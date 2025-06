Seciteci promove 1º Encontro de Gestores e forma Comitê das Instituições de Inovação Tecnológica e Educação Profissional Técnica

Mato Grosso recebeu nesta sexta-feira (27.6) uma comitiva chinesa formada por 24 altos gestores e empresários do setor do agronegócio e da inovação, integrantes do World AgriFood Innovation Forum (WAFI) e do Sustainable Agriculture Delegation (WRI). O grupo participou de uma agenda da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), no Palácio Paiaguás, onde conheceu de perto os projetos estratégicos do estado que vêm transformando o cenário da produção e da tecnologia na região.

O secretário César Miranda apresentou o potencial produtivo e logístico do estado, destacando o papel de Mato Grosso como maior produtor de soja, milho, algodão, gergelim, carne bovina e biocombustíveis do Brasil, além de líder em exportação agropecuária e preservação de 60% do território estadual. Os dados impressionaram a comitiva, que busca não apenas expandir as compras de produtos brasileiros, mas também explorar oportunidades de parcerias em inovação, logística e agregação de valor.

Entre os temas que mais chamaram a atenção dos visitantes foram a Zona de Processamento de Exportação (ZPE) de Cáceres e o Parque Tecnológico, que, segundo os chineses, representam o caminho para um futuro mais integrado entre produção e tecnologia.

“Esses projetos são muito atrativos porque promovem a inovação e criam condições para agregar valor aos produtos. Isso é o que nossos empresários buscam ao estreitar a relação com Mato Grosso”, afirmou o professor Fu Wenge, diretor do MBA da Universidade Agrícola da China e líder do WAFI. Ele ressaltou que a eficiência produtiva aliada a preservação ambiental deixou uma forte impressão na delegação.

“Aqui se produz em larga escala e se protege o meio ambiente ao mesmo tempo. É um modelo que inspira e que podemos apoiar com nossas tecnologias, como inteligência artificial, biotecnologia e logística ferroviária”, completou.

Durante o encontro, foram apresentadas as ações do governo para ampliar a infraestrutura, como os investimentos na duplicação da BR-163, a construção da ferrovia estadual, e os incentivos fiscais e jurídicos para atrair empresas estrangeiras.

Para César Miranda, a vinda de empresários chineses reforça o trabalho de atração de novos investimentos.

“Nossa meta é deixar de vender apenas matéria-prima e passar a exportar produtos com valor agregado. Por isso a importância da ZPE, do Parque Tecnológico e dessas missões empresariais, que ajudam o mundo a enxergar o que Mato Grosso tem a oferecer”, afirmou.

A agenda da comitiva no estado inclui ainda o Sustainable Agriculture Meeting neste sábado (28), onde será assinado um Memorando de Entendimento (MOU) entre o WAFI e parceiros brasileiros como a AgriHub, para cooperação em pesquisas e ações em agricultura sustentável. No domingo (29), os chineses visitarão a Fazenda Filadélfia, do Grupo Bom Futuro, em Campo Verde, para conhecer práticas de produção de sementes, biológicos, algodão certificado e pecuária intensiva.

O consultor Otávio Celidônio, organizador do Fórum, destacou a relevância do encontro.

“Essa missão estreita relações, constrói confiança e gera caminhos concretos para negócios que unam inovação, sustentabilidade e desenvolvimento”, disse.

Também participaram do evento o presidente da Área da Zona de Processamento de Exportação de Cáceres (Azpec), Aécio Rodrigues, o coordenador do Parque Tecnologico, Rogério Nunes, e representantes da Federação das Indústrias de Mato Grosso (Fiemt).

Fonte: Governo MT – MT