A Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) São Sebastião, localizada no bairro São Sebastião, na Regional Sul, é a 23ª unidade, entre reformas e construções, entregue às comunidades, no segundo mandato da gestão Emanuel Pinheiro.

Na manhã desta terça-feira (12) a secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado, realizou uma vistoria técnica na unidade. Acompanhada da secretária-adjunta de Educação, Débora Marques Vilar, do diretor de Gestão Educacional, Marco Antônio Alves Braga e coordenadores a secretária visitou os espaços escolares e acompanhou o momento da alimentação dos estudantes.

Edilene Machado falou sobre as 14 obras em andamento na rede pública municipal e disse que a prioridade da atual gestão é revitalizar os espaços escolares. “Estamos entregando mais uma unidade totalmente readequada e que vai melhorar a proficiência dos nossos estudantes. A intenção da gestão Emanuel Pinheiro é revitalizar, deixar uma escola adequada às necessidades da comunidade escolar em relação as condições climáticas e também de vivência dos estudantes. A criança precisa de um espaço adequado, também fora da sala de aula, para se desenvolver. Tudo que a gestão do Prefeito Emanuel Pinheiro faz é pensado com muito cuidado para atender todos os nossos estudantes”, destacou Edilene Machado.

A secretária adjunta, Débora Marque Vilar salientou a preocupação com as questões pedagógicas e a valorização dos profissionais da educação. “Estamos recebendo os nossos estudantes num ambiente mais confortável e rico para o aprendizado e proporcionando ao profissional da educação um ambiente muito melhor de trabalho”, disse Debora Marques Vilar.

O diretor da escola, professor Aurenil Moraes lembrou que a reforma da unidade era uma reivindicação antiga da comunidade. “Quem ganha é a comunidade. É uma gestão humanizada e a que mais reformou unidades da rede pública municipal”, destacou o diretor.

Reforma geral

A reforma geral da EMEB São Sebastião foi realizada em duas etapas, a primeira iniciada em julho de 2020, quando foram trocados todo o telhado e o forro de madeira para PVC e instaladas telhas isotérmicas. Todas as instalações elétricas foram reformadas e foi construído um novo reservatório para duas caixas de água de 10.000 litros cada uma. A segunda etapa da obra teve início em 2022 com novas intervenções.

O setor administrativo foi reorganizado e a unidade ganhou novo acesso com pórtico coberto, muro com gradil nylofort, rampa de acessibilidade e sinalização tátil, banheiros feminino e masculino, e dois (02) novos banheiros para pessoas com deficiência.

A cozinha e área de serviço passaram por readequações na disposição interna. Foram trocados todos os acabamentos, construído um paneleiro em alvenaria com prateleiras de granito e aumentada a área de bancada para instalação de mais cubas. Na despensa de alimentos, foram instaladas novas prateleiras em granito e ar condicionado para armazenamento dos alimentos perecíveis secos. A área destinada ao refeitório foi ampliada com o remanejamento de ambientes.

A unidade ganhou novos abrigos de lixo e de gás e o antigo reservatório de água foi demolido.

Todas as esquadrias foram reparadas ou trocadas, a unidade recebeu pintura nova. A quadra poliesportiva coberta também passou por revitalização.

Os estudantes ganharam um novo parquinho e a unidade recebeu paisagismo, além de adequação dos sistemas de drenagem, esgoto e novo acesso de serviços.

Com a reforma geral, foi realizado um remanejamento dos ambientes, ampliando o espaço das salas de aula que anteriormente eram menores que o tamanho padrão, melhorando com isso o atendimento aos estudantes, mas mantendo o mesmo número de salas de aula.

A unidade que tinha 1.192,82 m2 de área construída tem agora 1.356,56 m2 com sala multifuncional em dimensões adequadas para o pleno funcionamento das atividades e sala de leitura com acervo variado e obras de autores mato-grossenses, do Projeto Cantinho Cuiabano.

Os estudantes ganharam um Laboratório Didático Móvel do Programa ProCiência, que promove a articulação pedagógica fundamentada na estimulação da curiosidade e da aprendizagem com atividades práticas de ciências da natureza.

Em relação à acessibilidade, a escola atende à NBR 9050/2020 com área de circulação e rotas de fuga conforme normativas do Corpo de Bombeiros e contará com sistema de combate e prevenção a incêndio.

A unidade ganhou novos aparelhos de ar condicionado de 12.000 BTUs e 18.000 BTUs do Programa Climatizar é Humanizar além de novos mobiliários administrativo e escolar, e outros equipamentos.

A EMEB São Sebastião atende 482 estudantes da Pré-Escola, e do 1º ao 6º Ano do Ensino Fundamental dos bairros São Sebastião (Residencial Avelino L. Barros), Pascoal Ramos (Residenciais Alice Novak e Águas Claras) e Manduri (Residenciais Salvador Costa Marques, Belita Costa Marques e Ilhas Canárias).

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT