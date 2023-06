Seciteci realiza evento sobre cidades inteligentes e sustentáveis a partir de terça-feira (27)

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), realiza a partir de terça-feira (27.06) a terceira edição do evento ‘Cidades Inovadoras’, a partir das 09 horas, no Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros. Reunindo experiências exitosas em diversas regiões do país, o evento chega a esta edição com a proposta de abrir diálogo sobre práticas que podem tornar nossas cidades mais inteligentes e sustentáveis. Para isso, a programação conta com painéis sobre inovação e gestão, oficina abordando os caminhos para criação de planejamentos e rodadas de negócios com empresas que desenvolvem soluções nas áreas de mobilidade, saúde, gestão pública e outros.

O evento é realizado em parceria com o Parque Tecnológico Mato Grosso. Durante a abertura, serão anunciados pelo Governo do Estado os detalhes da primeira edição do Prêmio Cidades Inovadoras, que busca reconhecer práticas inteligentes e sustentáveis desenvolvidas nos municípios de Mato Grosso. O evento segue até a quarta-feira (28), com painéis, palestras, oficinas e rodadas de negócios.

Entre os palestrantes confirmados estão o pesquisador da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Ergon Cugler, e a co-fundadora do programa de desenvolvimento da gestão municipal “Prefeitos do Futuro”, Sol Brasil. No hall do teatro, 14 empresas farão a exposição de soluções inovadoras que estão sendo desenvolvidas para atender os desafios da gestão pública.

De acordo com o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Allan Kardec, a iniciativa busca promover o encontro entre gestores, servidores públicos e acadêmicos de Mato Grosso, com pesquisadores de diversas regiões do país e que possuem experiência na gestão inteligente e sustentável.

“Nós estamos trazendo palestrantes que possuem experiência em gestão inteligente e sustentável para que nossos gestores, acadêmicos e nossos servidores públicos possam entender como mudar o conceito da administração pública, pensando na sustentabilidade e em ideias que possam melhorar a vida de quem vive nas cidades”, reforçou o secretário.

Ainda segundo Allan, a novidade da terceira edição fica com o lançamento do Prêmio Cidades Inovadoras. A premiação vai reconhecer municípios que desenvolvem soluções inovadoras e sustentáveis para os desafios da gestão e da melhoria na qualidade de vida das pessoas.

“Nós estamos apostando em um prêmio, onde vamos incentivar os municípios a pensarem em práticas sustentáveis e inteligentes que possam ser desenvolvidas nos territórios. Esse prêmio vai ser lançado no dia 27 e os gestores municipais terão até o dia 20 de julho de 2023 para inscrever essas práticas”, disse Allan Kardec.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas gratuitamente, clicando aqui . O evento acontecerá presencialmente, no teatro Zulmira Canavarros. Além da programação no auditório, todo o espaço externo contará com expositores de produtos e soluções inovadoras, área de convivência e networking.

Prêmio Cidades Inovadoras

Além do envio de recurso para ampliação das práticas inteligentes e sustentáveis, os municípios selecionados também serão assessorados por uma equipe multidisciplinar, com o objetivo de acelerar o desenvolvimento das novas práticas. É importante ressaltar que a avaliação vai se pautar nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU).

O edital do prêmio será lançado na abertura do evento, marcada para o dia 27 de junho, a partir das 9 horas. Para avaliação das ações apresentadas, serão utilizados indicadores como o potencial de desenvolvimento sustentável do município, ambiente propício para negócios e melhoria na qualidade de vida da população e inovação da prestação de serviços.

Fonte: Governo MT – MT