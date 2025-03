Secretaria de Agricultura e Aquamat alinham estratégias para oferta de peixe na Semana Santa

Mais seis bairros da Capital serão atendidos com ações de tapa-buracos nesta quarta-feira (5). Os serviços integram a megaoperação que vem sendo executada pela Prefeitura de Cuiabá, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras Públicas. Os bairros contemplados são o Real Parque, Santa Isabel, Novo Milenium, Santa Terezinha, Dom Bosco e Jardim Europa.

As equipes se dividem no atendimento priorizando, segundo a programação das situações mais urgentes registradas pela população por meio do canal de atendimento ZapObras, via WhatsApp, no número (65) 9 9216-0484.

Os serviços incluem recapeamento e aplicação de manta asfáltica, observando os devidos cuidados de preparação do solo e o rastelamento para garantir melhor aderência ao receber o produto. Caminhões-caçamba e máquinas especializadas são utilizadas na execução do trabalho, o que exige atenção redobrada aos que passam pelos locais.

É possível que os moradores enfrentem alguns transtornos, mas precauções nesse sentido são tomadas, visando maior segurança, como isolamento da área com fitas zebradas, além da sinalização que resulta na melhor fluidez do trânsito nos trechos parcialmente interditados. Em casos de bloqueio total da via, desvios são coordenados pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob).

De acordo com o secretário municipal de Obras Públicas, Reginaldo Teixeira, o empenho da gestão visa sanar os problemas críticos envolvendo a malha viária, e proporcionar qualidade de vida aos moradores que almejam por ruas em boas condições de trafegabilidade. “O resultado é bom para todos, oportuniza maior segurança, seja motorista ou pedestres. E para o gestor, que vai sanando os problemas”, frisou.

#PraCegoVer

A foto mostra três trabalhadores executando o serviço de tapa-buracos em ruas de Cuiabá. Há um caminhão caçamba que auxilia com o produto utilizado no serviço.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT