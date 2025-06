Seciteci realiza Encontro de Gestores de Instituições de Inovação Tecnológica ofertantes de Educação Profissional Técnica

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) está reforçando o convite para que as escolas da rede estadual de ensino participem da VI Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (CNIJMA), iniciativa conjunta do Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), dos Ministérios da Educação (MEC) e do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA).

Com o tema ‘Vamos transformar o Brasil com educação e justiça climática’, o evento faz um chamado para que a educação pública seja espaço de formação, protagonismo e transformação frente às mudanças climáticas.

Além das escolas regulares, podem participar de forma voluntária, unidades das modalidades indígena, quilombola, de educação especial e bilíngues. Segundo a Seduc, esse processo pedagógico visa mobilizar crianças, adolescentes e jovens a se envolverem em ações significativas no contexto socioambiental.

Para participar da primeira etapa, que são as conferências nas escolas, basta que a unidade tenha pelo menos uma turma do ensino fundamental (6º ao 9º ano). O prazo para a realização dessa etapa termina na próxima segunda-feira, 30 de junho.

Nesta fase, as escolas realizam atividades, debates e desenvolvem projetos de ação. Ao final, elegem delegados que as representarão nas etapas seguintes: Conferências Municipais e Estadual, com prazo limite até 15 de agosto.

Já as etapas regionais serão realizadas via Diretorias Regionais de Educação (DREs), onde as escolas escolherão os projetos e seus representantes que irão para a etapa estadual.

Cerca de 50 estudantes e 50 professores participarão da etapa estadual, onde será eleito um projeto e 18 estudantes que representarão Mato Grosso na etapa nacional, de 6 a 10 de outubro, em Brasília, reunindo delegações de todo o país para troca de experiências, formação e apresentação dos projetos.

Por meio de uma plataforma virtual os estudantes irão compartilhar suas perspectivas e soluções inovadoras para questões ambientais urgentes. Com o apoio de educadores e especialistas, os participantes terão a oportunidade de transformar suas preocupações em ações concretas, contribuindo para um futuro mais sustentável e justo.

A expectativa dos organizadores é que participem mais de 61 mil escolas em todo o país, envolvendo um universo de 775 mil professores e 9 milhões de estudantes.

Rumo à COP 30

Em um momento importante em que o Brasil se prepara para sediar, em novembro deste ano, a COP 30 – Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a CNIJMA integra os esforços do governo federal para mobilizar a sociedade em torno da agenda climática.

As escolas interessadas devem se inscrever e cadastrar suas atividades no portal da CNIJMA. Mais informações estão disponíveis na página oficial.

Cronograma:

Conferência Escolar até 30/6

Conferências Municipais de 07 a 11/7

Conferência Estadual de 05 a 07/8

Conferência Nacional de 06 a 10/10

Fonte: Governo MT – MT