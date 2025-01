Secretaria alerta que inscrições são limitadas

Na edição de hoje do ‘Sextou’, a prefeita Flávia visitou a primeira escola estadual técnica de Mato Grosso, no Parque do Lago, e em seguida, foi ao Parque Tecnológico, acompanhar andamento das obras e firmar novas parcerias

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), anunciou hoje (17), durante visita às obras do Parque Tecnológico, na região do Chapéu do Sol, que vai dar a ordem de serviço para realização das obras complementares de acesso ao novo espaço. Há mais de um ano, o Estado reduziu o ritmo das obras, por falta do cumprimento da contrapartida do Município.

“Um empreendimento desse nível, dessa importância, não apenas para Várzea Grande, mas para todo o Estado, que há 12 anos está em obras e sem suporte da prefeitura local. Vamos lançar a ordem de serviço ainda neste mês e se tudo correr bem, será um grande presente de aniversário para nossa cidade”, afirmou Moretti.

A segunda edição do ‘Sextou VG’, foi reservada para visitas e realização de parcerias. Na primeira etapa de visitações, a prefeita acompanhada do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), Alan Kardec, o presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), Leonardo Bortolin, e as equipes técnicas das duas esferas, a comitiva conheceu a primeira escola técnica estadual de Mato Grosso, a ETEC/VG, na escola estadual Dunga Rodrigues, no Parque do Lago.

Os estudantes da unidade, que vão iniciar o ano letivo no dia 3 de fevereiro, terão dois diplomas: o do ensino médio e o profissionalizante. Serão ofertadas turmas para cursos de administração e informática.

“A ideia é que Várzea Grande seja referência em profissionalização de jovens e adultos. E começamos aqui pela Dunga Rodrigues, pela Escola Técnica Estadual aqui no Parque do Lago. Sem dúvida nenhuma, a educação profissionalizante vai fazer toda a diferença para os nossos jovens aqui em Várzea Grande”, afirmou o secretário de Estado.

A prefeita reforçou que o ensino médio junto ao profissionalizante coloca os estudantes direto no mercado de trabalho. “São pessoas que chegam capacitadas e com condições de ganhar salários acima da média geral. Gerar renda e oportunidades é o foco da nossa gestão”.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, Samir Bosso Katumata, reforçou que a atual gestão está empenhada em atrair todo o aparato tecnológico para que a sociedade possa participar e vivenciar o desenvolvimento da cidade e crescer com ela. “Vamos em busca de parcerias. É uma junção de forças, governo de estado, secretarias de estado, secretarias municipais e aqui nós vamos trabalhar de forma interdisciplinar e sistêmica para que a gente realmente seja referência para as cidades vizinhas e todo o estado de Mato Grosso”.

*O PARQUE* – De acordo com Alan Kardec, o Estado está pronto para entregar o Parque Tecnológico em três meses, porém, sem as obras de acesso, chamadas também de obras complementares, não há como acelerar o cronograma.

O conceito do Parque Tecnológico, que funcionará com três vertentes principais: Parque Empresarial com soluções inovadoras para empresas e indústrias, além de apoio às startups, Parque Científico com formação de talentos, pesquisa, inovação tecnológica e parcerias com universidades e o Parque de Serviços: espaço com laboratórios compartilhados, consultorias, áreas de lazer, praça de alimentação, lojas e serviços.

“O Parque priorizará cinco áreas estratégicas: agroindústria, biotecnologia, tecnologia da informação e comunicação, geociências e química verde. Empresas como Lenovo, Google, IPNET by Vivo, MIT REAP, HUB Fertilizantes e BioPerfectus já são parceiras do projeto”, citou o gestor estadual.

O presidente da AMM, Leonardo Bortolin, destacou o pioneirismo de Várzea Grande. “Várzea Grande está fazendo diferente. Sem dúvida nenhuma, toda a tecnologia produzida aqui será levara para os municípios mato-grossenses”. “É um presente para Mato Grosso”, completou a prefeita.

*FINEP DAY* – Durante a visita, foi anunciado ainda, que pela primeira vez, Várzea Grande será sede do Finep Day, um evento que apresenta oportunidades de crédito para empresas e startups. O evento é promovido pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

O Finep é uma instituição que oferece financiamento com encargos reduzidos para projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação em empresas brasileiras.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT