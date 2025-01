Seciteci realiza semana pedagógica para preparar equipes de Escolas Técnicas Estaduais para o ano letivo de 2025

Um homem, de 24 anos, foi preso em flagrante, na noite desta quarta-feira (15.01), suspeito por sequestro, tentativa de roubo e porte ilegal de arma de fogo, no município de Santa Cruz do Xingu (1.060 km de Cuiabá). Com ele, foram apreendidos uma pistola, uma porção de maconha, R$ 100 em espécie e um aparelho celular.

De acordo com boletim de ocorrência, um homem relatou aos policiais militares que estava em casa, por volta das 20 horas, na companhia da esposa, filhos e alguns amigos, momento em que o suspeito invadiu o local e rendeu as vítimas.

Durante ação criminosa, o homem mandou que todos ficassem em silêncio, sob constante ameaças de morte e exigia a chave de uma motocicleta. A vítima ressaltou que, por diversas vezes, foi agredida pelo suspeito com coronhadas na cabeça.

Ainda conforme a vítima, já em um outro momento, o suspeito passou a ameaçar um amigo da família portador de necessidades especiais e psicológicas. Após as novas ameaças, a vítima entrou em luta corporal com o suspeito.

Diante da situação, os envolvidos conseguiram fugir da casa, pediram socorro aos vizinhos e seguraram o suspeito até a chegada da Polícia Militar, que o conduziu à delegacia. Uma das vítimas foi encaminhada a uma unidade de saúde, pois apresentava escoriações pelo corpo.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: Governo MT – MT