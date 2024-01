Secretaria de Educação inicia entrega de materiais escolares nas unidades que atendem a Educação Infantil

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, retomou nesta quarta-feira (24) as obras de pavimentação asfáltica no bairro Tijucal.

Dez ruas e avenidas dos setores 3 e 4 serão contempladas nesta etapa do trabalho. No ano passado, foram asfaltados 8 quilômetros, abrangendo várias ruas do bairro, e até a conclusão serão 72, com aplicação de aproximadamente R$ 6 milhões de investimentos provenientes de emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Emanuel Pinheiro Neto, o Emanuelzinho.

Trata-se de um benefício muito aguardado pelos moradores, uma vez que, desde a sua criação há cerca de 40 anos, o bairro não recebeu recapeamento.

“A gestão irá entregar aos moradores um trabalho de excelência, com alta durabilidade, padrão da gestão. O asfalto não é apenas uma camada superficial que reveste nossas ruas; é um elo vital que conecta comunidades, impulsiona o desenvolvimento econômico”, reforçou o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro.

“Estamos trabalhando para melhorar as vias públicas da cidade e, em especial, do Tijucal, bem como a vida dos moradores, comerciantes e empresários que dependem dessas vias no seu dia-a-dia. As equipes iniciaram a limpeza de algumas ruas no período da manhã desta quarta-feira para, à tarde, entrar com a massa asfáltica. A previsão é de que a ação leve até duas semanas para ser concluída, causando um pouco de desconforto na mobilidade, mas necessária para um bem melhor, que é a recuperação da via”, destacou o vice-prefeito e secretário Municipal de Obras Públicas, José Roberto Stopa.

A ação atenderá as ruas 235, 239 parte 1 e 239 parte 2; 234, 313, 315, 410 parte 01 e 410 parte 2, 418 e a Avenida das Flores. Parte 1 e 2 são trechos que se diferem pela largura da via.

As obras reiniciadas nesta quarta-feira (24) no bairro são uma sequência do trabalho de melhoria na infraestrutura do Tijucal que teve início pela Prefeitura de Cuiabá em 2022, quando as primeiras ruas, sendo a 216 e 217, foram pavimentadas, garantindo um avanço na qualidade de vida para os moradores.

Aliás, para os moradores que anseiam pelo serviço há muito tempo, a iniciativa da Secretaria de Obras valoriza o local e mostra que a gestão está empenhada em resolver as demandas de uma malha viária antiga e precária.

“Nosso bairro tem 127 ruas e 5 vias secundárias nos 4 setores e nunca aconteceram essas melhorias em 40 anos de existência do bairro. Foi uma grande batalha e uma atitude muito bacana e que vai deixar o bairro ainda melhor”, destacou o presidente do bairro Josimar Herbert Bento Forte. Ele está com 53 anos e vive desde os 12 anos no bairro, conhece a realidade do local e ressalta que as melhorias trazem dignidade ao povo.

Gradativamente, outras regiões da cidade também receberão o benefício. Há um planejamento para alcançar bairros das regiões Norte, Sul, Leste e Oeste.