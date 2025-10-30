Secretária articula com Governo Federal equipamentos esportivos para Nico Baracat

O Cemitério Municipal de Sinop se prepara para receber milhares de visitantes neste domingo (02), Dia de Finados. A data, marcada pela fé e pela lembrança dos entes queridos, contará com uma programação especial organizada pela Igreja Católica, com três missas ao longo do dia. A primeira celebração será às 8h, presidida pelo bispo diocesano Dom Canísio Klaus. A segunda celebração será às 10h, com o padre Heitor Euclides Maciel Marinho, da Igreja São Francisco de Assis. A terceira missa será às 16h, com o padre Marcelo Pereira da Costa, da Paróquia Santo Antônio.

O vigário da Catedral Sagrado Coração de Jesus, padre Marcos Quaini, destacou a importância espiritual e emocional que o Dia de Finados representa para os católicos e para toda a comunidade. “O Dia de Finados traz dois significados muito importantes. Primeiro, a recordação, a memória que fazemos dos nossos familiares e amigos que já se foram. É o dia de agradecer a Deus pela vida daqueles que partiram. Esse agradecimento se expressa no cuidado com a memória dos falecidos, que se manifesta na visita ao cemitério, no cuidado com os túmulos. É uma prática muito bonita desse dia, visitar os cemitérios”, afirmou.

Padre Marcos explicou ainda que muitas pessoas de outras cidades aproveitam a data para visitar os túmulos de parentes em Sinop. “Em nossa cidade nós recebemos também muitas pessoas de fora que vêm até aqui para visitar as sepulturas dos seus familiares. O segundo significado é a oração pelos falecidos. Nós rezamos pelas almas dos fiéis defuntos que estão em vias de purificação para que vejam a Deus. A nossa oração contribui nesse processo. Por isso, é importante rezar pelos falecidos para que eles tenham o seu merecido descanso em Deus”, completou.

Durante o dia, os visitantes terão momentos especiais de bênção e oração e poderão acompanhar as missas em três horários. “Neste domingo, haverá três momentos em que os fiéis poderão participar de alguma celebração eucarística junto ao Cemitério Municipal. As celebrações serão às 8h, às 10h e às 16h. Também vale lembrar que, após a missa das 8h, os padres e ministros passarão nas sepulturas, abençoando e realizando um momento de oração e atenção com os familiares que estão ali recordando seus entes queridos”, acrescentou o vigário.

Padre Marcos convidou toda a população para participar das celebrações. “Convido todos a participarem desse dia de oração. É um dia de agradecer a Deus pelo dom da nossa vida, mas também de recordar aqueles que já passaram por nossa história e rezar para que eles tenham paz em Cristo. Que possamos também refletir sobre o valor da vida, da nossa capacidade de amar e fazer o bem, para que um dia possamos também fazer em paz a nossa passagem”, concluiu.

Para receber o público esperado, a Prefeitura de Sinop realizou uma série de melhorias no Cemitério Municipal. A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos executou serviços de limpeza, pintura, remoção de entulhos, pequenos reparos e revitalização de espaços. A ação teve o objetivo de garantir mais conforto e segurança aos visitantes que passarão pelo local durante o feriado.

Além da manutenção, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Governo e Planejamento Estratégico, realizou o sorteio dos pontos de venda para os comerciantes ambulantes que atuarão no entorno do cemitério. Serão 56 espaços destinados à comercialização de produtos religiosos e alimentícios, com funcionamento autorizado entre sexta-feira (31) e domingo (02). Os visitantes encontrarão velas, flores, cruzes, terços, doces, salgados, sucos, refrigerantes e água.

A presença dos comerciantes também tem como objetivo oferecer mais comodidade às famílias que visitam o local, especialmente àquelas que vêm de outros municípios. Com as melhorias estruturais e a programação religiosa, a expectativa é que o Cemitério Municipal de Sinop receba milhares de pessoas durante todo o fim de semana, em um momento de fé e memória.