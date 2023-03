Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer apoia evento comemorativo aos 104 anos da Capitania Fluvial de MT

A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, da Prefeitura de Cuiabá, apoia o evento comemorativo aos 104 anos da Capitania Fluvial de Mato Grosso (CFMT), que será realizado neste domingo (12), com apresentação musical. A Capitania Fluvial de Mato Grosso (CFMT), Organização Militar, está subordinada ao Comando do 6º Distrito Naval (Com6ºDN).

A partir das 19h30, na Praça Santos Dumont, em Cuiabá, a população poderá desfrutar de um momento de lazer ao som do Concerto da Banda da Marinha. O evento é aberto ao público e contará com a presença de autoridades civis e militares.

“Estamos felizes em fazer parte desse momento histórico. A gestão Emanuel Pinheiro apoia eventos dessa natureza, a fim de incentivar que a população participe e conheça as histórias dessas instituições que têm como responsabilidade a segurança da navegação, salvaguarda da vida humana”, declarou o secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Aluízio Leite.

Programação- Além do dia 12, haverá programação no sábado (11), com apresentação da Banda de Música, a partir das 19h30, no Shopping Estação e No dia 13 (segunda), Cerimônia Militar alusiva aos 104 anos da CFMT, na Avenida Oátomo Canavarros, 850 – Bela Vista.

Missão – A CFMT, com suas Agências Fluviais subordinadas (Cáceres, São Félix do Araguaia e Sinop), atua em ações de inspeção naval; no controle do tráfego aquaviário; na participação de busca e salvamento nos rios do estado, no apoio às atividades de combate à poluição hídrica; e realiza cursos do Ensino Profissional Marítimo, contribuindo para a formação de aquaviários.

Criação – A então Agência Fluvial de Cuiabá, estabelecida em 12 de março de 1919, foi elevada à Delegacia Fluvial de Cuiabá em 2009. Em razão da importância representativa e da intensa e crescente atividade fluvial e náutica esportiva desenvolvida no Estado de Mato Grosso, foi elevada, em 26 de abril 2019, à classificação de Capitania de 3ª Classe, com denominação de Capitania Fluvial de Mato Grosso e, no mesmo ano, à Capitania de 2ª Classe.

**Com informações da Capitania Fluvial de Mato Grosso