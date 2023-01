Seciteci oferta 80 vagas para curso de reparador de computadores e celulares

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) publicou nesta sexta-feira (13.01) o edital do processo seletivo simplificado para o preenchimento de 80 vagas em cursos tecnológicos ofertados pela Escola Técnica Estadual de Cuiabá. Estão abertas 40 vagas para reparador de computadores e 40 vagas para reparador de celulares. As inscrições podem ser realizadas até o dia 24 de janeiro pelo link.

As aulas iniciarão no dia 06 de fevereiro e serão ministradas na modalidade presencial na sede da Seciteci Alta Performance, localizada na Avenida Mato Grosso, Nº 173, em Cuiabá. O curso tem a parceria do Programa de Recondicionamento de Computadores – RECYTEC.

Os interessados precisam ter idade mínima de 16 anos completos e ensino fundamental concluído. O formulário de inscrição está disponível na página da Seciteci, em Portal de Processos Seletivos. As provas serão aplicadas entre os dias 17 e 24 de janeiro, exceto sábado e domingo, mediante agendamento prévio, definido no ato da inscrição, conforme o edital. A avaliação conterá dois (02) jogos Sudoku, sendo um (01) nível fácil e um (01) nível médio, com duração máxima de 60 minutos cronometrados.

Fonte: GOV MT