Secom reúne comunicadores para troca de experiências: “referência no Estado”, afirma assessor da Câmara de Cáceres

O jornalista Márcio Camilo, assessor de comunicação na Câmara Municipal de Cáceres, afirmou que os profissionais da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), que palestram no “Workshop – Comunicação Pública e Institucional na Prática”, são uma referência para a comunicação pública no Estado.

“Os profissionais da Secom são super gabaritados na comunicação. Espero levar esse conhecimento do workshop para aprimorar o meu trabalho lá na Câmara justamente para trabalhar essa questão institucional, que precisa conciliar as questões políticas com da comunicação pública que precisa ser para a população também. Vim para absorver e entender essa outra linguagem”, destacou o jornalista.

Márcio e cerca de 160 profissionais da comunicação participam, nesta sexta-feira (14.2), do workshop organizado pela Secom. Deste total, 134 profissionais participam presencialmente no salão Cloves Vetoratto, no Palácio Paiaguás, em Cuiabá, enquanto o restante participa de forma on-line.

O governador Mauro Mendes, que participou da abertura do workshop, afirmou que fazer o cidadão reter informações e ações dos poderes públicos é o grande desafio da comunicação da atualidade.

“Tem pessoas que passam boa parte do dia no celular com as opções de entretenimento. Aquilo acaba gerando um fluxo muito grande de informações e dificulta o processo da retenção da ação do poder público. É por isso que, embora tenha muitos instrumentos ágeis e modernos, a comunicação de hoje trouxe esse desafio de fazer com que as pessoas retenham essas informações e gerar algo consistente, um conteúdo, um conceito para quem nós estamos comunicando”, avaliou.

Foto: Mayke Toscano/Secom-MT

A secretária de Estado de Comunicação, Laice Souza, que comanda a comunicação pública do Governo de Mato Grosso desde 2021, apontou que o workshop é uma oportunidade para troca de experiências entre os profissionais da comunicação do Estado.

“Temos uma experiência acumulada que precisamos compartilhar com as pessoas que estão entrando agora na comunicação pública. Essa troca é favorável tanto para o Governo do Estado, quanto para os profissionais. Um dos pilares da comunicação do Estado é ajudar todo mundo que quer progredir na carreira. Estamos trabalhando com isso. No fim, o cidadão ganha com profissionais mais capacitados e qualificados para transmitir a informação”, apontou a secretária.

Foto: Mayke Toscano/Secom-MT

A jornalista e publicitária Laura Resende, assessora de comunicação no Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso (CAU-MT), também destacou que a Secom tem se destacado pelo trabalho na comunicação pública.

“O que mais me chamou a atenção foi poder aprender sobre comunicação pública. Apesar de eu ter experiência com assessoria de imprensa para empresas privadas, essa é a primeira vez em que atuo em um órgão público. Percebo que é diferente a comunicação do privado para o público, que precisa de uma atenção especial. Então, o workshop é o melhor caminho e melhor ainda é aprender com a Secom. De certa forma, é beber de uma fonte muito rica”, avaliou.

Programação

Pela manhã, após a fala do governador Mauro Mendes, a secretária Laice Souza abriu o workshop com a palestra “Tudo que você precisa saber para planejar a comunicação, criar reputação, gerenciar e formar equipes”.

A secretária adjunta de Jornalismo, Carol Sanford, foi a segunda a palestrar, falando sobre como emplacar as informações e ações do poder público em um mundo que lê pouco. Em seguida, o chefe do cerimonial do governo, Junior Cuiabano, destacou as mudanças na organização e estilo dos eventos do Estado.

Pela tarde, o workshop segue com as palestras dos secretários adjuntos Gabriela Clemente (Publicidade) e Adriano Morais (Administração Sistêmica), que irão falar sobre construção de marca e conceito na comunicação pública, além dos processos e fluxos de pagamentos das verbas publicitárias.

Por fim, o jornalista e estrategista de comunicação do governador Mauro Mendes, Lucas Rodrigues, irá palestrar sobre como usar as redes sociais para a comunicação pública.

