programação detalhada, confira os canais oficiais no Instagram (Acesse Aqui) e LinkedIn (Acesse Aqui).
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Cerimônia na Seduc marca pré-embarque dos estudantes que vão vivenciar intercâmbio na Inglaterra
Auditório da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) lotado de sonhos e expectativas, na tarde dessa quinta-feira (11.9). Assim foi a cerimônia de pré-embarque para os 100 estudantes que estão indo para um intercâmbio na Inglaterra através do programa de intercâmbio MT no Mundo, do Governo de Mato Grosso. O embarque será na sexta-feira (12), às 7h, no Aeroporto Internacional Marechal Rondon, em Várzea Grande.
Durante os 21 dias de intercâmbio, os estudantes terão aulas intensivas de Língua Inglesa no curso General English, além de participar de city tours, atividades culturais e visitas turísticas. O pacote completo oferecido pelo programa inclui passagem aérea, hospedagem, seguro saúde, transporte público, plano de alimentação, chip de celular com internet ilimitada e ajuda de custo semanal de 250 libras.
Na Inglaterra, os estudantes serão divididos entre instituições de ensino parceiras com sedes nas cidades de Canterbury, Oxford, Bristol, Brighton, Worthing, Cambridge e Liverpool. Eles ficarão hospedados em famílias anfitriãs.
A viagem inclui 14 monitores, um psicólogo da rede estadual de ensino e 13 professores, que atenderam a critérios rigorosos como proficiência mínima B2 em Língua Inglesa e desempenho em exames internacionais. Em Londres, eles farão o curso intensivo Teacher Training Courses, além de participar de atividades culturais e visitas técnicas.
O evento de pré-embarque contou com a presença do secretário de Educação, Alan Porto, que ressaltou a importância do intercâmbio, destacando que essa experiência vai muito além de uma simples viagem. “É uma experiência de vida que vai gerar muitas transformações na rotina desses jovens estudantes”.
O secretário agradeceu às instituições parceiras no Reino Unido e reforçou que o programa é uma política pública voltada a oferecer novas oportunidades de aprendizado e formação para os estudantes da rede estadual.
Na bagagem, além da expectativa, cada participante levará o kit oficial do programa que recebeu no pré-embarque, com jaqueta térmica, camiseta, mochila, estojo, caderno, canetas, garrafa de água, capa de chuva, guarda-chuva e chip de celular.
Para a estudante do 3º ano, Lívia Scopel, de 17 anos, da Escola Estadual Militar Tiradentes, de Sinop, o MT no Mundo é um programa muito importante, pois, ela não teria a oportunidade de viajar para outro país, se não através do apoio do Governo de Mato Grosso.
Ela conta que poder conhecer pessoas de outros lugares e fazer amizades com estudantes de diferentes cidades do estado também está sendo incrível. “Estou muito animada. Já conheci bastante gente e espero conhecer um pouco mais da cultura, visitar lugares novos, passear e, principalmente, estudar muito. As expectativas estão altas”, completou.
Ela reforça que para os estudantes que desejam participar, é possível ter esperança. “Estudem, se esforcem e usem as plataformas digitais da Seduc. Participem dos programas que o nosso governo nos oferece. É bom e acessível a todos os estudantes”, completou.
Já para Rita Souza, de 16 anos, do 1º ano da Escola Estadual Dione Augusta, em Cuiabá, a expectativa é grande para conhecer novos lugares e para se divertir. “Não vejo a hora de embarcar. Nem acredito que passou tão rápido. Espero poder aproveitar ao máximo”, disse ela.
A estudante comenta que sempre teve o sonho de fazer um intercâmbio e que através de muito estudo, está sendo possível realizá-lo. “Se você tem a vontade de conhecer outro país, precisa levar o estudo de Inglês muito mais do que uma obrigação. É a base para conquistarmos o mundo a partir da nossa escola”, concluiu.
O programa de intercâmbio MT no Mundo faz parte da política educacional do Governo de Mato Grosso, integrando o Plano Educação 10 Anos e a Política Educacional de Línguas Estrangeiras da Seduc.
A iniciativa busca valorizar os profissionais da educação e a educação pública do estado, com o objetivo de colocá-la entre as cinco mais bem avaliadas do país até 2032, por meio da imersão cultural e do aprimoramento da proficiência em língua estrangeira.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Corpo de Bombeiros combate 23 incêndios florestais nesta quinta-feira (11)
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu um incêndio florestal em Chapada dos Guimarães e mantém controlados 10 focos ativos nas últimas 24 horas. As equipes continuam, nesta quinta-feira (11.9) atuando diretamente no combate a 23 incêndios florestais em diversas regiões do estado.
O incêndio florestal já extinto foi registrado em Chapada dos Guimarães, onde as equipes atuaram em uma área de morraria, com o apoio de uma aeronave no combate às chamas. Já os focos ativos, que estão controlados e não apresentam risco imediato de propagação por estarem contidos dentro de um perímetro seguro, localizam-se nos seguintes municípios: Cláudia, com três focos sob monitoramento, em Alta Floresta, com dois focos sendo monitorados, além de Vila Bela da Santíssima Trindade, Cáceres, Nova Bandeirantes, Novo Mundo e Nova Monte Verde, cada um com um foco em acompanhamento.
Além disso, as equipes continuam atuando no combate aos incêndios florestais em Vila Bela da Santíssima Trindade, onde os esforços estão concentrados no controle de cinco focos ativos, e em Barra do Garças, que também registra dois focos em combate. Em Barra do Garças, os trabalhos se concentram nas regiões da Serra do Roncador, onde as equipes já controlaram focos em várias frentes do incêndio, e no Parque Estadual da Serra Azul. Nestes locais, as ações contam com o uso de aeronaves, maquinários, brigadistas, Exército e voluntários.
Ações simultâneas seguem ocorrendo em diversos municípios, como Juína e Dom Aquino, onde as equipes atuam no combate a dois focos de incêndio em cada local. Também estão em combate focos ativos registrados em Chapada dos Guimarães, Paranatinga, Nova Ubiratã, Nova Maringá, Sinop, Torixoréu, Confresa, Cáceres, Colniza, Tangará da Serra, Guarantã do Norte e Novo Mundo.
Todas essas ações de combate contam com a atuação direta das equipes em campo, além do apoio de máquinas pesadas, caminhões-pipa, aeronaves e helicóptero que reforçam o combate às chamas. As operações são realizadas de forma ininterrupta, com foco no controle dos focos ativos e na proteção de vidas, propriedades rurais e do meio ambiente.
As ações contam com o apoio do Grupo de Aviação Bombeiro Militar (GAvBM), da Defesa Civil do Estado e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), além da Polícia Militar, que atuam de forma integrada para garantir uma resposta rápida e eficaz às ocorrências.
Monitoramento
O Corpo de Bombeiros Militar também realiza o monitoramento de 94 focos de calor ativos em todo o estado, incluindo os que estão em combate e controlados. Desse total, 79 são incêndios florestais, sendo 16 em terras indígenas. Outros 15 focos restantes correspondem a queimadas irregulares.
As ocorrências de focos de incêndio em terras indígenas são as seguintes: quatro focos ativos na Terra Indígena Bakairi, em Paranatinga; dois focos na Terra Indígena Marechal Rondon, em Paranatinga; dois focos no Parque do Xingu, em Gaúcha do Norte; e dois focos na Terra Indígena Zoró, em Rondolândia.
Os focos também são registrados: na Terra Indígena Sarare em Conquista D’Oeste; na Terra Indígena Roosevelt, em Rondolândia; na Terra Indígena Capoto/Jarina em Peixoto de Azevedo; na Terra Indígena Parque Indígena do Xingu, em Nova Ubiratã; na Terra Indígena São Marcos, em Barra do Garças e na Terra Indígena Pimentel Barbosa, em Canarana.
No caso de áreas indígenas, o combate deve ser feito por órgãos do Governo Federal, já que o Estado não possui autorização para atuar. Até o momento, o Corpo de Bombeiros Militar não foi acionado.
Fiscalização – Operação Infravermelho
Os outros 15 focos de calor decorrentes do uso irregular do fogo estão sendo fiscalizados no âmbito da Operação Infravermelho, cujo monitoramento é realizado a partir da Sala de Situação Central, instalada no Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), em Cuiabá.
Com apoio de imagens de satélite e outras tecnologias, a operação tem como objetivo identificar de forma antecipada áreas com risco de incêndio florestal ou onde o fogo já tenha sido iniciado de maneira ilegal, atuando tanto na prevenção quanto na responsabilização dos infratores.
Incêndios extintos
Desde o início do período proibitivo de uso do fogo em Mato Grosso, o Corpo de Bombeiros já extinguiu diretamente 198 focos ativos, entre incêndios florestais e queimadas irregulares em todo o Estado.
Os municípios são: Acorizal, Água Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, Alto Boa Vista, Alto Paraguai, Alto Taquari, Apiacás, Araguaiana, Aripuanã, Barra do Bugres, Barra do Garças, Barão de Melgaço, Bom Jesus do Araguaia, Cáceres, Campinápolis, Campo Verde, Canabrava do Norte, Canarana, Chapada dos Guimarães, Cláudia, Cocalinho, Colíder, Colniza, Comodoro, Confresa, Conquista D’Oeste, Cotriguaçu, Cuiabá, Denise, Diamantino, Feliz Natal, Figueirópolis do Oeste, Gaúcha do Norte, General Carneiro, Guarantã do Norte, Guiratinga, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Itaúba, Jaciara, Jauru, Juara, Juscimeira, Juína, Lucas do Rio Verde, Luciara, Marcelândia, Matupá, Nossa Senhora do Livramento, Nova Bandeirantes, Nova Brasilândia, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Lacerda, Nova Marilândia, Nova Maringá, Nova Monte Verde, Nova Mutum, Nova Nazaré, Nova Santa Helena, Nova Ubiratã, Nova Xavantina, Novo Mundo, Novo Santo Antônio, Novo São Joaquim, Paranatinga, Paranaíta, Peixoto de Azevedo, Poconé, Pontal do Araguaia, Pontes e Lacerda, Porto Alegre do Norte, Porto Esperidião, Poxoréu, Primavera do Leste, Querência, Ribeirão Cascalheira, Rondolândia, Rondonópolis, Rosário Oeste, Santa Carmem, Santa Cruz do Xingu, Santa Rita do Trivelato, Santa Terezinha, Santo Afonso, Santo Antônio de Leverger, Santo Antônio do Leste, São Félix do Araguaia, São José do Povo, São José do Rio Claro, São José do Xingu, Sapezal, Serra Nova Dourada, Sinop, Sorriso, Tabaporã, Tapurah, Terra Nova do Norte, Tesouro, Torixoréu, União do Sul, Várzea Grande, Vila Bela da Santíssima Trindade e Vila Rica.
Focos de calor
Em Mato Grosso, foram registrados 264 focos de calor nas últimas 24 horas, conforme última checagem às 17h, no Programa BDQueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Desses, 164 estão na Amazônia e 89 no Cerrado e 11 no Pantanal. Os dados são do Satélite de Referência (Aqua Tarde).
É importante destacar que um foco de calor isolado não caracteriza, por si só, um incêndio florestal. No entanto, um incêndio florestal geralmente envolve o acúmulo de diversos focos de calor em uma mesma área.
Proibição do uso do fogo
O CBMMT reforça o alerta à população sobre a proibição do uso de fogo para limpeza e manejo de áreas rurais em Mato Grosso. De 1º de junho até 31 de dezembro está proibido o uso do fogo no Pantanal. Nas regiões da Amazônia e do Cerrado, o período proibitivo teve início em 1º de julho e vai até 30 de novembro. Já nas áreas urbanas, o uso do fogo é proibido durante todo o ano.
Em caso de qualquer indício de incêndio florestal, a orientação é que a denúncia seja feita imediatamente pelos números 193 (Corpo de Bombeiros) ou 190 (Polícia Militar).
Fonte: Governo MT – MT
ALMT debate altos índices de feminicídio em audiência pública
Primeira-secretária destaca união de vereadores em eleição da UCMMAT
Comissão cobra agilidade e secretária anuncia entrega de 381 títulos de propriedade ainda este mês em Cuiabá
Polícia Civil cumpre cinco ordens judiciais em Nobres
Juiz de Sorriso abre processo seletivo para contratação de assessor de gabinete II
Segurança
Polícia Civil cumpre cinco ordens judiciais em Nobres
Polícia Civil cumpriu, nesta quinta-feira (11.9), cinco ordens judiciais contra dois homens, de 21 e 28 anos, suspeitos de tentativa...
Foragido por estupro de enteado no Tocantins é preso pela Polícia Civil em Vila Rica
Um homem foragido do estado de Tocantins pelo crime de estupro de vulnerável teve o mandado de prisão cumprido pela...
PM e Gefron apreendem 300 quilos de pasta base de cocaína e causam prejuízo de R$ 4,3 milhões às facções criminosas
Equipes da Polícia Militar e do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) apreenderam cerca de 300 quilos de pasta base de...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ARTIGOS & OPINIÕES3 dias atrás
Setembro Amarelo: quando a saúde mental também protege o coração
-
CIDADES6 dias atrás
Festeja: Prefeito apresenta potencial de Sinop para investidores nacionais e internacionais
-
Saúde6 dias atrás
Ministério da Saúde investe R$ 61,5 milhões para ampliar atendimentos especializados e garantir mais acesso à saúde bucal no Ceará
-
Saúde3 dias atrás
Profissionais de saúde e da segurança pública são qualificados para registros de mortes por causas externas
-
CIDADES3 dias atrás
Prefeitura debate com provedores de internet e telefonia sobre despoluição de cabeamento e fiação
-
Saúde5 dias atrás
Ministro Padilha visita primeiro Centro de Referência em Saúde Indígena do Brasil, no território Yanomami
-
MEIO AMBIENTE3 dias atrás
Corpo de Bombeiros publica edital de processo seletivo para contratação de bombeiros temporários
-
Saúde6 dias atrás
Ministério da Saúde reúne familiares de vítimas da COVID e apresenta avanços do Memorial e do Guia de Manejo da Pós-COVID