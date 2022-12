Secretaria da Mulher realiza a último “Mulheres em Ação” de 2022 com edição especial de Natal

O projeto “Mulheres em Ação”, desenvolvido pela Secretaria Municipal da Mulher, teve sua última edição do ano realizada no sábado (17), na sede da pasta, localizada na Avenida Getúlio Vargas, região central da Capital. O evento aconteceu das 8h às 16h e ofereceu gratuitamente mais de 50 serviços, principalmente para a saúde da mulher.

A secretária municipal da Mulher, Cely Almeida, lembrou que o sucesso do programa é fruto do trabalho desenvolvido pela primeira-dama de Cuiabá, Marcia Pinheiro, que é a mentora do projeto. “Hoje estamos encerrando o programa “Mulheres em Ação de 2022” e resolvemos centralizar os serviços na Secretaria da Mulher, pois é de fácil acesso e temos a parceria e os serviços da Procuradoria Geral do Município (PGM), Secretaria de Mobilidade Urbana (SEMOB), Secretaria de Saúde. Além disso, são vários atendimentos e especialidades médicas, como o exame de CCO, vacinas, testes, serviços do Instituto Lions da Visão, estamos com a Central de regulação que caminha para as especialidades. A nossa primeira dama foi a idealizadora esse programa que atende as pessoas lá na ponta e estamos fazendo em todas as regiões de Cuiabá.

A procuradora do município, Juliette Caldas Migueis, cita que a Procuradoria de Cuiabá ofereceu atendimento em negociações de débitos e lembra que o “mutirão fiscal” vai até o dia 20 deste mês. “Atendemos os contribuintes com os descontos nos juros e multas oferecidos dentro do “mutirão fiscal”. E se pagar à vista o débito em atraso com o município, o desconto é de 60%. E em 12x, o desconto é de 50%, e em 24x a 42x vezes é de 30% e vale para IPTU , ISSQN, multas de trânsito e Meio Ambiente”, comentou ela.

A moradora do bairro Altos do Parque I, Gislaine Ramos de Campos, aproveitou o evento para realizar os exames de rotina da saúde da mulher. “Vim CCO e mamografia porque é muito importante para nós, mulheres ficarmos ligadas na nossa saúde. Eu fiquei sabendo do evento da Secretaria da Mulher por divulgação na escola municipal do meu bairro. Tirei um tempinho porque é sábado e no dia a dia a gente tem que se cuidar”, conta ela.

Já a moradora do São Gonçalo 3, Mariselha Brandão Moreira, foi atendida por um médico clínico-geral e realizou exames preventivos. “É muito bom isso aqui para nós, principalmente mulheres. Durante a semana enfrentamos uma correria e acabamos ficando sem tempo, mas, a Prefeitura com esse serviço ajuda muito a gente”, concluiu.

Os atendimentos fornecidos foram realizados pela Águas Cuiabá, Energisa, Delegacia da Mulher, Secretaria de Saúde com os atendimentos com psicólogos, ginecologistas, clínico geral e outros. O Instituto Lions da Visão, com encaminhamento para cirurgias de cataratas e atendimento normal de exames de vista. Também teve atendimento para a Central de Regulação que agendou mamografias e demais exames que foram solicitados no evento.