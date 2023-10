Seciteci promove oficinas e exposições na 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

Com o tema “desenvolvimento sustentável”, o Governo de Mato Grosso realiza a 20ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, entre os dias 16 a 18 de outubro, no Centro de Eventos Fatec Senai, no bairro do Porto, em Cuiabá. A programação conta, também, com a XV Mostra de Ciência, Tecnologia e Inovação (Mecti) e o Inova Senai. A entrada é gratuita e não há necessidade de inscrições prévias.

A Semana é realizada anualmente e possibilita a integração de diferentes regiões do país, com o objetivo de mobilizar a população em torno da importância da ciência como ferramenta para geração de valor, inovação, soluções para os desafios do cotidiano e inclusão social.

Em Mato Grosso, a programação conta com palestras, oficinas e exposições de soluções inovadoras idealizadas pelos estudantes mato-grossenses.

De acordo com a superintendente da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), Lecticia Figueredo, o evento é uma oportunidade de unir diferentes instituições de ensino para apresentar ideias inovadoras e discutir a importância da ciência.

”É um grande evento de popularização da ciência, e que a Seciteci realiza desde a primeira edição. Já estamos na 20ª edição e esperamos receber as escolas Cuiabá, Várzea Grande e toda a baixada para visitar as exposições realizadas pelos alunos, e também acompanhar nossas palestras e oficinas que vão falar de ciência e tecnologia de forma dinâmica e divertida”, afirmou Lecticia.

O saguão do Centro de Evento Fatec Senai também será palco para a apresentação de 40 trabalhos dos alunos selecionados para a XV Mostra de Ciência, Tecnologia e Inovação (Mecti). Já outros 40 projetos serão apresentados simultaneamente de forma on-line.

Contando com a parceria e participação do Senai Mato Grosso, durante o evento também serão apresentados os resultados da nova edição do Inova Senai. Ao todo, 15 projetos fazem parte da exposição promovida pela instituição.

Para o diretor regional do Senai MT, Carlos Braguini, a iniciativa possibilita entregar ao mercado profissionais capazes de apresentar soluções inovadoras diante dos desafios da vida profissional.

“Nós trabalhamos o tema inovação de forma ampla na educação do Senai, desde cursos de curta duração até os cursos superiores com o objetivo de tornar os estudantes mais criativos, empreendedores e com visão aberta. Então, somamos esforços para formar esses alunos conectados com a agenda nacional de ciência e tecnologia, assim conseguimos entregar profissionais para o mercado cada vez mais inovadores e capazes de resolver problemas de maneira produtiva”, pontuou Carlos Braguini.

A abertura do evento ocorre nesta segunda-feira (16.10), com a presença de autoridades e a apresentação do grupo Ciência em Show. O espetáculo conta com diversos experimentos interativos que estimulam o interesse dos participantes e atraem públicos de todas as idades.

A 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é realizada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), Fundação de Amparo à Pesquisa de Mato Grosso (Fapemat), Senai MT, Sesi e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

O evento conta ainda com o apoio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), Instituto Farmun, Amigo Internet e Puríssima.

Fonte: Governo MT – MT