Secretária apresenta estratégias contra arboviroses na Comissão de Saúde da Câmara

A secretária municipal de Saúde de Cuiabá, Lúcia Helena Barboza, participou da reunião da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, nesta segunda-feira (17), a convite da presidente da Comissão, vereadora Michelly Alencar. O encontro abordou o aumento de casos de dengue e chikungunya na capital e as estratégias para enfrentar a crise e fortalecer o sistema de saúde.

Lúcia Helena apresentou medidas emergenciais adotadas para aliviar a superlotação nas UPAs e Policlínicas, como a ampliação do horário de atendimento nas UBSs, atendimento por demanda espontânea, criação de salas para casos menos graves, aumento de plantonistas e disponibilização de leitos de retaguarda.

No combate às arboviroses, destacou a criação do Comitê de Operações Emergenciais (COE), o Plano de Contingenciamento, mutirões de limpeza e parcerias com outras secretarias. Dados apresentados revelaram 854 casos notificados de dengue (690 confirmados) e 1.784 de chikungunya (1.755 confirmados), com sete óbitos.

Na área de saúde mental, anunciou a conclusão das reformas do CAPS III Verdão e CAPS AD Adolescer até o fim de 2025, além da construção de novas residências terapêuticas.

A vereadora Michelly Alencar enfatizou a relevância do encontro. “Foi um momento crucial para esclarecer dúvidas, cobrar ações e reforçar nosso compromisso com a saúde pública. Seguiremos vigilantes para garantir avanços”.

O promotor Milton Mattos destacou a necessidade de habilitar novos leitos no HMC, com recursos já disponíveis, e elogiou a implementação dos atendimentos espontâneos nas UBSs. “A gestão municipal foi assertiva ao garantir a execução de um serviço já previsto pelo Ministério da Saúde. Agora, é essencial capacitar as equipes para manter a eficiência e desafogar as UPAs”.

A secretária Lúcia Helena finalizou ressaltando o esforço contínuo da pasta: “nosso time está empenhado dia após dia no enfrentamento dessa epidemia. Já estamos observando resultados positivos, mas sabemos que há mais a ser feito. Seguiremos firmes, garantindo o cuidado e a saúde da população cuiabana”.

