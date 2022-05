Secretária-adjunta de Justiça fala sobre combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes para gestores municipais

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), por meio da Coordenadoria de Ações Programáticas e Estratégicas em Saúde (Coapre) e da Escola de Saúde Pública de Mato Grosso (ESP-MT), realizará, nos dias 19 e 20 de maio, o II Encontro Estadual de Saúde Indígena, que terá como tema “As experiências e os desafios da saúde indígena em Mato Grosso”.

Durante a programação, os profissionais da área da saúde e das comunidades indígenas irão debater questões como a importância dos territórios para a saúde e vida dos povos indígenas, o enfrentamento à Covid-19, o controle social na saúde indígena, a Saúde Mental e o Programa Saúde na Escola.

“Este evento, como o título bem anuncia, nos traz a possibilidade de conhecer as experiências vivenciadas na atenção à saúde indígena por vários atores deste e de outros estados do país”, explicou a técnica da Coapre, Silvana Gomes. “São experiências que vêm nos abrilhantar com aprendizado e com possibilidades de novos desafios e conquistas”, acrescentou a também técnica da Coapre, Viviane Francischini.

O II Encontro Estadual de Saúde Indígena contará com a contribuição de profissionais dos Estados do Rio Grande do Sul, do Amazonas, Distrito Federal e de São Paulo, além dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas Kayapó, Xavante, Xingu em parceria com municípios e regionais de saúde mato-grossenses, com o Conselho da União das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira e com a Federação dos Povos Indígenas de Mato Grosso.

A programação dos dois dias poderá ser acessada por meio dos links:

Dia 19 de maio de 2022 (período integral)

Link do YouTube – https://youtu.be/BUbYXK9ZvA0 – Matutino

Link do YouTube – https://youtu.be/U22reeK4Yzo – Vespertino

Dia 20 de maio de 2022 (período matutino)

Link YouTube – https://youtu.be/N4XEa_Am8ag