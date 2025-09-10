MATO GROSSO
Secretaria de Educação de MT regulamenta sistema de avaliação para monitorar aprendizagem
A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) regulamentou a realização da Avaliação Somativa do Sistema de Avaliação Educacional de Mato Grosso (AvaliaMT). A medida (Portaria nº 779/2025), publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (10.09), define regras para acompanhar a aprendizagem dos estudantes e apoiar políticas públicas voltadas à qualidade do ensino.
O AvaliaMT é um sistema de avaliação externa em larga escala, alinhado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e ao Documento de Referência Curricular de Mato Grosso.
O objetivo é desenvolver indicadores educacionais, acompanhar o desempenho dos alunos e estimular ações conjuntas entre estado e municípios.
A aplicação da avaliação ficará a cargo do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd/UFJF), que será responsável pela logística, execução e publicação dos resultados. O modelo será censitário, abrangendo alunos da rede estadual e municipal em diferentes etapas.
O público-alvo da avaliação inclui todas as escolas públicas estaduais e municipais, tanto urbanas quanto rurais, que ofertam ensino regular do 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º ao 4º ano do Ensino Médio.
Ficam de fora as turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA), socioeducativo, sistema prisional e serviços especializados de Educação Especial não vinculados ao ensino regular.
A Seduc reforça que estudantes público-alvo da Educação Especial (Paede) participarão da Avaliação Somativa, desde que tenham os dados atualizados no Censo Escolar do Inep.
As secretarias municipais deverão informar as escolas indígenas que não farão parte da edição de 2025.
MATO GROSSO
Estudante de MT é bicampeão da prova de Potência Máxima do ciclismo nos Jogos da Juventude
O estudante de Marcelândia (a 642 km de Cuiabá), Jackson Ferreira, de 17 anos, conquistou as primeiras medalhas de ouro dos Jogos da Juventude, nesta quarta-feira (10.9), em Brasília (DF). Organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), a competição nacional reúne 4.700 atletas de todo o país, com idade entre de 15 e 17 anos, em 20 modalidades esportivas, até o dia 25 de setembro.
Jackson foi campeão na modalidade de ciclismo potência máxima, chegando a 1.649 watts (W). Com seu resultado ainda contribuiu para que Mato Grosso levasse o ouro também na dupla mista, ao lado de Camila Daeuble, de 15 anos.
“Eu me preparei bastante, é a primeira vez que eu disputo uma competição fora do meu Estado. Nasci numa pequena cidade, chamada Marcelândia, e voltar para casa com duas medalhas de ouro, conquistadas já no primeiro dia de competições, é demais”, destaca Jackson.
A prova de ciclismo potência desafia jovens atletas a realizarem um sprint de 6 segundos em disputas masculinas, femininas e duplas mistas, e é inspirada em um protocolo de testes da União Ciclística Internacional (UCI).
Jackson é estudante da Escola Estadual Paulo Freire, em Marcelândia. Já Camila estuda na Escola Estadual 13 de maio, em Tangará da Serra. Os dois fazem parte do primeiro grupo de atletas que representam Mato Grosso nos Jogos da Juventude 2025.
No total, o Governo de Mato Grosso leva a Brasília 225 estudantes de vários municípios do Estado, que foram classificados durante os Jogos Estudantis Mato-Grossenses realizados pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).
As viagens são divididas em três blocos, de acordo com as modalidades, e são conduzidas pela equipe da Secel, que também chefia a delegação mato-grossense. Saiba mais aqui.
Sobre os Jogos da Juventude
Maior competição para jovens no Brasil, os Jogos da Juventude são reconhecidos como uma das principais portas de entrada para novos talentos no esporte olímpico brasileiro.
O primeiro bloco de competições ocorre de 10 a 13 de setembro, envolvendo as modalidades de atletismo, ciclismo, esgrima, ginástica artística, natação, tiro com arco e tênis de mesa.
O próximo bloco abrangerá, de 14 a 19 de setembro, as modalidades de águas abertas, triathlon, wrestling, remo virtual, basquetebol, futsal e vôlei de praia.
O terceiro e último bloco ocorre de 20 a 25 de setembro, com disputas nas modalidades de badminton, ginástica rítmica, judô, taekwondo, handebol e voleibol.
MATO GROSSO
Corpo de Bombeiros de Mato Grosso é a instituição mais confiável do Estado, aponta pesquisa
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) é a instituição mais confiável do Estado, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Percent Brasil, publicada nesta quarta-feira (10.09). De acordo com o levantamento, 98% da população confia na corporação, enquanto apenas 2% afirmaram não confiar.
A pesquisa foi realizada entre os dias 01 e 06 de setembro de 2025, utilizando a metodologia quantitativa. Foram aplicadas 1.200 entrevistas pessoais por telefone.
Dos 1.200 participantes, 48,3% eram homens e 51,7% eram mulheres. Em relação à idade, 13,4% tinham entre 16 a 24 anos, 20,8% estavam na faixa de 25 a 34 anos, 22,4% tinham entre 35 a 44 anos, 25,3% estavam na faixa de 45 a 59 anos e 18,0% tinham 60 anos ou mais.
De acordo com o comandante-geral do CBMMT, coronel BM Flávio Glêdson Vieira Bezerra, esse reconhecimento está alicerçado nos investimentos realizados pelo Governo do Estado, que têm permitido o fortalecimento e a modernização tecnológica da corporação, garantindo melhores condições de trabalho, equipamentos adequados e infraestrutura moderna. Somado a isso, a instituição prioriza a constante capacitação de seus militares, assegurando um alto nível de preparo técnico para enfrentar diferentes tipos de ocorrências.
“Em Mato Grosso, o Corpo de Bombeiros integra essa realidade nacional de confiança e se destaca pela presença constante nos momentos mais críticos. Somente no primeiro semestre de 2025, foram atendidas 30.977 ocorrências em todo o Estado, envolvendo combate a incêndios, atendimento pré-hospitalar, emergências com produtos perigosos, além de ações de busca, salvamento e proteção à vida. Atualmente, a corporação conta com 26 unidades operacionais, presentes em 25 municípios, abrangendo o atendimento a cerca de 80% da população mato-grossense”, falou o comandante-geral.
Além disso, o coronel ressaltou a importância da capacitação contínua dos militares, que inclui formação técnica e atualização permanente de conhecimentos. Isso assegura que os bombeiros estejam preparados para agir com rapidez, segurança e precisão em situações de emergência.
“O profissionalismo, a dedicação e o compromisso dos bombeiros militares são decisivos para a construção dessa imagem de confiança. O empenho diário em salvar vidas, proteger o meio ambiente e preservar o patrimônio gera reconhecimento e admiração da sociedade mato-grossense. Assim, os 98% de credibilidade refletem a relação de respeito e confiança construída ao longo do tempo entre a instituição e a população de Mato Grosso”, concluiu o comandante-geral.
Faltam 20 dias para o fim do prazo de entrega da declaração do ITR
Judiciário de Mato Grosso promove evento de capacitação e conscientização sobre autismo em Cáceres
MPMT é destaque em premiação nacional com dois projetos vencedores
Ramal do suporte de TI apresenta instabilidade no atendimento telefônico
Segurança
Polícia Civil prende dois suspeitos por estelionato em Itanhangá
A Polícia Civil prendeu dois suspeitos por estelionato em Itanhangá nesta quarta-feira (10.9). A prisão foi realizada pela equipe policial...
Polícia Civil cumpre prisão contra psicólogo investigado por estupro de vulnerável
Um psicólogo investigado por estupro vulnerável foi preso pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (10.9), no município de Sinop (500 km...
Polícia Civil deflagra operação e prende suspeito por extorquir cerca de R$ 150 mil de vítima em Araputanga
A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Araputanga, deflagrou a “Operação Preço do Silêncio”, que teve como...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
