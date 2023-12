Secretária de Assistência Social de Várzea Grande integra comitiva mato-grossense que participa da 13ª Conferência Nacional de Assistência Social, em Brasília 

A convite do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a equipe do Centro Pop (Centro de Referência Especializado à População em Situação de Rua), de Várzea Grande, participou na manhã desta quinta-feira (07) em Cuiabá, do “1º Mutirão Pop Rua”. A ação, voltada à inclusão social de pessoas em situação de rua, foi realizada na Praça Ipiranga, região central com atuação de diversos parceiros. O mutirão é uma estratégia de acesso à justiça que surgiu com a Resolução n. 425/2022 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A juíza federal Juliana Paixão, uma das organizadoras do evento, destacou a importância da ação para esse público em especial. “ Durante todo o dia oferecemos vários serviços que foram disponibilizados para esse grupo em especial, como emissão de documentos, corte de cabelo, manicure, varal solidário, e também apresentação cultural. Essa ação, inicialmente, está concenttada na capital, mas futuramente, iremos levar para outros municípios, a exemplo de Rondonópolis que é o segundo polo que apresenta um número expressivo de pessoas em situação de rua”.

O coordenador do Centro Pop, Fábio Reveles explica que o órgão municipal foi convidado para participar do evento e para levar pessoas que vivem em situação de rua, para também participar das atividades realizadas na praça. Fizemos o convite as pessoas que diariamente frequentam o Centro Pop, onde fazem a primeira refeição, para nos acompanhar e, para a nossa surpresa, 15 pessoas aceitaram o convite e foram prestigiar a ação Praça Ipiranga. Ao viver nas ruas muitos acabam perdendo a documentação pessoal, daí resolveram aproveitar a ação e fazer o documento, que foi disponibilizado na hora”.

Ele destacou ainda que o município de Várzea Grande realiza um trabalho voltado para esse público em especial, desde as primeiras horas do dia, com café da manhã e outros atendimentos socioassistencial. “Ouvimos as suas demandas e nos colocamos à disposição, porém a maioria resiste ao atendimento social”.

Reveles lembrou que em Várzea Grande existe uma casa de acolhimento com capacidade para 30 homens em situação de vulnerabilidade social. “O local foi inaugurado em maio do ano passado pelo prefeito Kalil Baracat com objetivo de ampliar as ações intersetoriais na promoção da qualidade de vida, em especial a esse público. As pessoas são convidadas a conhecer as estruturas da casa, mas muitos insistem em viver na rua”, comentou.

Fábio Reveles disse ainda que em Várzea Grande cerca de 150 pessoas estão hoje em situação de rua, mas muitos desses estão de passagem para outras regiões ou Estado. “No Centro Pop temos cadastrados 30 usuários. Conhecemos cada uma das pessoas que estão nesta condição de rua, seus problemas e angústias. Grande parte possui vícios com álcool e drogas, então buscamos levar a eles solidariedade, humanidade e carinho, embora muitos ainda tenham resistência a essa ajuda”, completou.

A coordenadora do CREAS (Centro de Referência Especializado em Assistência Social), Katlin Kalmom, presente também na ação, disse que a Secretaria de Assistência Social de Várzea Grande, vem desenvolvendo diversas ações na garantia de direitos a esse público. “Aos que aceitam ir para a Casa de Acolhimento Rogina Marques de Arruda, a equipe oferece alimentação completa, atendimento psicossocial, odontológico, documentação e também a oferta de cursos de capacitação profissional, para que futuramente possam se inserir ao mercado de trabalho. Atuamos em rede e todos os serviços são ofertados aqueles que buscam e queiram uma mudança de vida”, completou.

