Secretaria Adjunta de Inclusão passa a atender em novo endereço; veja serviços

A Secretaria Adjunta de Inclusão, vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Inclusão, passa a funcionar em novo endereço à partir desta segunda-feira, 14 de abril. A unidade, liderada pelo secretário-adjunto Andrico Xavier, deixa as instalações da Prefeitura e passa a atender na Avenida Mato Grosso, números 459-441, no bairro Centro Norte da capital – local onde já funciona a Controladoria-Geral do Município.

O atendimento ao público será realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. O novo número para contato é (65) 99206-0720.

Entre os principais serviços oferecidos pela Secretaria Adjunta de Inclusão estão a emissão de carteirinhas para pessoas com doenças raras, encaminhamento para o mercado de trabalho, e o acesso ao transporte coletivo especial destinado a pessoas com alto grau de dependência.

A pasta também é responsável pelo Passe Livre Cultural, que garante entrada gratuita em eventos esportivos e culturais, além da formulação de políticas públicas de inclusão por meio de parcerias estratégicas e equipes capacitadas.

De acordo com o secretário, o objetivo principal do trabalho é promover a autonomia e a inclusão das pessoas com deficiência, transformar vidas por meio de ações concretas e cuidar de quem mais precisa.

#PraCegoVer

Na Imagem está a fachada da Controladoria do Município de Cuiabá. Um prédio espelhado que está situado na Avenida Mato Grosso, uma das tradicionais vias de Cuiabá.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT