Secretaria de Cultura prepara programação especial em homenagem aos 303 anos de Cuiabá

A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, preparou uma programação especial em comemoração aos 303 anos de Cuiabá. Feiras de artesanato, espetáculos e festivais, estão entre as atividades que serão realizadas durante todo o mês e abril se estendendo até o iniciou de maio. Além disso, a Prefeitura de Cuiabá também é parceira das atividades macro-ecumênicas realizadas pela arquidiocese do Senhor Bom Jesus de Cuiabá.

“Neste ano vamos comemorar os 303 anos da nossa querida Cuiabá com uma belíssima programação preparada pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, além das ações em parceria com a arquidiocese, que fará diversas atividades em homenagem ao nosso padroeiro Senhor Bom Jesus de Cuiabá”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro.

O primeiro evento ocorre nesta quinta-feira (31), com a inauguração da imagem do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, a partir das 18h, no Marco Zero, na comunidade São Gonçalo Beira Rio. Já na sexta-feira (1), será realizada mais uma edição da Feira Popular de Artesanato, na Praça Alencastro.

No sábado (2), será realizada a Cavalgada em homenagem ao Senhor Bom Jesus. A programação começa às 8h com concentração no São Gonçalo Beira Rio. No domingo (3), será realizada a motociata “Pilotando com o Senhor Bom Jesus”, a partir das 6h, com concentração no Coxipó do Ouro. A partir das 7h30, ocorrerá o ciclismo “Pedalando com o Senhor Bom Jesus” com saída do Pedal da Semob do Parque das Águas.

Já na segunda-feira (4), a programação continua com o lançamento do livo “MARPHYSA”, de Dunga Rodrigues. A cerimônia será realizada a partir das 19h, no Cine Teatro Cuiabá. Na quarta-feira (6), serão realizados o lançamento do Festejo Cuiabano, a partir das 19h, no Sesc Arsenal e a estreia do curta “Angeluz Novos”, de Luiz Borges, no teatro Zulmira Canavarros, às 19h.

De 7 a 10 de abril, será realizado o Refestela Cuiabá, com feira de cultura e arte cuiabana, a partir das 16h, na Praça 8 de Abril. No mesmo período também será realizada a Copa Cuiabá, no estádio Eurico Gaspar Dutra e miniestádios da Capital.

Já na quinta-feira (8), aniversário de Cuiabá, a programação em homenagem aos 303 anos da Capital começa às 15h, com a romaria das águas na comunidade São Gonçalo Beira Rio, seguindo com a caminhada, a procissão e a quermesse do Senhor Divino, além de mais uma edição da Feira Popular na Praça que será realizada na Praça Alencastro.

As atividades preparadas pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer ainda continuam no sábado (9) e vão até o dia 8 de maio.

Confira a programação completa para celebração dos 303 anos de Cuiabá:

31/03– 18h: Inauguração da Imagem do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, no São Gonçalo Beira Rio;

01/04 – 7h: Feira Popular de Artesanato, na Praça Alencastro;

02/04– 8h: Cavalgada em homenagem ao Senhor Bom Jesus, no São Gonçalo Beira Rio;

03/04– 6h30: Pilotando com o Senhor Bom Jesus, no Coxipó do Ouro;

03/04– 7h30: Pedalando com o Senhor Bom Jesus, no Parque das águas;

04/04- 19h: Lançamento livro MARPHYSA de Dunga Rodrigues, no Cine Teatro Cuiabá;

06/04 – 19h: Lançamento do Festejo Cuiabano – Culinária, no Sesc Arsenal;

06/04 -19h: Estreia – Angeluz Novos – Curta de Luiz Borges, no Teatro Zulmira Canavarros;

7 a 10/04 – 16h: Refestela Cuiabá: Feira de Cultura e Arte Cuiabana; na Praça 8 de Abril;

7 a 10/04 – 7h30: Copa Cuiabá, no estádio Eurico Gaspar Dutra e miniestádios;

08/04– 15h: Navegando com o Senhor Bom Jesus, no São Gonçalo Beira Rio;

08/04 – 15h: Procissão, celebração e quermesse do Senhor Divino parceria com projeto Feira Popular Artesanato na Praça, na Praça Alencastro;

08/04– 16h: Caminhando com o Senhor Bom Jesus, na Praça do Porto;

09/04 – 16h: Reinauguração do busto do padre Firmo, na Praça da Saúde;

13/04 – 18h: Arte no Beco, Beco do Candeeiro;

14/04 -17h: Espetáculo Flor de Mamona -Dir. Luciene Carvalho – Conferência Municipal da Juventude, no auditório da Secretaria Municipal de Educação;

14/04 -18h: Arte no Beco, Beco do Candeeiro;

18/04 – 8h30: Espetáculo Cuiabá-MT Em Cena – Edmilson Maciel, Cine Teatro Cuiabá;

18/04 – 14h30: Desfile Afro e Indígena- Vivian Hair e Darlene Taukane/Eliane Xunakalo Bakairi, Cine Teatro Cuiabá;

19 e 20/04 – 20h: Espetáculo Flor de Mamona -Dir. Luciene Carvalho, Cine Teatro Cuiabá;

21 a 24/04 – 9h: 3º Festival da Pamonha, na comunidade Rio dos Peixes;

25/04 – 19h: Lançamento do Livro Vai Passar -da Profª. Jacy Proença e lançamento do Edital Cuiabá -Nossos Olhares 01/22 da Acilbras-MT, Cine Teatro Cuiabá;

29/04 – 19h: Prêmio Jejé de Oyá, Cine Teatro Cuiabá;

01/05 – 7h: 34ª Corrida Bom Jesus, saída da ponte Júlio Muller;

7 e 8/05 – 18h: Festival de Cultura Popular, Orla do Porto.

Programação pode sofrer alterações.