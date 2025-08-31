Secretaria de Cultura realiza 4ª edição de feira com gastronomia, artesanato e música

Lançada há cerca de 50 dias pela Prefeitura de Cuiabá, através da Bem-Estar Animal, a Campanha de Adoção 20Ver atingiu a marca de 28 animais adotados. A ação teve início em 10 de julho, com o objetivo de encontrar um novo lar para cães e gatos resgatados e que se encontram no canil municipal, vítimas de abandono e maus-tratos. A campanha não tem data para terminar. Interessados podem agendar visitas na sede da Bem-Estar Animal para conhecer os animais. Daí o nome “20Ver” (Vinte-ver), como se dissesse: eu vim te ver.

A Bem-Estar Animal também realiza feiras de adoção, e a próxima já tem data definida: será no dia 6 de setembro, no Parque Tia Nair, a partir das 16h.

Rayane Rodrigues, 32 anos, é uma das mais novas tutoras. Ela adotou dois cães de uma só vez. Eles são irmãos, viviam na mesma baia no canil e, comovida pela situação, não teve coragem de separá-los. Ela mora sozinha e também ajuda a cuidar de quatro animais que moram com sua avó.

“Recentemente perdi minha cachorrinha Lilica, o que foi muito difícil para mim. Alguns dias depois, vi uma postagem sobre um Chow-Chow para adoção e fiquei interessada. Fui ao abrigo, mas não consegui ficar com ele devido ao tamanho e à incompatibilidade com o gato que havia adotado recentemente. Fiquei triste, mas a Geovana, do Bem-Estar Animal, me disse que tinha alguns filhotes e perguntou se eu gostaria de ver. Ela me deu a opção de um macho e uma fêmea e, como uma boa libriana indecisa, acabei levando os dois para casa”, revelou Rayane.

Segundo ela, foi a melhor decisão que tomou. “Hoje minha casa está repleta de amor e tenho minhas ‘crianças’ me esperando todos os dias após minha rotina”, frisou.

Ela revelou fazer parte de uma família que tem os animais como prioridades, membros e amores. “Então, não existe outro motivo senão cuidar, resgatar e adotar. Fui criada com essa mentalidade e amor pelos animais, e tudo isso é sobre nossa família, que tem os animais como parte integrante das nossas vidas”.

Quem tiver interesse também pode se tornar tutor. Basta ser maior de 18 anos e passar por uma entrevista prévia, que avalia o real interesse pelo animal.

De acordo com a diretora da BEA, Morgana Thereza Ens, o importante é que os animais encontrem um ambiente saudável e feliz que garanta o seu bem-estar. “Animal é para a vida toda, portanto, amor para sempre. Temos que ter essa consciência na hora de adotar. Eles são amáveis e retribuem o carinho”, frisou.

Em caso de adoção de animais que ainda não alcançaram a idade para castração, a Prefeitura custeia o procedimento na idade viável.

Mais informações por meio do WhatsApp (65) 99207-4318.

#PraCegoVer

A foto que ilustra o texto mostra a tutora e sua mãe com os dois cãezinhos adotados ainda na Bem-Estar Animal.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT