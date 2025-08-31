Cuiabá
Secretaria de Cultura realiza 4ª edição de feira com gastronomia, artesanato e música
Na próxima segunda-feira (1º de setembro), a Secretaria Municipal de Cultura promove a 4ª edição da Feira da Cultura, Sabor e Arte, um espaço dedicado a valorizar a economia criativa e dar visibilidade a pequenos produtores e artesãos que estão iniciando seus trabalhos. O evento acontece das 8h às 16h, na sede da Secretaria, localizada na Avenida Barão de Melgaço, no Centro de Cuiabá.
Com 55 expositores confirmados, o público poderá conhecer de perto a diversidade do artesanato local, além de saborear doces, tortas e pratos típicos da gastronomia cuiabana, como o tradicional peixe, a Maria Izabel, a farofa de banana e um saboroso feijão.
A programação cultural contará com apresentações musicais do Grupo Cuiabá Sonoro e do DJ Espinha, garantindo um ambiente ainda mais animado e acolhedor para visitantes e expositores.
De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, a feira é uma resposta a uma orientação direta do prefeito, que pediu especial atenção aos pequenos empreendedores e artesãos locais.
“Essa feira é uma oportunidade para os empreendedores da economia criativa que têm na arte sua principal fonte de renda e que carecem de espaços para apresentarem seus produtos e serviços artesanais e gastronômicos. Nosso objetivo é promover o encontro desses trabalhadores da cultura com seu potencial público consumidor”, destacou o secretário municipal de Cultura, Johnny Everson.
A Feira da Cultura, além de um ponto de encontro, se consolida como um ambiente de fortalecimento da produção artística e cultural, aproximando a comunidade dos talentos que dão vida à identidade cuiabana.
SERVIÇO
O que: Feira da Cultura, Sabor e Arte
Quando: Segunda-feira (01.09)
Horário: das 8h às 16h
Onde: Secretaria Municipal de Cultura – Av. Barão de Melgaço, nº 3.677, Centro.
#PraCegoVer
A foto mostra o espaço com as mesas dos expositores e visitantes, registrada em uma das edições realizadas no local.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Campanha 20Ver conquista novos lares para cerca de 30 cães
Lançada há cerca de 50 dias pela Prefeitura de Cuiabá, através da Bem-Estar Animal, a Campanha de Adoção 20Ver atingiu a marca de 28 animais adotados. A ação teve início em 10 de julho, com o objetivo de encontrar um novo lar para cães e gatos resgatados e que se encontram no canil municipal, vítimas de abandono e maus-tratos. A campanha não tem data para terminar. Interessados podem agendar visitas na sede da Bem-Estar Animal para conhecer os animais. Daí o nome “20Ver” (Vinte-ver), como se dissesse: eu vim te ver.
A Bem-Estar Animal também realiza feiras de adoção, e a próxima já tem data definida: será no dia 6 de setembro, no Parque Tia Nair, a partir das 16h.
Rayane Rodrigues, 32 anos, é uma das mais novas tutoras. Ela adotou dois cães de uma só vez. Eles são irmãos, viviam na mesma baia no canil e, comovida pela situação, não teve coragem de separá-los. Ela mora sozinha e também ajuda a cuidar de quatro animais que moram com sua avó.
“Recentemente perdi minha cachorrinha Lilica, o que foi muito difícil para mim. Alguns dias depois, vi uma postagem sobre um Chow-Chow para adoção e fiquei interessada. Fui ao abrigo, mas não consegui ficar com ele devido ao tamanho e à incompatibilidade com o gato que havia adotado recentemente. Fiquei triste, mas a Geovana, do Bem-Estar Animal, me disse que tinha alguns filhotes e perguntou se eu gostaria de ver. Ela me deu a opção de um macho e uma fêmea e, como uma boa libriana indecisa, acabei levando os dois para casa”, revelou Rayane.
Segundo ela, foi a melhor decisão que tomou. “Hoje minha casa está repleta de amor e tenho minhas ‘crianças’ me esperando todos os dias após minha rotina”, frisou.
Ela revelou fazer parte de uma família que tem os animais como prioridades, membros e amores. “Então, não existe outro motivo senão cuidar, resgatar e adotar. Fui criada com essa mentalidade e amor pelos animais, e tudo isso é sobre nossa família, que tem os animais como parte integrante das nossas vidas”.
Quem tiver interesse também pode se tornar tutor. Basta ser maior de 18 anos e passar por uma entrevista prévia, que avalia o real interesse pelo animal.
De acordo com a diretora da BEA, Morgana Thereza Ens, o importante é que os animais encontrem um ambiente saudável e feliz que garanta o seu bem-estar. “Animal é para a vida toda, portanto, amor para sempre. Temos que ter essa consciência na hora de adotar. Eles são amáveis e retribuem o carinho”, frisou.
Em caso de adoção de animais que ainda não alcançaram a idade para castração, a Prefeitura custeia o procedimento na idade viável.
Mais informações por meio do WhatsApp (65) 99207-4318.
#PraCegoVer
A foto que ilustra o texto mostra a tutora e sua mãe com os dois cãezinhos adotados ainda na Bem-Estar Animal.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Mais de 74 mil cadastros são realizados no programa habitacional Casa Cuiabana em 40 dias
O programa habitacional Casa Cuiabana já conta com 74.752 cadastros efetivados desde a abertura das inscrições, no último dia 15 de julho. O número expressivo foi alcançado em apenas 40 dias e demonstra a grande procura da população cuiabana pelo benefício.
A iniciativa, promovida pela Prefeitura de Cuiabá, é coordenada pela Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, com apoio da Secretaria Municipal da Mulher, e possibilita inscrições tanto de forma on-line quanto presencial. O prazo para participar segue até 19 de setembro de 2025.
A escolha das famílias será feita por meio de sorteio público, o que assegura igualdade de oportunidades e total transparência no processo.
Os interessados podem realizar o cadastro diretamente pelo site casacuiabana.cuiaba.mt.gov.br ou em pontos físicos de atendimento distribuídos pela cidade:
– Secretaria de Habitação (Praça Alencastro, nº 158 – Centro): 200 senhas diárias (150 comuns e 50 preferenciais);
– Secretaria da Mulher (Av. Getúlio Vargas, nº 400): 100 senhas diárias (75 comuns e 25 preferenciais), exclusivas para mulheres;
– Centros de Referência da Assistência Social (CRAS): atendimento disponível desde o dia 16 de julho;
– Sine Municipal: vans itinerantes funcionando das 9h às 16h;
– Sede da Prefeitura de Cuiabá: plantões de final de semana, aos sábados das 8h15 às 18h e aos domingos das 8h15 às 12h.
O programa é voltado para famílias com renda mensal bruta de até R$ 2.850, que não possuam imóvel em seu nome e que nunca tenham sido contempladas em projetos habitacionais do município.
A seleção seguirá critérios nacionais de prioridade, como:
– Mulheres chefes de família;
– Pessoas negras;
– Idosos;
– Pessoas com deficiência;
– Famílias com crianças ou adolescentes;
– Portadores de doenças graves ou raras;
– Mulheres vítimas de violência doméstica;
– Indígenas e quilombolas;
– Moradores de áreas de risco;
– Famílias que tiveram contratos habitacionais rescindidos de forma involuntária.
Para validar o cadastro, será necessário apresentar documentos comprobatórios e NIS (Número de Identificação Social) atualizado.
Os sorteios das unidades habitacionais serão realizados de forma gradual, ao longo dos próximos três anos, conforme a liberação dos imóveis. Os resultados estarão disponíveis na Gazeta Municipal e no site oficial da Prefeitura de Cuiabá.
A gestão municipal também faz um alerta para possíveis golpes. A inscrição é gratuita e só pode ser feita pelos canais oficiais. Não existe pré-cadastro por terceiros ou cobrança de taxas.
#PraCegoVer
A imagem mostra servidores da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária em atendimento a munícipes durante cadastros do programa habitacional Casa Cuiabana.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
