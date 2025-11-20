MATO GROSSO
Seciteci promove palestras em Etecs e apoia eventos que debatem relações raciais e ensino
A Secretaria de Estado Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) realiza uma série de ações voltadas para pautas étnicas raciais. A programação para o Mês da Consciência Negra consiste em palestras e eventos que visam despertar a reflexão crítica sobre desigualdades e preconceitos, estimulando a construção de uma sociedade mais consciente, justa e inclusiva.
No dia 12 de novembro foi realizada na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), com apoio da Seciteci, a palestra “Entre o racismo calejado e o privilégio escondido: trajetórias sociais de negros/as e brancos/as em carreiras de prestígio”. O palestrante foi Sérgio Pereira dos Santos, mestre e doutor em Educação e Pós-Doutor em Sociologia, vinculado ao PPGEduc da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e pesquisador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (Neab) da UFES.
Uma das responsáveis pela organização do evento foi a servidora da Seciteci, Julianne Caju, que recentemente defendeu sua tese de doutorado sobre a integração da Educomunicação e da Pretagogia para a promoção da educação antirracista na educação profissional.
A professora e doutora em Estudos de Cultura Contemporânea pela UFMT também promoveu, nos dias 13 e 14 de novembro, uma palestra, oficina e roda de conversa sobre importância da literatura negra para a promoção de Educação Antirracista em escolas. A iniciativa foi feita na E. E. Prof. Ana Maria Do Couto, em Cuiabá
Já no dia 17, Juliane marcou presença na Escola Técnica Estadual de Sinop (ETEC), durante a programação da Semana da Consciência Negra. A servidora palestrou sobre “As palavras como instrumento de poder: o racismo linguístico em meio às pautas do desenvolvimento e da responsabilidade social nas organizações”.
A programação da ETEC de Sinop continuou no dia 18, com mais palestras, exposições, apresentações culturais, oficinas e um minicurso de tranças com Vanessa Princesa de tranças (parceria com professores, convidados ou alunas voluntárias).
A Seciteci ainda atuará como parceira na 19ª Jornada – Desigualdades Raciais na Educação Brasileira, em conjunto com o Seminário de Educação, o SemiEdu, que ocorrerá de 26 a 28 de novembro. Nesta edição a jornada abordará o tema “Mulheres Negras na Ciência e Tecnologia”.
Segundo Julianne, quando a Seciteci apoia eventos externos, realizados em escolas, universidades e outras instituições, contribui para romper o apagamento epistêmico e a invisibilização das contribuições da população negra, inclusive nas áreas de ciência, tecnologia e inovação.
“É assim que uma instituição pública cumpre seu papel e ajuda Mato Grosso a crescer com mais equidade, igualdade; com respeito às diversidades e pertencimento; com promoção de políticas públicas que garantem acesso a todas as pessoas”, afirmou a servidora.
Ela também ressaltou que além das ações promovidas neste mês, a Seciteci tem incluído ações afirmativas em todos os processos seletivos de estudantes e professores, incentivando a pauta racial nos editais e eventos da secretaria.
“Como servidora da Seciteci desde 2004, eu me sinto profundamente honrada em ver uma gestão que entende seu papel histórico: definir políticas, estratégias e ações comprometidas com inclusão, equidade e justiça social”, completou.
Para o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Allan Kardec, apoiar ações como essas é contribuir ativamente com a transformação social.
“Por meio de diversas ações, estamos trabalhando de forma contínua, para promover o debate qualificado sobre relações raciais. Discutir relações raciais não é apenas reconhecer desafios históricos; é adotar uma postura proativa, oferecendo melhores possibilidades e apostando na transformação social”, completou o secretário”, finalizou o secretário.
*Com supervisão de Beatriz Passos.
Fonte: Governo MT – MT
Mais de 10 mil pessoas foram sorteadas pelo Nota MT em 2025
Mais de 10 mil consumidores mato-grossenses descobriram, em 2025, que pedir o CPF na nota pode transformar vidas, inclusive as deles. Entre janeiro e novembro, o Programa Nota MT distribuiu R$ 9,8 milhões em premiações, beneficiando milhares de pessoas que exercem diariamente a cidadania fiscal ao exigir o documento fiscal de suas compras.
De acordo com a Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz MT), responsável pela gestão do programa, a maior parte dos contemplados recebeu prêmios de R$ 500, somando 10.860 ganhadores. Entre eles, 188 pessoas foram sorteadas mais de uma vez, com bilhetes diferentes. Um deles é um morador de Cuiabá que acumulou um prêmio de R$ 100 mil e outro de R$ 500.
Segundo o secretário adjunto de Projetos Estratégicos da Sefaz, Vinícius Simioni, esse é um dos diferenciais do programa. “Essa é uma das curiosidades do Nota MT. A mesma pessoa pode ser sorteada mais de uma vez no mesmo sorteio, com bilhetes diferentes, ou acumular vários prêmios ao longo do ano. Para isso acontecer basta estar cadastrado e pedir o CPF na nota. Hoje a chance média de ganhar um dos prêmios é de aproximadamente 8,4%, percentual considerado elevado entre programas de incentivo fiscal”, explicou.
Entre os premiados, 55 ganharam R$ 10 mil, 33 receberam R$ 50 mil e 22 foram contemplados com R$ 100 mil, o maior valor distribuído mensalmente pelo programa. Os ganhadores dos prêmios estão espalhados por todas as regiões de Mato Grosso, com destaque para municípios como Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop e Alta Floresta, que concentram maior número de participantes cadastrados no programa que foram sorteados.
Para Vinícius Simioni, é importante que cada vez mais os municípios, principalmente do interior, estejam engajados com o Nota MT e com ações de cidadania fiscal. “Levar o Nota MT para o interior é essencial para que mais pessoas compreendam o impacto de pedir o CPF na nota. Quando a população participa, ela ajuda a combater a sonegação, fortalece o comércio regional e contribui diretamente para aumentar a arrecadação que retorna para cada município. É um ciclo positivo que beneficia a todos”, afirmou o adjunto da Sefaz.
O programa também contempla consumidores de outros estados e até do exterior que compraram em Mato Grosso, pediram o CPF na nota e estavam devidamente cadastrados. Já houve premiados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Bahia, Maranhão, Paraná, São Paulo, Rondônia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, entre outros.
Além dos prêmios em dinheiro, o Nota MT cumpre um papel social significativo. Entre janeiro e novembro, 266 entidades sociais foram indicadas pelos ganhadores para receber 20% do valor dos prêmios, totalizando R$ 1.979.900,00 repassados a instituições que atuam em áreas como assistência social, saúde, educação e apoio à infância e juventude.
Como participar
Para se cadastrar, o cidadão deve acessar o site www.nota.mt.gov.br ou baixar o aplicativo Nota MT (Android ou iOS). O processo é rápido: basta preencher os dados pessoais, informar a conta bancária para recebimento do prêmio, escolher uma entidade social para apoiar e validar o cadastro por e-mail. A partir disso, é só pedir o CPF na nota em todas as compras realizadas no comércio mato-grossense.
Além dos prêmios, quem participa do Nota MT tem outros benefícios, como o acesso às notas fiscais emitidas, a possibilidade de verificar todas as compras registradas no CPF, o desconto no IPVA e o uso da ferramenta Menor Preço, que permite comparar valores de produtos. Isso ajuda o consumidor a economizar e a fazer escolhas mais conscientes no dia a dia.
Fonte: Governo MT – MT
Desenvolve MT impulsiona logística de indústria de embalagens em Várzea Grande
Com apoio da Desenvolve MT – Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso, a Plasmundi Embalagens segue crescendo e fortalecendo sua presença no mercado de plásticos em Mato Grosso. Fundada há mais de 30 anos por Oliden Luiz Sachet, patriarca da família, a empresa nasceu com o objetivo de atender pequenos e médios consumidores em Várzea Grande e Cuiabá, oferecendo produtos como sacolas de supermercado, sacos para gelo, embalagens frigoríficas, sacos de lixo, materiais para construção e projetos especiais.
A empresa se tornou referência no setor e hoje, sob a gestão de seus sucessores, Caio Sass Sachet e Leandro Sass Sachet mantém sua essência e amplia seu portfólio de soluções.
Tudo começou quando Oliden atuava no ramo de madeira em São Paulo. Em frente ao depósito onde trabalhava, havia uma fábrica de plásticos. Observando o intenso movimento de caminhões que chegavam e saíam, percebeu o potencial do setor.
“Quando a madeira enfrentou uma crise forte, decidiu encerrar as atividades e apostar no plástico. Trouxe o negócio para nossa região com um propósito claro, atender o pequeno consumidor, que na época estava esquecido, já que o mercado só olhava para clientes médios e grandes”, conta Caio.
Oliden faleceu no final de 2024 e, hoje, seus filhos administram o negócio da família. Caio começou na produção e passou por todos os setores da empresa, adquirindo experiência prática antes de se formar em Administração e concluir três MBAs em Gestão Financeira, Comercial e Empresarial.
Nos últimos anos, a empresa investiu em logística com o apoio da linha de crédito Desenvolve Transporte. Com os recursos, adquiriu um caminhão que reduziu custos, ampliou a capacidade de atendimento e fortaleceu parcerias com distribuidores locais.
“Participamos de um evento onde conheci a Desenvolve MT. Foi através dela que conseguimos recursos para comprar um caminhão. Esse investimento reduziu custos logísticos, abriu novos clientes e ampliou nossa presença em municípios como Sinop e Guarantã do Norte. Hoje, estamos pleiteando um caminhão maior, pois o primeiro já se tornou pequeno diante da demanda”, explica Caio.
Atualmente, a empresa atende clientes de diferentes portes, mas nunca esquece os pequenos, que continuam sendo fundamentais, especialmente em momentos de crise. “Seguimos firmes com o mesmo propósito que guiou meu pai, em atender com qualidade, respeitar prazos e nunca deixar faltar produtos para quem confia em nós”, ressalta o empresário.
Linha Desenvolve Transporte
A linha de crédito Desenvolve Transporte tem crédito de até R$1,5 milhão para financiar motocicletas, veículos, táxis, vans ou micro-ônibus utilizados no transporte de carga, mercadorias ou de passageiros. O recurso é destinado para Pessoas Jurídicas (PJ) de todos os setores, ou Pessoas Físicas (PF) para o caso dos taxistas.
Com prazo de até seis anos para pagamento, juros acessíveis de até 1,4% ao mês e bônus de adimplência, a Desenvolve MT oferece às empresas a força necessária para investir em sua frota, crescer de forma sustentável e continuar atendendo clientes de todos os portes.
Para saber mais, acesse o site www.desenvolve.mt.gov.br ou entre em contato pelo telefone (65) 3613-7900.
Fonte: Governo MT – MT
