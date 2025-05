Secretaria Adjunta de Inclusão retoma atendimentos em sede oficial a partir desta quinta-feira

Da Assessoria – Vereadora Maysa Leão

O projeto Conexão Materna, idealizado e promovido pelo gabinete da vereadora Maysa Leão (Republicanos), realizou nesta quarta-feira (14), no Plenarinho da Câmara Municipal de Cuiabá, o primeiro encontro de 2025. Voltado especialmente para mães de crianças neurodivergentes e com deficiência, o evento promoveu um espaço seguro de escuta, acolhimento e fortalecimento emocional, com foco no autocuidado, na gestão do estresse e na criação de uma rede de apoio mútuo.

A abertura do ciclo deste ano contou com uma parceria especial com o Sebrae, que trouxe a palestra da gestora nacional do Programa Plural, Alessandra Ciuffo, com o tema “Empreendedorismo para mães atípicas”.

Durante sua fala, a vereadora Maysa Leão destacou os desafios enfrentados por mães atípicas no mercado de trabalho e como o empreendedorismo pode ser uma alternativa poderosa. “Quando um empregador descobre que aquela mulher é mãe atípica, muitas vezes a chance de contratação desaparece. Porque pensam: ‘vai dar problema’. A sociedade ainda não aprendeu a acolher. Então, nós aprendemos a empreender. Espero que vocês saiam daqui com o coração pulsando, vibrando, prontas para abrir seus próprios caminhos”, afirmou.

A palestra de Alessandra Ciuffo emocionou as participantes ao abordar o potencial empreendedor das mães atípicas, que frequentemente precisam de flexibilidade para conciliar maternidade e carreira. “O objetivo é mostrar a resiliência dessas mulheres e o quanto o empreendedorismo pode ser uma ferramenta de transformação. O Sebrae, por meio do Programa Plural, está aqui para apoiar essas mães que sonham com uma vida mais flexível e autônoma”, destacou.

“Desejo que vocês saiam daqui com o coração aberto, prontas para realizar seus sonhos. Ser dona do próprio negócio é uma forma poderosa de ser protagonista da vida que se quer viver”, completou.

Entre as participantes, a mãe atípica Leila Aparecida Rosa Mattos destacou o impacto pessoal do projeto. “Participo dos eventos da Maysa há muito tempo, porque me vejo representada nela. Quando recebemos o diagnóstico dos nossos filhos, nos sentimos perdidas. Mas aqui encontramos apoio e a certeza de que a vida continua — e que não estamos sozinhas.”

A cuidadora de idosos e mãe atípica de Cáceres, Cícera Alves Feitosa, relatou como o projeto a inspirou a retomar seus sonhos. “Ouvir outras mães e saber que podemos, sim, sonhar de novo, é transformador. Às vezes, a gente nem sabe mais o que quer da vida. E aqui, eu comecei a lembrar disso”, contou ela, que compartilha sua rotina e reflexões no blog ‘Quem cuida de um cuidador’.

O evento também recebeu participantes de outras cidades. A vice-prefeita de Primavera do Leste, Ivanir Maria Gnoatto Viana, participou do encontro e reforçou a importância de levar esse tipo de iniciativa para outros municípios.“Participei recentemente de um congresso sobre autismo e hoje estou aqui porque acredito que esse conhecimento precisa ser replicado em todas as cidades”, afirmou.

A vereadora de Primavera do Leste, Karla Jakeline da Silva Souza, mencionou uma ação em seu município voltada à saúde mental materna. “Temos o projeto Maio Furta-cor, que foca na saúde mental das mães autistas. Eventos como este reforçam a importância de dar visibilidade a essas mulheres e suas lutas diárias”, disse.

Para Maria Aparecida de Amorim Fernandes, conselheira do Conselho Regional de Psicologia, a iniciativa reforça a urgência de tirar leis do papel. “Temos legislações que garantem direitos para crianças neurodivergentes, mas que não são aplicadas. É essencial termos representantes como a vereadora Maysa, que colocam essas pautas no centro do debate”, destacou.

O encerramento do evento ficou por conta da atriz Tereza Antunes, que arrancou risadas da plateia ao interpretar a personagem Dra. Maristela Furtado, abordando com leveza os desafios da mulher contemporânea.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT