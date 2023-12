Secretaria de Educação certifica profissionais da rede municipal de ensino

Gestores e profissionais da Educação da rede municipal de Várzea Grande receberam a certificação pela conclusão do curso de Formação de Liderança Escolar, promovido pelo Centro Lemann. A cerimônia de entrega dos certificados aconteceu na tarde de terça-feira, 5, no Buffet Flor do Cerrado, com a participação do prefeito Kalil Baracat.

Em suas palavras, o prefeito Kalil Baracat destacou as ações da Secretaria municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer pelas obras de reforma e ampliação de quase 100% das unidades, da entrega das novas unidades e da valorização dos profissionais pela realização de cursos, capacitações e formações dos servidores da pasta. “Nós que viemos de uma família de professores sabemos da importância da educação, por isso fizemos questão de promover o enquadramento por nível e por classe de mais de 2 mil servidores de carreira da Educação” afirmou.

De acordo com o secretário Silvio Fidelis, o município fez a adesão ao programa no ciclo 2022/2023, fazendo parte da primeira turma do Programa de Formações de Lideranças Educacionais. “O Programa de Formação tem o objetivo de fortalecer o compromisso e a capacidade dos gestores e profissionais que acompanham diretores e escolas para promover o desenvolvimento integral com qualidade e equidade, provocando um processo profundo de transformação pessoal e profissional na gestão da rede municipal” explicou.

O representante do Centro Lemann no evento, James Pahim, que coordenou o último encontro presencial dos participantes, ressaltou que “a expectativa do Programa de Formação é contribuir para que essas lideranças, assim como suas redes e escolas, aprimorem sua gestão com foco no pedagógico, cultivem altas expectativas em relação à aprendizagem e desenvolvimento integral dos estudantes, fazendo um melhor uso dos conhecimentos adquiridos para embasar as tomadas de decisões, reduzir as desigualdades entre as escolas e dentro de cada uma delas, de forma a assegurar educação de qualidade para todos”.

Para o secretário Silvio Fidelis, a Educação municipal está apresentando resultados positivos porque conta com o apoio do prefeito Kalil Baracat e da Câmara Municipal. “O prefeito acompanha todas as ações e vibra com os resultados, porque ele vem de uma família de educadores. Então, isso é importante e esse envolvimento faz a diferença. Nós temos hoje uma rede com 93 gestores, com 32 mil alunos, uma rede que busca interagir e que faz a diferença. Cada diretor e diretora fazem seu trabalho, com o coordenador, com os profissionais que estão na escola, no dia a dia da família, onde tem um envolvimento e onde se busca solucionar os problemas. Isso é muito importante e gratificante” reforçou.

Apoiador da escola em tempo integral, Silvio lembrou que “A Escola de Tempo Ampliado (ETA), atualmente atende alunos de 38 escolas e que ano que vem vai atender 44 escolas de acordo com a proposta do prefeito para seu último ano de mandato. Teremos então 44 escolas ETA e seis escolas em tempo integral” comemorou.

O curso de Formação de Liderança Escolar, que é uma pós-graduação e especialização em gestão de equidade, formação de líderes gestores, foi realizado em modalidade híbrida com aulas online e três encontros formativos presenciais, formou 95 profissionais da rede municipal.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT