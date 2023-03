Secretaria de Assistência abre 600 inscrições para 2ª etapa do Qualifica Mulher

A Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência abriu as inscrições, a partir desta quarta-feira (29), para os cursos do Qualifica Mulher diretamente nos Centros de Referência em Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas) e Centros de Convivência de Idosos (CCI) Maria Ignês, Aidêe Pereira e Padre Firmo.

Serão 600 vagas ofertadas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senai), referentes a segunda etapa, exclusiva para o público feminino com cursos entre 40 e 50 horas nas áreas de produção de pães e salgados, preparação de bolos e tortas, técnicas de depilação, design de sobrancelhas e depilação egípcia, noções das técnicas de manicure e pedicure e básico de escova de cabelo. “São cursos em diversos segmentos que qualificam essas mulheres para entrar no mercado de trabalho. São cursos rápidos, de qualidade que tiveram grandes resultados na primeira etapa, são mais de 400 certificações de mulheres que já buscam seu espaço no mercado” disse Rosana Abuttaka, diretora de educação Profissional do Senai. Leia mais: Chico 2000 participa de primeira reunião no TCE-MT sobre Interage 2023 O Qualifica já atendeu, desde 2017, mais de 6,6 mil pessoas, sendo deste total mais de 80% mulheres que buscam a independência financeira e, em alguns casos, a saída do ciclo da violência doméstica e familiar. “O Qualifica tem sido uma das nossas maiores bandeiras sociais e um dos maiores cases do prefeito Emanuel Pinheiro. Nós temos o objetivo de certificar até 10 mil pessoas ao final da gestão e garantir o sustento familiar e oportunidade para que as pessoas sejam menos dependentes do poder público”, disse a primeira-dama Márcia Pinheiro. Requisitos Noções das Técnicas de Manicure e Pedicure CPF/RG; Ensino Fundamental Completo; idade mínima 18 anos Produção de Pães, Doces e Salgados CPF/RG; Ensino Fundamental Incompleto; idade mínima 16 anos Preparo de Bolos e Tortas CPF/RG; Ensino Fundamental Incompleto; idade mínima 16 anos Técnicas em Depilação CPF/RG; Ensino Fundamental Completo; idade mínima 18 anos e ter algum conhecimento de atividade de depilação; Design de Sobrancelhas e Depilação Egípcia CPF/RG; Ensino Fundamental Incompleto; idade maior ou igual a 16 anos; profissional do segmento de beleza Leia mais: Sugestão de Pauta: Qualifica Mulher 2ª edição abrirá 600 vagas em nova etapa Básico de Escova de Cabelo CPF/RG; Ensino Fundamental Completo; idade maior ou igual a 16 anos

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT