Secretaria de Assistência participa de ação que vai ofertar 200 vagas de emprego para mulheres  

A Secretaria de Assistência Social de Várzea Grande estará participando no dia 30 de novembro, do evento Empregabilidade para Mulheres, promovido pela empresa de refrigerante Solar Coca Cola, junto à FIEMT (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso) e do SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), que irá ofertar 200 vagas de emprego, exclusivamente, para mulheres, que atuarão em diversos setores da empresa contratante.

A seletiva será realizada no SENAI, localizado no bairro Cristo Rei, das 8h às 17 horas. As interessadas deverão estar munidas de documentação pessoal. Essa iniciativa tem por objetivo promover maior acesso do público feminino ao mercado de trabalho, realizando a entrevista em um lugar centralizado e de forma humanizada.

A secretária de Assistência Social, Ana Cristina Vieira explica que o papel da secretaria, nesta parceria, está em fazer a mobilização das usuárias do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), assim como a preparação para o mercado de trabalho, por meio da oferta de qualificação profissional de forma gratuita junto aos parceiros.

“Já trabalhamos com essas perspectivas uma vez que o programa Qualifica + VG já vem atuando há algum tempo com a oferta de cursos de capacitação profissional, e alguns deles cursos em parceria com o próprio SENAI. Temos ainda grupos de whatsapp de usuários do sistema e que são informados todas as vezes que são lançados novos cursos em Várzea Grande. Vamos, agora neste momento, incentivar, por meio dessa da nossa rede de comunicação, essa oferta de trabalho disponibilizada às mulheres do nosso município com essas 200 vagas de emprego”, comemorou.

A titular da pasta disse ainda que se sente orgulhosa em poder fazer parte de um evento de grande importância para a população local, em especial, as mulheres, uma vez que muitas delas são chefes de família. “Participar de uma ação como essa nos deixa imensamente feliz porque esse é também o desejo do prefeito Kalil e da primeira-dama Kika Dorilêo que é de ampliar e fortalecer ainda mais políticas públicas voltadas para esse público em especial. A nossa parceria está assegurada e vamos fazer sim o chamando dessas mulheres para que participem desse evento”.

O coordenador do Núcleo de Qualificação Profissional da Secretaria de Assistência Social, Jovanil Flores da Silva, disse que além da seletiva de emprego, será montada no SENAI um ambiente dedicado à mulher, com espaço acolhedor onde serão realizadas palestras, sorteio de brindes e área dedicada à beleza. “Depois das entrevistas as mulheres poderão passar por esses ambientes e dispor também desses serviços”.

BENEFÍCIOS: A empresa contratante oferece vários benefícios aos seus trabalhadores dentre eles estão: Plano de Saúde, Plano Odontológico,Vale refeição ou refeitório, Vale transporte, Seguro de vida, Programa de saúde emocional e licença maternidade e paternidade estendida. Além disso, a empresa oferece também participação nos resultados Solar, consumo liberado a bebida nas dependência da empresa e descontos nos produtos do portfólio (Coca-cola bebidas).

SELETIVAS DE EMPREGOS: A secretaria de Assistência Social de Várzea Grande, por meio do Programa Qualifica + VG tem firmado parceria com importantes empresas e instituições na captação de vagas de emprego e, também apoio logístico para as seletivas realizadas no município. Várias ações já foram realizadas, durante este ano, com empresas do ramos de supermercados, frigoríficos e comércio em geral.

Com o instituto Euvaldo Lodi (IEL), foram disponibilizadas mais de 1.500 vagas de empregos, e em diversas áreas de atuação, o que possibilitou à população local buscar uma colocação no mercado de trabalho, por meio das vagas disponibilizadas à empresa que atua com essa mediação.

Quanto à parceria com a IEL, a secretária Ana Cristina disse que esta instituição vem somar às demais empresas parceiras que têm acreditado na gestão municipal e que vê em Várzea Grande, um município de oportunidades. “O nosso foco é a geração de emprego e renda porque queremos que as pessoas estejam inseridas no mercado de trabalho, e que conquistem a independência financeira”, completou.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT