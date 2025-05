Seciteci prorroga prazo de submissão de artigos para revista Educação C&T

A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) realiza, nesta quarta-feira (14.5), às 14h30, no edifício-sede em Cuiabá, o lançamento do material pedagógico “Minha África Brasileira e Povos Indígenas”, voltado para professores e estudantes do 6º e 7º anos do Ensino Fundamental II.

A publicação aborda temáticas da Educação para as Relações Étnico-Raciais, integrando a Política Antirracista, uma das 30 políticas educacionais que compõem o plano EducAção 10 Anos, do Governo de Mato Grosso.

O objetivo é promover o letramento racial nas práticas pedagógicas e combater o racismo no cotidiano escolar, além de reconhecer a diversidade étnico-racial como elemento essencial na formação cidadã dos estudantes da educação básica.

O material está em conformidade com as Leis 10.639/2003 e 11.645/2008, que tornam obrigatórios o ensino da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena nas escolas brasileiras.

Programação

14h30 – Secretário de Educação, Alan Porto, recepciona a Primeira-Dama de MT, Virginia Mendes

15h00 – Abertura Oficial

15h10 – Fala da Dra. Francisca Navantino Pinto de Angelo (Chikinha Paresi),

Liderança indígena e referência em Educação Intercultural.

15h30 – Palestra Magna com o Prof. Natanael dos Santos – ‘Trajetória do Africano em Território Brasileiro’

17h30 – Coffee Break e Encerramento

Serviço | Lançamento do Material Pedagógico ‘Minha África Brasileira e Povos Indígenas’

Local: Auditório da Seduc – Rua Engenheiro Edgar Prado, 05, CPA

Data: 14 de maio de 2025

Horário: 14h30 às 18h

