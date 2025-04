Secretaria da Mulher promove Armário Solidário e Feirão de Empregos

25/04/2025

Vereadora Michelly Alencar fiscaliza bairro São Gonçalo 3 e cobra solução para precariedade do asfalto

Débora Inácio – Assessoria da Vereadora Michelly Alencar

Atendendo ao apelo dos moradores do bairro São Gonçalo 3, em Cuiabá, a vereadora Michelly Alencar (União Brasil) realizou uma visita de fiscalização à comunidade para verificar de perto a situação precária das ruas, especialmente afetadas durante o período chuvoso. Acompanhada do secretário municipal de Obras, Reginaldo Teixeira, a parlamentar percorreu diversas vias do bairro, ouvindo os moradores e cobrando soluções imediatas.

A ação foi motivada por diversas reclamações dos residentes, que há anos convivem com a falta de infraestrutura. Em dias de chuva, a situação se agrava, dificultando o tráfego de veículos e até mesmo a locomoção a pé.

Durante a visita, o secretário de Obras destacou que já existe um ofício encaminhado ao Governo do Estado solicitando apoio para viabilizar as obras de pavimentação.

“Na nossa gestão, vamos reenviar um novo ofício reforçando esse pedido de apoio ao Governo. A situação das ruas está crítica, e com as chuvas, qualquer medida paliativa como o patrolamento pode agravar ainda mais o problema. A partir de maio, com a estiagem, poderemos iniciar intervenções mais efetivas”, explicou Reginaldo.

Michelly e o secretário fizeram questão de visitar todas as ruas do bairro, conhecendo de perto histórias como a do senhor Duquinha, morador há mais de 20 anos, e da dona Rosa, que há 16 anos espera por melhorias.

“Resido aqui há 16 anos e estou revoltada com a situação. Hoje mesmo choveu muito e as ruas viraram um verdadeiro rio. Solicitei a presença da vereadora e do secretário porque acredito que só com a presença do poder público as coisas podem mudar. Meu sentimento é de tristeza, não conseguimos mais andar aqui com nenhum tipo de transporte. Mas com essa visita, ganhamos uma nova esperança de que o asfalto finalmente será realidade”, desabafou a moradora.

A vereadora reforçou seu compromisso com a população e afirmou que continuará acompanhando de perto o andamento da demanda.

“Meu papel é estar junto da comunidade, ouvindo, cobrando e buscando soluções. Vamos continuar pressionando para que o asfalto chegue ao São Gonçalo 3 e traga dignidade para essas famílias”, afirmou Michelly Alencar.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT