Secretaria de Educação cria Selo de Excelência para fortalecer gestão escolar na rede estadual
A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) instituiu o Modelo de Excelência em Gestão Escolar (Meg-Educação), que estabelece critérios de avaliação para as escolas da rede estadual. A medida (Portaria N° 822/2025/GS/SEDUC/MT), publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (10.9), cria também o Selo de Excelência em Gestão Escolar, voltado à reconhecer boas práticas nas escolas estaduais e fortalecer a qualidade da educação.
O novo modelo tem como objetivo estimular a melhoria contínua das escolas, com avaliações baseadas em evidências e na metodologia de gestão ciclo PDCA – planejar, executar, verificar e agir. A proposta é integrar a gestão pedagógica e administrativa ao planejamento estratégico do Programa EducAção 10 anos, que orienta as políticas públicas da rede estadual.
Com o Selo de Excelência, a secretaria pretende valorizar os gestores que adotam práticas organizacionais eficientes, participativas e alinhadas às diretrizes estaduais e nacionais. Além disso, a medida busca ampliar a capacidade das escolas em realizar diagnósticos sobre sua própria realidade, identificar pontos fortes e aspectos que precisam de melhorias, além de elaborar planos de ação estratégicos conforme as demandas locais.
Para garantir a implementação correta do modelo, os gestores escolares e equipes técnicas deverão participar de uma formação específica. O treinamento vai abordar fundamentos do ciclo PDCA, critérios de avaliação, documentos de referência e ferramentas de monitoramento. Durante o processo, as equipes também farão uma autoavaliação institucional para identificar seu ponto de partida.
A Seduc vai disponibilizar às escolas todos os materiais de apoio, como formulários, checklists e orientações técnicas, assegurando condições iguais para a preparação das avaliações. As formações poderão ser presenciais, híbridas ou remotas, conforme cronograma definido pela secretaria, e ocorrerão antes do início dos ciclos de avaliação.
O processo seguirá os princípios da transparência, previstos na Lei de Acesso à Informação (Lei Federal nº 12.527/2011). Isso significa que os resultados e procedimentos serão divulgados publicamente, resguardando apenas dados pessoais e informações sigilosas.
Exposição Mundos Sobrepostos será encerrada nesta quarta (10) na Galeria Lava Pés
O público tem até esta quarta-feira (10.9) para conhecer a exposição “Mundos Sobrepostos entre o Real e o Imaginário”, que está em cartaz na Galeria Lava Pés, em Cuiabá. A mostra de muralismo total, criada nos traços fluídos e cores vibrantes do artista Luis Badaró, estará aberta para visitação até as 18h. A celebração de despedida oficial ocorrerá a partir das 19h.
A exposição foi aberta em abril deste ano e, durante quatro meses, transformou o equipamento cultural da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) em uma obra de arte viva. Com todas as paredes pintadas em camadas de dimensões sobrepostas de criaturas e elementos surreais, cada canto da galeria fez parte de um grande mosaico interligado.
Numa narrativa interligada, o visitante pode explorar diferentes perspectivas e interpretações no espaço que conta uma história contínua, onde cada parede dialoga com as demais. Com obras vibrantes, formas fluídas e atmosfera cósmica, a exposição cria uma imersão em camadas subjetivas e visuais que estimulam o olhar e os sentidos.
Conforme o livro de registro de visitação da Galeria Lava Pés, cerca de 2 mil pessoas visitaram a exposição no período em que ficou em cartaz. Além disso, a realização de visitas guiadas de 15 escolas, com finalidade pedagógica e formativa, trouxe ao espaço cerca de 1 mil alunos.
Destaca-se a visita da Associação Mato-grossense dos Cegos (AMC), que levou pessoas com deficiência visual para conhecerem, por meio tátil, a exposição. A visitação ocorreu nesta quarta-feira (10.9).
De acordo com a curadora da exposição, Jaqueline Pessôa, a mostra cumpriu seu objetivo de construir uma experiência que fosse além da contemplação estética, para se tornar um espaço vivo de criatividade, inovação e inclusão.
“A exposição Mundos Sobrepostos refletiu o compromisso com uma cultura criativa plural e inclusiva, conectando diferentes públicos e territórios. Hoje encerramos a mostra presencial, mas parte dela seguirá eternizada no ambiente virtual, com audiodescrição, garantindo que a experiência continue acessível a todos”, destaca.
Sobre o artista e a curadoria
Luis Badaró é arquiteto e artista visual natural de Rondonópolis (MT). Sua produção transita entre o desenho, a pintura, o muralismo e a criação de mundos imaginários, povoados por criaturas híbridas, tramas oníricas e símbolos de uma mitologia própria. Com forte influência da arte urbana, da temática cósmica e das questões existencialistas, suas obras nos conduzem a dimensões que desafiam a lógica e expandem os sentidos.
A curadoria da exposição é de Jaqueline Pessôa, referência na cena artística contemporânea, que desenvolve projetos que entrelaçam arte, educação e acessibilidade, promovendo ações formativas com impacto cultural e social.
SES promove tarde de lazer a pacientes de três CAPS no Cine Teatro Cuiabá
A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) levou crianças e adolescentes atendidos em Centros de Atenção Psicossocial de Cuiabá e Várzea Grande ao Cine Teatro Cuiabá, nesta terça-feira (9.9), para uma tarde de cinema. A ação integra a programação do Setembro Amarelo, mês dedicado à promoção da vida e prevenção ao suicídio.
A mobilização “CAPSi vai ao Cine Teatro!” foi realizada pela SES em parceria com o Cine Teatro de Cuiabá, o Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil de Várzea Grande (CAPSi), o Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil Adolescer (CAPS Adolescer) e o Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil Curumim.
Os pacientes assistiram ao filme “Divertidamente”, que traz a temática do cuidado e atenção às emoções durante o desenvolvimento de uma criança. O filme escolhido proporcionou que crianças, adolescentes e suas famílias pudessem, durante 90 minutos, se identificar nos conflitos humanos básicos e, dessa forma, conseguir conhecer, reconhecer e nomear suas próprias emoções e sentimentos.
A aposentada Coracir Maria de Rezende, 59 anos, levou os bisnetos Carlos Henrique, de 7 anos, e João Lucas, que vai fazer dois anos, e elogiou a ação pela importância da interação com outras crianças. O bisneto mais velho tem hiperatividade, dois tipos de transtorno e é paciente do CAPSi Curumim.
Coracir Maria de Rezende com os bisnetos Carlos Henrique e João Lucas
“Eu achei bom, maravilhoso. As crianças amaram, eu também. Espero que tenha mais vezes. Fazer esses eventos pra nós, porque a gente fica em casa, não é a mesma coisa que estar em casa quando você sai, fica no meio de muita gente, as crianças vêem, aplaudem. Eu achei maravilhoso, e que aconteça muito mais vezes”, disse Coracir.
Já o conferente de carga e descarga, Igor Rafael de Sousa, 34 anos, morador do bairro Jardim Shangri-lá, levou o filho autista e parabenizou toda a equipe que realizou o evento.
Igor Rafael de Sousa com o filho no evento
“Quando nós temos a oportunidade de sair com o pessoal para um evento como este aqui é muito bacana, tanto para os pais, mas principalmente para as crianças. Como ele é muito agitado: pode ver que ele não fica muito tempo parado num lugar, tenho que estar sempre atento ao que ele vai fazer, no que ele vai subir, o que ele vai pegar, porque tudo o que ele vai fazer pode se machucar, pode agredir outra pessoa, pode machucar outra pessoa. Mas tem o momento dele também, que ele é muito carinhoso, amoroso, amigo”, afirmou.
A dona de casa Adilma Cardoso de Sá, 46 anos, tem um filho de 18 anos que tem autismo, déficit de atenção, deficiência cognitiva e hiperatividade, e também elogiou a ação.
Adilma Cardoso de Sá com Bruna Rosa de Almeida, psicóloga do CAPSi de Várzea Grande
“Para ele vir em locais com música, assistir a um filme, acompanhado de outras pessoas é importante, pois é uma forma de ele se desenvolver e se divertir. Ele fica bem alegre, ele sempre participa do grupo dele, que é do CAPSi infantil de Várzea Grande. E é bem importante, porque assim ele tem um convívio maior com as pessoas e aceitação melhor”, afirmou.
Segundo a psicóloga Valéria Vuolo, da área técnica de saúde mental da Coordenação de Organização de Redes de Atenção à Saúde da SES-MT, o objetivo do evento foi de proporcionar a essas crianças, adolescentes e familiares a vivência de uma experiência socialmente comum, mas que muitos conheceram pela primeira vez.
“Essa ação que a gente pensou é de realmente de promoção da vida e nada melhor para promover vida que a arte. A arte, ela é o tratamento da saúde mental. O contato com a arte, ver a arte, fazer a arte em todos os sentidos, mesmo que seja pintar o sete. Isso é saúde mental. Então, esse é o primeiro passo de uma ação em parceria que a SES vai fazer com os serviços, pensando nesse cuidado em liberdade, o quanto é importante para eles e para os familiares”, afirmou.
De acordo com a psicóloga e responsável técnica pela área da Promoção da Vida, da Cultura da Paz e Prevenção do Suicídio da SES, Milady Oliveira, o cuidado em saúde mental é muito mais do que apenas terapia individual e remédio.
“Para estar nesse espaço, ocupando o território de Cuiabá, os espaços que são de arte, de lazer, e que é mais que diversão. Isso aqui também é um momento de inclusão social, de fazer parte da sociedade como um todo. O que a SES busca com essa ação é que essas crianças possam se sentir pertencentes, saber que esse espaço é para todo mundo.”, explicou.
Conforme Bruna Rosa de Almeida, psicóloga do CAPSi de Várzea Grande, a unidade ficou muito satisfeita de poder ofertar essa ação para além dos muros do CAPSi.
“Essa participação dos nossos usuários, do CAPSi de Várzea Grande, é muito importante para que eles consigam circular em lugares extra CAPS, porque muitos vivenciam a sua vida somente dentro do seu ambiente familiar, das suas casas. Eles vivenciam essas dificuldades da inclusão social, então essa ação que estamos fazendo aqui no Cine Teatro foi muito bem recebida pelos pacientes e pelos familiares”, concluiu Bruna.
Os “Doutores Palhaços” do Hospital Estadual Santa Casa, também da SES-MT, participaram da ação para divertir as crianças e adolescentes. As servidoras Cinthya Machado, Silvanete Pereira, Irinildes Penha e Elaine Oiamaré vivem, respectivamente, as palhaças Dra. Pantufa, Dra. Nete Gorete, Dra. Fominha e Dra. Maribel.
“Doutora Palhaça” da Santa Casa abraça criança durante a ação da SES
