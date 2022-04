Secretaria de Agricultura realiza capacitação de primeira turma do programa IMEX Cuiabá

A Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico iniciou nesta quinta-feira (31), a primeira turma de capacitação do programa de Importação e Exportação – IMEX Cuiabá, que integra o “Pra Frente Cuiabá”, uma iniciativa da gestão Emanuel Pinheiro que visa fortalecer as atividades econômicas do município.

O IMEX Cuiabá deve atrair mais parcerias para ações de fomento ao investimento em qualificação e capacitação de empreendedores e implantar a Câmara de Comércio Exterior. O novo programa será executado em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) Arco Norte Terminais e o Porto Seco de Cuiabá.

A primeira empresa a receber o treinamento foi a Haus Bier Cuiabá Cervejaria Artesanal. O curso de 12 horas foi ministrado em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), abordando assuntos como a pesquisa de produtos e serviços, as exigências a serem cumpridas, estratégias de vendas, marketing do produto, plano de negócios de importação, entre outros temas.

“O IMEX Cuiabá é uma estratégia fundamental para capacitar e auxiliar as micros, pequenas e médias empresas a iniciarem o processo de internacionalização de seus negócios, fomentando a cultura de importação e exportação de forma planejada, segura, eficaz e competitiva, como também fortalecer a atuação no mercado interno, impactando diretamente na otimização de custos e no aquecimento da economia local” explicou Dagmar Arantes, coordenador do programa.

O processo do IMEX é dividido em três etapas, a primeira é a elaboração do plano de negócios, que implica a identificação das alíquotas, dos impostos e logísticas para importação e exportação. Já a segunda etapa, está relacionada ao processo operacional de envio e recebimento de produtos. Por fim, a última etapa consiste no acompanhamento de todo o processo para garantir que o produto chegue ao destino final da forma adequada. Os processos de importação e exportação serão executados em recinto alfandegado, sob a supervisão dos órgãos aduaneiros, Receita Federal, Ministério de Agricultura e Anvisa.