Seciteci lança projeto piloto com aulas gratuitas de capacitação digital para idosos

A Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf) e a Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer) realizam, nesta quarta-feira (11.6), às 7h30, o Dia de Campo – Cadeias de Valor da Agricultura Familiar de Mato Grosso. O evento será no Centro Regional de Pesquisa e Transferência de Tecnologias (CRPTT) da Empaer em Tangará da Serra.

O Dia de Campo contará com cinco Estações de Difusão do Conhecimento, onde serão apresentadas tecnologias, pesquisas e práticas inovadoras aplicadas a culturas estratégicas da agricultura familiar: produção de mudas e polinização do café, com técnicas que impulsionam produtividade e qualidade dos grãos; cultivo do cacau e suas particularidades, que tratará do potencial do cacau em MT e práticas adequadas para seu manejo; cultura da mandioca, que abordará a importância socioeconômica e inovação no campo; validação de tecnologias para o cultivo da banana tipo terra, com pesquisas aplicadas que otimizam o cultivo; e produção de mudas de banana BRS Terra Anã por cultura de tecidos, técnica que garante sanidade e expansão da produção.

Com apoio da Prefeitura de Tangará da Serra, Universidade de Mato Grosso (Unemat), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (Fapemat), Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Tangará da Serra (Seapa) e demais parceiros, o evento reforça o compromisso com o desenvolvimento sustentável, a valorização do agricultor familiar e a disseminação de tecnologias adaptadas à realidade regional.

As inscrições estão disponíveis neste link: clique aqui.

Programação:

7h30 às 8h30 – Recepção dos participantes, credenciamento e Coffee Break;

8h30 às 9h – Abertura e boas vindas e orientações sobre o evento;

9h10 às 9h50 – Produção de mudas de café seminal e clonal – com Jocir Kasecker Junior e Welington Procópio (Empaer); Projeto polinização do café – com João Bosco (Empaer);

10h às 10h40 – Cultivo do Cacau e suas particularidades – com Antonimar Marinho (Empaer) e Cacildo Viana (Ceplac);

10h40 às 11h20 – A cultura da mandioca – com Dolorice Moreti (Empaer);

11h20 às 12h – Produção de mudas de Banana BRS Terra Anã através da cultura de tecidos – com Maurecilne Lemes da Silva Carvalho – Unemat – MT/ Fapemat; Doses de nitrogênio e Potássio na Banana BRS Terra Anã – com Humberto Marcilio (Empaer) e Elder Cassimiro;

12h às 12h20 – Encerramento

Serviço:

Local: CRPTT da Empaer – Tangará da Serra

Data: 11.06 (quarta-feira)

Horário: 7h30

Fonte: Governo MT – MT