Secretaria da Saúde disponibiliza carteira a pacientes portadores de fibromialgia

A carteira estará disponível em duas versões, digital e física. Para requerer o paciente ou responsável deverá acessar o site da prefeitura www.varzeagrande.mt.govbr/links-uteis

Pacientes portadores de fibromialgia que residem, em Várzea Grande, já podem solicitar a Carteira de Identificação. A secretaria municipal de Saúde – por meio da Superintendência da Atenção Primária à Saúde – informa que o Município está disponibilizando, a partir de hoje (24), o documento, garantindo o reconhecimento e prioridade nos serviços públicos, conforme legislação vigente.

A fibromialgia é uma condição crônica que causa dor generalizada, fadiga e outros sintomas debilitantes. A identificação dos portadores auxilia no acesso a direitos e facilita o atendimento preferencial em locais onde seja necessário.

O superintendente da Atenção Primária à Saúde, Márcio Frederico de Macedo Arruda, explica que já foi solicitado aos portadores de fibromialgia para que atualizem o cadastro da carteirinha no site da prefeitura. “Muitos cadastros estão com pendências ou incompletos, daí a necessidade da atualização. Nosso painel de controle possui 163 usuários, sendo 72 aprovados e 91 cadastros incompletos, ou seja, com a ausência de laudo médico, comprovante de residência entre outros”.

A secretária Deisi Bocalon destacou mais esse avanço da secretaria de Saúde. “Fico feliz em participar dessa conquista para os pacientes portadores de fibromialgia. A doença é invisível, debilitante, e, muitas vezes o paciente sofre com a descrença dos familiares. Isso é mais um passo que demonstra o comprometimento da gestão Flávia Moretti e do vice-prefeito Tião da Zaeli para melhor a qualidade de vida dessas pessoas.”

PROCESSO – A carteira estará disponível em duas versões: digital e física. Para requerer a carteirinha o paciente ou responsável deverá acessar o site da prefeitura municipal www.varzeagrande.mt.govbr/links-uteis . Na página principal há um destaque com o link Cadastro para carteira do portador de fibromialgia, acessar clicando neste campo para ter acesso ao Formulário para Concessão do Cartão de Identificação da Pessoa com Fibromialgia, no qual o portador da doença deverá preencher e anexar todos os documentos.

Após esse procedimento aguardar a análise dos documentos em um prazo de 15 dias úteis. Sendo aprovado, a pessoa poderá emitir o pelo próprio site da prefeitura a carteira digital, ou ir na secretaria de Saúde para impressão.

DOCUMENTAÇÃO – Para ter acesso à carteirinha é necessário a apresentação dos seguintes documentos: Documento de identidade oficial com foto e assinatura da pessoa com fibromialgia (RG, CPF, ou CNH), Carteira do Sistema Único de Saúde (SUS), Comprovante de Endereço (que reside no município), Atestado médico: Referente à fibromialgia emitido no máximo há 6 meses.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT