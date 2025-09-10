Secretaria de Educação cria Selo de Excelência para fortalecer gestão escolar na rede estadual

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) levou crianças e adolescentes atendidos em Centros de Atenção Psicossocial de Cuiabá e Várzea Grande ao Cine Teatro Cuiabá, nesta terça-feira (9.9), para uma tarde de cinema. A ação integra a programação do Setembro Amarelo, mês dedicado à promoção da vida e prevenção ao suicídio.

A mobilização “CAPSi vai ao Cine Teatro!” foi realizada pela SES em parceria com o Cine Teatro de Cuiabá, o Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil de Várzea Grande (CAPSi), o Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil Adolescer (CAPS Adolescer) e o Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil Curumim.

Os pacientes assistiram ao filme “Divertidamente”, que traz a temática do cuidado e atenção às emoções durante o desenvolvimento de uma criança. O filme escolhido proporcionou que crianças, adolescentes e suas famílias pudessem, durante 90 minutos, se identificar nos conflitos humanos básicos e, dessa forma, conseguir conhecer, reconhecer e nomear suas próprias emoções e sentimentos.

A aposentada Coracir Maria de Rezende, 59 anos, levou os bisnetos Carlos Henrique, de 7 anos, e João Lucas, que vai fazer dois anos, e elogiou a ação pela importância da interação com outras crianças. O bisneto mais velho tem hiperatividade, dois tipos de transtorno e é paciente do CAPSi Curumim.

“Eu achei bom, maravilhoso. As crianças amaram, eu também. Espero que tenha mais vezes. Fazer esses eventos pra nós, porque a gente fica em casa, não é a mesma coisa que estar em casa quando você sai, fica no meio de muita gente, as crianças vêem, aplaudem. Eu achei maravilhoso, e que aconteça muito mais vezes”, disse Coracir.

Já o conferente de carga e descarga, Igor Rafael de Sousa, 34 anos, morador do bairro Jardim Shangri-lá, levou o filho autista e parabenizou toda a equipe que realizou o evento.

“Quando nós temos a oportunidade de sair com o pessoal para um evento como este aqui é muito bacana, tanto para os pais, mas principalmente para as crianças. Como ele é muito agitado: pode ver que ele não fica muito tempo parado num lugar, tenho que estar sempre atento ao que ele vai fazer, no que ele vai subir, o que ele vai pegar, porque tudo o que ele vai fazer pode se machucar, pode agredir outra pessoa, pode machucar outra pessoa. Mas tem o momento dele também, que ele é muito carinhoso, amoroso, amigo”, afirmou.

A dona de casa Adilma Cardoso de Sá, 46 anos, tem um filho de 18 anos que tem autismo, déficit de atenção, deficiência cognitiva e hiperatividade, e também elogiou a ação.



“Para ele vir em locais com música, assistir a um filme, acompanhado de outras pessoas é importante, pois é uma forma de ele se desenvolver e se divertir. Ele fica bem alegre, ele sempre participa do grupo dele, que é do CAPSi infantil de Várzea Grande. E é bem importante, porque assim ele tem um convívio maior com as pessoas e aceitação melhor”, afirmou.

Segundo a psicóloga Valéria Vuolo, da área técnica de saúde mental da Coordenação de Organização de Redes de Atenção à Saúde da SES-MT, o objetivo do evento foi de proporcionar a essas crianças, adolescentes e familiares a vivência de uma experiência socialmente comum, mas que muitos conheceram pela primeira vez.

“Essa ação que a gente pensou é de realmente de promoção da vida e nada melhor para promover vida que a arte. A arte, ela é o tratamento da saúde mental. O contato com a arte, ver a arte, fazer a arte em todos os sentidos, mesmo que seja pintar o sete. Isso é saúde mental. Então, esse é o primeiro passo de uma ação em parceria que a SES vai fazer com os serviços, pensando nesse cuidado em liberdade, o quanto é importante para eles e para os familiares”, afirmou.

De acordo com a psicóloga e responsável técnica pela área da Promoção da Vida, da Cultura da Paz e Prevenção do Suicídio da SES, Milady Oliveira, o cuidado em saúde mental é muito mais do que apenas terapia individual e remédio.

“Para estar nesse espaço, ocupando o território de Cuiabá, os espaços que são de arte, de lazer, e que é mais que diversão. Isso aqui também é um momento de inclusão social, de fazer parte da sociedade como um todo. O que a SES busca com essa ação é que essas crianças possam se sentir pertencentes, saber que esse espaço é para todo mundo.”, explicou.

Conforme Bruna Rosa de Almeida, psicóloga do CAPSi de Várzea Grande, a unidade ficou muito satisfeita de poder ofertar essa ação para além dos muros do CAPSi.

“Essa participação dos nossos usuários, do CAPSi de Várzea Grande, é muito importante para que eles consigam circular em lugares extra CAPS, porque muitos vivenciam a sua vida somente dentro do seu ambiente familiar, das suas casas. Eles vivenciam essas dificuldades da inclusão social, então essa ação que estamos fazendo aqui no Cine Teatro foi muito bem recebida pelos pacientes e pelos familiares”, concluiu Bruna.

Os “Doutores Palhaços” do Hospital Estadual Santa Casa, também da SES-MT, participaram da ação para divertir as crianças e adolescentes. As servidoras Cinthya Machado, Silvanete Pereira, Irinildes Penha e Elaine Oiamaré vivem, respectivamente, as palhaças Dra. Pantufa, Dra. Nete Gorete, Dra. Fominha e Dra. Maribel.

