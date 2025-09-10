Secretaria de Educação de MT regulamenta sistema de avaliação para monitorar aprendizagem

A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) regulamentou a realização da Avaliação Somativa do Sistema de Avaliação Educacional de Mato Grosso (AvaliaMT). A medida (Portaria nº 779/2025), publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (10.09), define regras para acompanhar a aprendizagem dos estudantes e apoiar políticas públicas voltadas à qualidade do ensino.

O AvaliaMT é um sistema de avaliação externa em larga escala, alinhado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e ao Documento de Referência Curricular de Mato Grosso.

O objetivo é desenvolver indicadores educacionais, acompanhar o desempenho dos alunos e estimular ações conjuntas entre estado e municípios.

A aplicação da avaliação ficará a cargo do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd/UFJF), que será responsável pela logística, execução e publicação dos resultados. O modelo será censitário, abrangendo alunos da rede estadual e municipal em diferentes etapas.

O público-alvo da avaliação inclui todas as escolas públicas estaduais e municipais, tanto urbanas quanto rurais, que ofertam ensino regular do 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º ao 4º ano do Ensino Médio.

Ficam de fora as turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA), socioeducativo, sistema prisional e serviços especializados de Educação Especial não vinculados ao ensino regular.

A Seduc reforça que estudantes público-alvo da Educação Especial (Paede) participarão da Avaliação Somativa, desde que tenham os dados atualizados no Censo Escolar do Inep.

As secretarias municipais deverão informar as escolas indígenas que não farão parte da edição de 2025.

